월드컵 데뷔전 꿈 같은 멀티골, 그러나 환호는 없었다 “상대는 아버지 나라”

스웨덴 22살 MF 야신 아야리 튀니지전 ‘2골’ 득점한 뒤 기쁨 드러내지 않고 절제된 세리머니 얼굴 감싸쥐었다가 사과하듯 두 손 들어보이기도 외신들도 “아버지의 조국에 대한 존중 보여줘”

축구 선수에게 월드컵 데뷔전은 평생 한 번 올까 말까 한 순간이다. 그 무대에서 환상적인 골까지 넣었다면 누구라도 기쁨을 감추기 어렵다. 스물두 살 스웨덴 미드필더 야신 아야리는 그대로 잠잠했다.

아야리는 15일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 튀니지와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조 1차전에서 풀타임을 뛰며 두 골을 터뜨려 스웨덴의 5-1 대승을 이끌었다.

전반 7분 상대 골키퍼의 실수를 놓치지 않고 오른발 중거리 슛으로 선제골을 넣은 그는 동료들의 축하를 받으면서도 양손을 가볍게 들어 보이는 데 그쳤다. 이후 자기 진영으로 돌아가 잔디에 이마와 코를 대는 이슬람식 기도를 했다. 후반 추가시간 팀의 다섯 번째 골까지 넣은 뒤에도 감정을 절제했다.

이유는 분명했다. 상대 튀니지는 아버지의 조국이었기 때문이다. 아야리는 2003년 스웨덴 솔나에서 태어났다. 아버지는 튀니지 출신, 어머니는 모로코 출신이다. 그는 스웨덴에서 성장했고 유소년 시절부터 스웨덴 대표팀 연령별 팀을 거쳤다. 현재는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 브라이턴 앤드 호브 앨비언에서 뛰고 있다.

복수국적자인 그는 스웨덴뿐 아니라 튀니지와 모로코 대표팀에서도 뛸 수 있었다. 실제로 튀니지축구협회는 2022 카타르 월드컵을 앞두고 아야리에게 대표팀 합류를 제안했다. 그는 고민 끝에 스웨덴을 택했다. 스웨덴 일간지 아프톤블라데트에 따르면, 아버지 아조즈는 “아들은 튀니지 대표팀에서 뛰고 싶어 했지만, 나는 스웨덴을 대표하라고 권했다”며 “스웨덴은 그를 환영하고 성장시켜준 나라였기 때문”이라고 말했다.

아야리의 선택은 지금도 튀니지에서 화제가 되고 있다. 아프톤블라데트는 월드컵 개막을 앞두고 “아야리가 스웨덴을 택한 결정은 여전히 튀니지에서 논란거리”라며 현지 기자 아흐메드 아달라의 말을 인용해 “그는 스웨덴을 선택했고, 이제 그 선택이 옳았다는 것을 증명해야 한다”는 반응을 전하기도 했다.

그는 이번 월드컵 첫 경기에서 두 골을 넣으며 스웨덴의 월드컵 복귀를 화려하게 알렸다. 튀니지를 상대로는 끝내 환호하지 않았다. 영국과 미국 언론들은 “아야리가 골 뒤에 사과하듯 두 손을 들었다”, “아버지의 조국에 대한 존중을 보여준 조용한 순간이었다”고 평가했다. 영국 일간 가디언은 “스웨덴의 공격진 알렉산데르 이사크와 빅토르 요케레스가 주목받았지만 이날 경기의 진정한 주인공은 튀니지 뿌리를 가진 아야리였다”고 전했다. 로이터통신 역시 “아야리는 튀니지 출신 아버지와 모로코 출신 어머니 사이에서 태어났으며, 골을 넣은 뒤에도 절제된 세리머니로 가족의 뿌리에 대한 존중을 드러냈다”고 보도했다.

스웨덴은 아야리의 활약을 앞세워 튀니지를 5-1로 완파했다. 1938년 쿠바전 8-0 승리 이후 월드컵 한 경기 최다 득점 타이기록이다. 아야리에게는 꿈의 무대에서 터뜨린 첫 골이었고, 동시에 자신의 뿌리를 향한 존중을 잃지 않은 순간이었다.