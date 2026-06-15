미·이란은 전쟁 끝내기로 했는데···네타냐후의 전쟁은 이제 시작?

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 합의하며 106일간의 전쟁을 끝내기로 한 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 향후 행보에 눈길이 쏠리고 있다. 이란 정권 교체 등 애초 목표를 달성하지 못한 채 전쟁이 마무리 국면에 접어들면서 그의 정치적 입지가 안팎에서 흔들리고 있기 때문이다. 일각에서는 그가 중동 정세를 불안하게 하는 방식으로 위기를 모면하려 할 수 있다는 우려도 나온다.

이스라엘 매체 하레츠는 14일(현지시간) 미국과 이란의 합의가 네타냐후 총리에게 “굴욕과 같다”며 “그가 정치적 궁지에서 벗어나기 위해 중동 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있다”고 분석했다.

네타냐후 총리는 지난 2월 대이란 공격을 개시하면서 이란 정권 교체와 탄도미사일 능력 무력화, 레바논의 친이란 무장 정파 등 대리 세력 제거 등을 목표로 내세웠다. 그러나 현재까지 알려진 합의 내용에 따르면 이 가운데 달성된 목표는 거의 없다. 이란의 신정 체제는 최고지도자가 바뀌었을 뿐 그대로이며 여전히 이스라엘에 적대적이다. 이스라엘을 위협하는 중거리 탄도 미사일이나 친이란 대리 세력 지원 중단 관련 내용도 합의안에 담기지 않은 것으로 알려졌다.

네타냐후 총리는 이번 전쟁을 겪으며 그간 자랑해 온 도널드 트럼프와의 ‘브로맨스’에도 균열을 드러냈다. 전쟁은 함께 시작했지만 종전 협상 과정에선 사실상 배제됐다. 미국과 이란의 종전 협상 중 레바논에 대한 공격 수위를 높이며 트럼프 대통령에게 “미쳤냐”는 원색적인 비난을 받기도 했다. 이스라엘과 아랍 국가 간 외교 관계 정상화를 핵심으로 하는 아브라함 협정에서도 성과를 보지 못했다.

하레츠는 “이번 미·이란 합의가 네타냐후 총리의 정치적 입지를 약화시킬 가능성이 크다”면서 “문제는 그가 위기에 몰릴수록 더 강경한 행동을 할 수 있다는 점”이라고 지적했다. 외부의 적을 공격하며 정치적 위기에서 벗어나 온 그가 중동 지역 정세를 위태롭게 할 수 있다는 것이다. 실제 네타냐후 총리는 미국과 이란의 협상이 막바지에 다다른 이 날에도 레바논의 수도 베이루트 공습을 감행했다.

하레츠는 네타냐후 총리가 올가을 총선을 앞두고 있다는 점을 짚으면서 “그는 승리를 위해 더욱 극단적인 방법을 모색할 수 있다”며 “만약 이란과 레바논에서 막힌다면 그는 다시 가자지구로 향할 수 있다”고 우려했다.

이스라엘 강경파들은 합의안에 대해 강하게 반발하고 있다. 우파 성향의 아비그도르 리베르만 전 국방장관은 SNS에 “이스라엘의 관점에서 보면 대재앙”이라고 평가했다. 중도 성향 야당 지도자인 야이르 라피드 전 총리도 “만약 사실이라면 이스라엘 외교, 안보 정책의 가장 충격적인 실패 중 하나가 될 것”이라고 주장했다.