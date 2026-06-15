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유시민, 노무현재단 떠난다···“앞으로 할 정치 비평 때문”

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본문 요약

유시민 작가가 '사람사는세상 노무현재단'에서 맡고 있는 상임고문직을 내려놓겠다고 15일 밝혔다.

유 작작가가 그 사유를 두고 "앞으로 제가 할 비평 활동 때문에 노무현재단이 혹시 겪게 될지도 모를 어려움을 예방하기 위해서"라고 밝혀 그가 어떤 정치 비평을 할지에 관심이 쏠린다.

유 작가는 이날 노무현재단 홈페이지를 통해 "재단에 상임고문 해촉을 요청했다"고 밝혔다.

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유시민, 노무현재단 떠난다···“앞으로 할 정치 비평 때문”

입력 2026.06.15 18:30

수정 2026.06.15 19:16

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  • 민서영 기자

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유시민 작가(노무현재단 이사장)가 경기 파주출판도시에 있는 작업실에서 정치를 하지 않으려는 이유 등에 대해 얘기하고 있다. /강윤중 기자

유시민 작가(노무현재단 이사장)가 경기 파주출판도시에 있는 작업실에서 정치를 하지 않으려는 이유 등에 대해 얘기하고 있다. /강윤중 기자

노무현재단 홈페이지 캡처

노무현재단 홈페이지 캡처

유시민 작가가 ‘사람사는세상 노무현재단’에서 맡고 있는 상임고문직을 내려놓겠다고 15일 밝혔다. 유 작가가 그 사유를 두고 “앞으로 제가 할 비평 활동 때문에 노무현재단이 혹시 겪게 될지도 모를 어려움을 예방하기 위해서”라고 밝혀 그가 어떤 정치 비평을 할지에 관심이 쏠린다.

유 작가는 이날 노무현재단 홈페이지를 통해 “재단에 상임고문 해촉을 요청했다”고 밝혔다. 유 작가는 “저는 당분간 노무현재단을 떠나서 살려고 한다”며 “알릴레오 북스도 6월 말에 중단한다고 통보했다”고 전했다.

그러면서 “앞으로 제가 할 비평 활동 때문에 노무현재단이 혹시 겪게 될지도 모를 어려움을 예방하기 위해서”라며 재단 후원회원들을 향해 “다시 만나는 날까지 재단을 잘 지켜달라. 사랑한다”고 밝혔다.

유 작가는 2018년~2021년 노무현재단 이사장을 지냈고, 최근엔 상임고문을 맡았다.

노무현재단은 유 작가 입장문을 공유하며 “2026년 6월 15일 자로 상임고문직을 해촉하였음을 알려드린다”고 공지했다.

앞서 곽상언 더불어민주당 의원은 지난 12일 자신의 유튜브채널에서 “제과점이 빵을 팔지 않고 빵 만드는 사장을 홍보한다면 이건 홍보업체지 제과점이 아니다”며 재단이 유 작가 개인 홍보에 활용되고 있다고 주장했다.

곽 의원은 “재단 유튜브채널에 올라온 영상 2000개 가운데 노무현 전 대통령 관련 콘텐츠는 일반 영상 220개와 쇼츠 140개를 합쳐 360개에 불과했다”며 “유 전 이사장이 등장하는 콘텐츠는 전체의 70% 가까이 차지한다”고 했다.

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