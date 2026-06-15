미-이란 60일 휴전 MOU 극적 타결했지만···서명식·핵 협상까지 ‘뇌관’ 수두룩

미국과 이란이 60일짜리 종전 양해각서(MOU)에 합의했지만, 핵 프로그램 처리와 경제 제재 해제 등 핵심 쟁점은 후속 협상으로 넘겼다. 양국 간 충돌이 재연될 수 있는 ‘뇌관’이 여전히 남아 있다는 지적이 나오는 이유다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 14일(현지시간) “미국과 이란의 평화 합의가 타결됐다”며 “레바논을 포함한 전 전선에서 즉각적이고 영구적인 군사작전 종료를 선언한다”고 밝혔다. 구체적인 MOU 내용은 공개되지 않았지만 호르무즈 해협 개방과 미군의 봉쇄 해제, 핵 프로그램 동결, 전쟁 종식 등이 합의안에 포함된 것으로 알려졌다. 양국의 MOU 서명식은 오는 19일 스위스에서 열릴 예정이다.

하지만 문제가 모두 해소된 것은 아니다. 우선 서명식 이전에 이스라엘이 단독으로 레바논 등의 친이란 대리세력에 대한 공습을 강행할 가능성이 남아있다. 서명식 전 합의에 효력이 있는지 해석의 여지가 있는 데다 이스라엘은 협상 당사국이 아니기 때문에 MOU 합의를 무시할 수 있다는 우려도 제기된다.

합의 내용을 둘러싼 미국과 이란의 해석 차이도 문제다. 도널드 트럼프 미 대통령은 호르무즈 해협의 즉각 개방을 선언했지만, 카젬 가리바바디 이란 외교차관은 실제 해협 개방 이행이 19일 서명 이후에 시작된다고 선을 그었다. 이란 측이 ‘30일 이내 조건부 개방’을 주장한다는 일부 보도도 있다. 린지 그레이엄 공화당 상원의원은 자신의 엑스에 “이란에 대한 미국 협상팀의 주장과 이란의 입장이 다른 것 같아 다소 우려된다”고 밝혔다. AP통신은 호르무즈 해협을 완전 재개방하려면 기뢰 제거와 인프라 복구 등에 상당한 시간이 필요하다고 보도했다.

60일간의 핵협상은 더 험난할 전망이다. 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프가 이미 합의된 것처럼 말하는 항목들이 실제로는 협상 테이블에 오를 의제”라고 지적했다. 고농축 우라늄 처리 방식, 핵 농축 중단 기간, 대리세력 문제, 동결 자산 해제 등이 모두 이 60일 안에 풀어야 할 과제인 셈이다.

AP통신에 따르면 이란은 농축도 60%의 고농축 우라늄 440.9㎏을 보유하고 있으며, 이를 해외로 반출할지 국내에서 희석할지에 대해 결론이 나지 않은 상태다. 트럼프 대통령은 NYT와 한 인터뷰에서 미국이 이란과 함께 이 물질을 단계적으로 희석 처리하겠다고 밝혔지만 구체적인 시한은 제시하지 않았다.

중동 내 친이란 대리세력 문제는 가장 폭발력이 큰 핵심 뇌관 중 하나다. 이란 관영 메흐르통신이 지난 12일 공개한 협상안 초안에는 “미사일 프로그램과 대리세력 지원 문제를 협상 의제에서 완전히 배제한다”는 내용이 포함됐었다. 미국 측은 이란의 대리세력 지원 중단에 합의했다고 주장하지만, 이란은 이 문제가 협상 대상에 포함되지 않았다는 입장이다.

이란과 헤즈볼라 등 대리세력을 가장 큰 위협으로 여기는 이스라엘 내부에서 자신들을 제외한 미국과 이란의 합의에 반발해 핵협상 과정 중에 독자적인 군사행동을 이어갈 가능성도 있다. 미국 온라인 매체 액시오스는 이번 MOU 합의 발표 한 시간 전 이스라엘군이 헤즈볼라 표적을 겨냥해 레바논 수도 베이루트 남부 교외를 폭격했고, 이란이 보복을 준비하는 상황에서 협상이 진행됐다고 전했다.

액시오스는 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 직접 전화해 “합의 서명 한 시간 전에 왜 공격을 했냐”며 질타했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 이스라엘군이 레바논 남부에서 철수할 것을 요구했지만, 네타냐후 총리가 이를 거부했다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

경제 제재 해제 순서와 사후 처리 문제도 쟁점이다. 미국은 이란이 합의를 이행하는 ‘성과 기반’으로 제재를 해제하겠다는 입장이다. 반면 이란은 동결 자산 일부에 대한 제재를 우선 해제해야 한다고 요구해왔다. 제재 해제가 이뤄져도 이 자금이 친이란 대리세력을 지원하거나 이란의 미사일 개발로 흘러 들어갈 수 있어 다시 이스라엘을 자극할 가능성이 있다.

액시오스는 “MOU조차 타결하기 이렇게 어려웠는데, 더 복잡한 핵 합의를 60일 안에 마무리하는 것은 훨씬 험난한 과제”라고 진단했다.