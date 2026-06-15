카타르 찾은 김정관 산업장관 “LNG·콘덴세이트, 한국에 최우선 공급 재확인”

불가항력 선언한 라스라판 시설 브리핑 청취 종전 후 추진될 신규 플랜트 사업에 한국 기업 활용 당부 산업부 장관 회담에선 조선·첨단산업 협력 확대

원유·가스 수급 안정화를 위해 중동 3개국을 순방 중인 김정관 산업통상부 장관이 사우디아라비아에 이어 두번째 순방국인 카타르에 15일 도착했다.

김 장관은 이날 카타르 석유 가스 국영기업 ‘카타르에너지’ 본사에서 사드 빈 셰리다 알 카비 카타르에너지 최고경영자(CEO)를 만났다. 카타르는 전 세계 LNG 공급의 약 20%를 차지한다. 한국 LNG 수입량 중 약 15%가 카타르산이다. 알 카비 CEO는 카타르 에너지 담당 국무장관으로 카타르의 석유·가스 자원 개발과 LNG 계약 등 에너지 정책을 총괄한다.

김 장관은 중동전쟁 이후 4차례에 걸쳐 불가항력을 선언한 라스라판 산업 단지의 LNG 생산시설과 운영현황 등에 대해 브리핑받았다.

브리핑 이후 김 장관은 “양국 간 굳건한 신뢰를 바탕으로 한국에 대한 LNG와 콘덴세이트의 최우선적 공급에 대한 카타르 측의 변함없는 입장을 재확인했다”며 “종전 이후 본격적으로 추진될 신규 에너지 플랜트 발주 사업에 우수한 기술력을 갖춘 한국 기업들이 참여할 수 있도록 알 카비 장관의 적극적인 관심과 지원을 당부했다”고 전했다. 콘덴세이트는 천연가스 생산 과정에서 함께 나오는 초경질 원유를 말한다.

김 장관은 이어 셰이크 파이살 빈 타니 빈 파이살 알 타니 카타르 통상산업부 장관과 회담했다. 이 회담에서 두 사람은 에너지 산업 중심에서 조선·첨단산업 등 다양한 영역으로 양국 협력을 확대하기로 하고, 한국의 인공지능(AI), 바이오, 로봇 등 첨단산업에 대한 카타르 투자유치 협력 방안을 논의했다.

특히 파트너십을 한층 강화하기 위해 범부처 장관급 협력 채널인 ‘한·카타르 고위급 전략협의회’를 이른 시일 내에 도하에서 열기로 뜻을 모았다. 양국 간 무역·투자, 인프라 등 경제 전반의 전방위적 협력 방안을 논의하는 이 회의는 2012년 시작됐다. 마지막으로 열린 건 2023년 6월로, 총 6차례 열렸다.

김 장관은 “한국과 카타르 간 굳건한 신뢰와 협력은 안정적인 에너지 수급과 글로벌 공급망 안정에 중요한 의미가 있다”면서 “앞으로도 안정적인 LNG 공급을 기반으로 에너지 안보를 강화하는 한편, 첨단산업과 투자 등 미래 성장 분야로 협력을 확대하고 고위급 소통을 지속 강화하여 양국 간 협력 관계를 더욱 발전 시켜 나가기를 기대한다”고 밝혔다.