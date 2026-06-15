AI 역량 뒤처질까 걱정 더 많은 한국인···회사 대응은 ‘미흡’ 인식

한국 직장인들이 전 세계 직장인보다 인공지능(AI)에 적응하지 못할까봐 걱정을 더 많이 하지만, 회사의 AI 전환 준비는 더 미흡하다고 느끼는 것으로 나타났다.

마이크로소프트(MS)가 15일 발표한 ‘업무동향지표 2026’을 보면 한국에서 ‘AI에 빠르게 적응하지 못하면 뒤처진다’는 위기감을 느끼는 직장인은 78%에 달했다. 글로벌 응답자 평균(65%)보다 13%포인트 높은 수치다.

경영진의 AI 방향성이 명확하다고 답한 비율은 16%로 역시 글로벌 평균(26%)보다 10%포인트 낮았다. 특히 AI 혁신 시도가 보상으로 이어진다고 답한 응답자는 7%에 불과했다. 직원들이 AI 역량에 대한 불안감과 조직의 대응 사이에 큰 간극이 있다는 뜻으로 풀이된다. MS는 이를 조직이 개인의 AI 활용 속도를 따라잡지 못해 벌어지는 ‘전환의 역설’로 정의했다.

오성미 한국MS AI 워크포스 GTM 디렉터는 “직원들이 체감하는 AI 도입 효과를 좌우하는 가장 큰 요인은 조직 환경과 인재 정책”이라며 “AI가 단순 기술이 아니라 조직 전체의 업무 시스템이 바뀌어야 실질적인 혁신이 이뤄진다”고 설명했다.

한국에서 AI를 업무에 선도적으로 적용하는 ‘프론티어 전문가’는 응답자의 12% 수준인 것으로 나타났다. 글로벌 평균(16%)보다는 소폭 낮다.

AI 전문가일수록 AI에 의존하는 것을 경계하는 흐름도 관측됐다. 글로벌 기준 역량 유지를 위해 일부 업무에 의도적으로 AI를 배제한다는 응답은 프론티어 전문가의 경우 43%로 일반 응답자(30%)보다 높았다. 업무 시작 전 AI와 인간의 역할을 미리 구분한다는 응답도 전문가가 53%로 일반인(33%)보다 많았다. 이는 전문가일수록 AI의 역할을 명확히 정의하는 데 능숙하다는 뜻으로 풀이된다.

조원우 한국MS 대표는 “AI가 더 많은 실행을 담당할수록 인간의 판단력과 리더십의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “국내 기업들도 AI 도입을 넘어 업무 방식과 협업 구조를 혁신하고 이를 실제 성과로 연결하기 위한 준비를 본격화하고 있다”고 진단했다.

보고서는 10개 시장 영역의 AI를 업무에 활용하는 근로자 2만명을 대상으로 한 설문과 익명화된 마이크로소프트 365생산성 데이터 분석 등을 통해 도출됐다.