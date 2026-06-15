[속보]경찰, ‘해군 선상파티’ 김건희 가담 여부 재수사…검찰 보완수사 요구

윤석열 전 대통령 부부의 이른바 ‘해군 선상파티 의혹’과 관련해 검찰이 경찰에 보완 수사를 요구했다. 경찰은 증거 불충분으로 불송치했던 김건희 여사의 범행 가담 여부 등을 재수사할 방침이다.

경찰청 3대 특검 특별수사본부(특수본)는 15일 “서울중앙지검은 지난 12일 피의자 김성훈·김용현·김건희에 대한 대통령 등의 경호에 관한 법률 위반 등 사건에 보완 수사를 요구했다”고 밝혔다.

특수본은 “피의자 김성훈·김용현에 대한 혐의를 보다 명확히 하기 위해 수사를 보완할 것”이라며 “피의자 김건희의 (해군 선상파티) 가담 여부도 재수사할 예정”이라고 밝혔다.

특수본은 지난달 해군 선상파티 의혹과 관련해 김용현 전 대통령경호처장(전 국방부 장관)을 대통령경호법위반(직권남용 교사) 등 혐의로, 김성훈 전 경호처 차장을 대통령경호법위반(직권남용) 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다. 대통령경호법상 직권남용 교사 혐의를 받아온 김 여사에 대해서는 증거 불충분을 이유로 불송치 종결했다.

해군 선상파티 의혹은 2023년 8월 경남 거제시 저도에서 휴가를 보낸 윤 전 대통령 부부가 해군 지휘정인 귀빈정을 이용한 파티를 열어 군 자선을 사적으로 유용했다는 의혹이다. 김 전 차장은 당시 직원들에게 다금바리 등 공수, 귀빈정 선상 파티를 위한 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등 과도한 지시를 한 것으로 조사됐다. 김용현 전 처장은 김성훈 전 차장에게 이 같은 지시를 교사한 혐의를 받는다.

경찰은 앞서 경호처, 해군, 해군 귀빈정 관련자를 조사했지만 김 여사가 직접 선상 파티를 지시했거나 요구했다는 증거가 찾지 못했다. 이에 김 전 차장 등이 자발적으로 추진한 것으로 판단했다.