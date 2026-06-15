‘리박스쿨’ 손효숙 “드루킹·손가락혁명군이 여론 왜곡…반국가 세력 막아야겠다 생각”

21대 대통령 선거를 앞두고 인터넷 기사 댓글로 여론을 조작한 혐의를 받는 보수단체 ‘리박스쿨’ 손효숙 대표가 “자유민주주의 대한민국 체제를 수호하려던 것”이라고 주장했다. 손 대표는 “청년들에게 ‘열정 페이’를 주고 싶지 않았다”며 참여자들에게 활동비 명목으로 수십만원을 준 것은 인정하면서도, 조직적인 여론 조작은 아니었다고 말했다.

서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 15일 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 손 대표의 공판을 속행했다. 손 대표는 지난해 5월 대선을 앞두고 ‘6·3 자유 승리 대표단(자승단)’이라는 팀을 꾸려, 수십명을 동원해 온라인 여론을 조작했다는 혐의를 받는다. 손 대표를 비롯해 이석우 자유민주당 사무총장, 보수성향 단체가 연합한 ‘위헌정당 해산 국민운동본부(위국본)’에서 활동한 이석복 전 장군 등이 함께 기소돼 재판받고 있다.

재판에서 손 대표에 대한 증인 신문이 이어졌다. 검찰이 “‘6·3 자승단’이 어떤 단체였느냐”라고 묻자 손 대표는 “당시 김문수 후보 결정 과정에서 내홍이 있었고, 실제 선거 운동 기간도 많이 놓쳐서 애국 시민들 마음에 안타까움이 있었다”며 “김문수 후보에 대한 정보를 제대로 알리는 댓글 운동이 필요하다고 논의하면서 만들어졌다”고 했다. 그러면서 “단순히 채팅방 이름을 ‘자승단’이라고 한 것이지, 어떤 (조직적인) 단체 성격은 아니었다”고 주장했다.

검찰에 따르면 지난해 5월3일 자유민주당과 위국본이 주도하는 ‘댓글 감시단’이 발족했고, 이 자리에서 조형곤 전 EBS 이사 등이 댓글 작성하는 법과 댓글에 공감 표시하는 법 등 ‘공작 교육’을 강의한 것으로 알려졌다. 당시 손 대표 소개로 참여한 최모씨 등을 포함해 40~50명이 모여 있었다고 한다.

손 대표와 이 사무총장 등이 주고받은 문자 메시지 내역을 보면 이들은 총 17개 팀을 꾸려 ‘청년 리더’와 ‘사수’로 역할을 분담했다. ‘청년 리더’가 각자 맡은 시간대별로 온라인 기사에 댓글을 달면 거기에 중장년층인 ‘사수’가 공감을 표시해서 댓글로 여론을 조작한 것으로 나타났다. 손 대표는 리박스쿨을 운영하며 70~80대 노인층을 대상으로 스마트폰 조작법을 알려주는 ‘폰잘 교실’도 함께 진행했는데, 이 과정에서 네이버 계정 수십개를 가지고 있다가 댓글 조작에도 사용했다.

이날 이석복 전 장군 측 변호인이 “처음에 자유민주당에서 ‘6·3 댓글 감시단’으로 공지했다가 ‘자유승리단’으로 이름을 바꾼 이유를 아느냐”고 묻자 손 대표는 “댓글 감시단은 워낙 사회적 물의를 일으킨 드루킹 공작 사건을 (연상시켜서) 그런 것으로 인식한다”고 했다.

그러면서 “문재인 전 대통령 때 활동한 드루킹, 이재명 대통령 당선 전까지 활동한 손가락혁명군 등 고의적인 단체들이 장기간 집중적으로 활동하면서 여론을 왜곡한다는 걸 알게 됐다”며 “우리도 자유민주주의 체제를 지키는 쪽으로, 반국가 세력의 불법적인 댓글 공작을 막아야겠다고 해서 이름을 바꿨다”고 했다.

손 대표는 지난해 5월 이 전 장군과 이 사무총장으로부터 각각 200만원을 받은 사실에 대해서도 인정하면서 “청년 리더들에게 식사비, 활동비 정도로 줬다”고 주장했다. 그러면서 기사 댓글로 의견을 표현하는 것이 “당연한 것이고 국민 주권에 해당하는 것”이라며 “대한민국 정체성을 지키기 위한 노력이나 국민 계몽을 위한 여론 조성은 꼭 해야 하는 국민의 권리이자 의무”라고도 했다.

그러면서 ‘자승단’ 활동가들이 대부분 자발적으로 참여했으며, 김문수 당시 후보 측과 연계된 사조직이 아니라 ‘지지 모임’ 정도였다고 말했다.