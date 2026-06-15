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본문 요약

더불어민주당 8·17 전당대회 출마가 유력한 김민석 국무총리와 송영길 의원이 15일 광폭 행보를 예고하며 본격적인 몸풀기에 들어갔다.

여권에선 김 총리와 송 의원이 전당대회에서 연합할 경우 파급력에 대한 전망이 분분하다.

한 중진 의원은 "호남 여론이 전당대회 향방을 좌우하는데, 호남 출신인 송 의원은 호남에서 기본 표가 있다. 호남 지지 기반이 취약한 김 총리로선 상당히 도움될 것"이라며 "정 대표가 호남 지지 기반이 두터웠지만 지방선거 패배 이후 상당히 흔들리는 양상"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전당대회 본격 몸풀기 나선 김민석·송영길…연합해 정청래 연임 저지하나

입력 2026.06.15 17:51

수정 2026.06.15 18:03

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송영길 더불어민주당 의원(왼쪽)과 김민석 국무총리가 지난 5일 국회에서 열린 본회의에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

송영길 더불어민주당 의원(왼쪽)과 김민석 국무총리가 지난 5일 국회에서 열린 본회의에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8·17 전당대회 출마가 유력한 김민석 국무총리와 송영길 의원이 15일 광폭 행보를 예고하며 본격적인 몸풀기에 들어갔다. 정청래 대표의 연임 도전이 예상되는 가운데 이에 맞선 ‘김·송 연합’이 가시화하고 있다는 평가도 나온다.

김 총리는 이날 6·3 지방선거 광역단체장 당선인들을 총리 서울공관에 초청해 국토대전환 간담회를 진행했다. 국민의힘 당선인들이 모두 불참하면서 간담회는 김 총리와 민주당 소속 당선인 9명의 회동이 됐다.

앞서 지난 7일 사의를 표명한 김 총리는 다음 임무를 “강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라며 당대표 출마를 시사한 이후 당과의 접촉면을 넓히고 있다.

김 총리는 지난 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 뉴호남포럼에서 6·3 지방선거 결과를 언급하며 “지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때”라고 말했다. 지난 11일엔 대구를 찾았고, 지난 12일엔 경남 남해에서 농어촌 기본소득 시범사업을 점검하며 이 대통령 관심 사업을 뒷받침하는 모습을 보였다. 김 총리는 지난 10일과 11일 경기도당, 지난 14일엔 충북도당 당선인 워크숍에 참석해 당원들과의 스킨십을 강화했다.

김 총리는 오는 16일부터 사흘 동안 호남을 찾는다. 전남광주통합특별시 출범을 준비하는 관계기관 간담회 등을 하고, 민주당 전남광주 당선인 워크숍에 참석할 예정으로 알려졌다. 민주당 권리당원의 약 33%가 포진해 있는 호남을 훑으며 당원 표심을 확보하려는 행보라는 해석이 나온다.

송 의원도 출마를 고심하고 있다. 당초 여권에선 송 의원이 전당대회에서 김 총리를 지원할 것이란 관측이 많았으나 현재는 출마를 배제하지 않는 것으로 알려졌다. 최근 송 의원은 정 대표를 겨냥해왔다. 그는 지난 7일 “정 대표의 거취와 호남의 민심을 보고 (전당대회 출마 여부를) 결정하겠다”고 말했다. 지난 9일에는 “평택을 국회의원 재선거 결과를 바라보는 대통령의 시각이 당 지도부와 달랐다”고 했다. 지난 13일엔 낙선한 김용남 전 의원을 만나 격려했다고 페이스북에 밝혔다.

송 의원도 16일 전남광주 당선인 워크숍에 참석할 예정으로 알려졌다. 18일엔 영남을 훑는다. 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방한다. 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령도 예방한다. 이후 창원에서 경남지사 선거에서 낙선한 김경수 전 지사를 만나고, 저녁에는 부산을 찾아 전재수 부산시장 당선인과 만찬을 한다.

여권에선 김 총리와 송 의원이 전당대회에서 연합할 경우 파급력에 대한 전망이 분분하다. 한 중진 의원은 “호남 여론이 전당대회 향방을 좌우하는데, 호남 출신인 송 의원은 호남에서 기본 표가 있다. 호남 지지 기반이 취약한 김 총리로선 상당히 도움될 것”이라며 “정 대표가 호남 지지 기반이 두터웠지만 지방선거 (격전지) 패배 이후 상당히 흔들리는 양상”이라고 말했다. 반면 또 다른 중진 의원은 “김 총리와 송 의원의 지지 세력이 겹칠 것”이라고 말했다.

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