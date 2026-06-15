[단독]‘내란 가담 의혹’ 김명수 향하는 부하들 진술, “‘5·18 상황’ 우려해 철수 건의 조언했지만···”

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란 상황에서 합동참모본부의 핵심 참모들이 김명수 전 합참의장에게 “작전을 멈춰달라”고 거듭 간언한 사실을 확인했다. 특검은 참모들의 지적으로 김 전 의장이 비상계엄의 문제점을 충분히 인지할 수 있었지만 이를 외면함으로써 계엄에 가담했다고 본다.

15일 경향신문 취재를 종합하면, 특검은 12·3 내란 당시 합참 전투통제실에서 김 전 의장을 보좌했던 참모들이 김 전 의장에게 “계엄이 불법적이니 의장이 나서서 제지해달라”며 여러 차례 조언한 사실을 최근 확인했다.

김용현 전 국방부 장관은 비상계엄 선포 이후 합참 전투통제실에서 계엄군의 국회 침입 등 작전을 지휘했다. 김 전 의장을 비롯한 군 간부들도 이 자리에서 김 전 장관의 지휘를 지켜본 것으로 조사됐다.

특검은 강동길 당시 합참 군사지원본부장을 불러 조사하면서 “계엄 선포 상황에서 육군특수전사령부 707 특수임무단 요원을 실은 헬리콥터가 출동한 상황을 인지한 뒤 ‘뭔가 잘못됐다’고 느꼈고, 김 전 의장에게 ‘국회에 나가 있는 병력을 철수시키라고 장관에게 건의하라’고 조언했다”는 취지의 진술을 확보했다.

강 전 본부장은 “계엄 실무편람을 살펴본 뒤 김 전 의장에게 ‘계엄 선포 과정에 합참의 선포 건의 절차가 생략되는 등 절차상 문제가 있다’고도 조언했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 김 전 의장은 “그것은 전시 계엄일 때 얘기 아니냐”며 뭉갠 것으로 조사됐다.

당시 이승오 합참 작전본부장도 안찬명 합참 작전부장의 건의를 받아 김 전 의장에게 비슷한 취지의 조언을 했다고 한다. 이 전 본부장은 특검 조사에서 “이러다가 5·18 같은 상황이 발생할 수 있다고 우려해 병력 철수 건의를 조언했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

박명재 당시 합참 법무실장도 계엄 선포 이후 김 전 의장에게 다가가 “포고령이 법적으로 문제가 있다”는 취지의 조언을 전달한 것으로 조사됐다. 특검은 ‘박 전 실장이 이런 조언을 할 때 김 전 의장 옆에 있던 김용현 전 장관이 박 전 실장을 노려봤다’는 복수의 합참 관계자 진술도 확보했다.

특검은 김 전 의장이 참모들로부터 거듭 ‘계엄 제지’ 건의를 받고도 이를 모두 무시하면서 윤석열 전 대통령과 김 전 장관이 주도하는 내란에 사실상 순응했다고 본다. 군령권(병력 지휘권)을 지닌 김 전 의장이 불법 작전을 방관함으로써 계엄군이 국회 등을 침탈하는 상황이 이어졌다고 특검은 판단한다.

김 전 의장은 지난달 27일 피의자 신분으로 조사를 받으면 이 같은 참모들의 조언에 대해 “기억나지 않는다”고 진술한 것으로 파악됐다. 특검은 여러 관계자 진술과 다른 정황 증거를 미뤄 볼 때 참모들의 진술에 더 신빙성이 있다고 판단하는 것으로 전해졌다.

특검은 김 전 의장이 단순히 계엄을 제지하지 않은 것에서 나아가 어느 정도 적극적으로 가담한 단서도 확보했다. 계엄사령관으로 임명됐던 박안수 전 육군참모총장은 특검 조사를 받으면서 “12월3일 자정 무렵 김 전 의장에게 연락해 ‘계엄 상황실을 구성해야 하니 합참에서 참모를 파견하는 방식으로 도와달라’고 부탁했는데 김 전 의장이 ‘알겠다’고 답했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

김 전 의장은 이에 대해 “박 전 총장 부탁에 ‘참모를 지원하지 않겠다’고 거절했고, 박 전 총장이 전화를 바로 끊어버려 불쾌했던 기억이 난다”는 취지로 진술했다고 한다. 특검은 김 전 의장이 허위 주장을 했을 가능성을 의심하고 있다. 실제 권영환 당시 합참 계엄과장은 박 전 총장과 함께 계엄사령부 구성 등을 논의한 것으로 조사됐다.

서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 김 전 의장의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 진행했다. 앞서 특검은 지난 9일 내란 중요임무종사 협의로 김 전 의장의 구속영장을 청구했다.