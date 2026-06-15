“어른이 애들을 무서워하면 세상은 망한다.” 학교의 교권 침해 현장에 교권보호국 나화진 감독관이 등장해 ‘참교육’이 시작된다. 교권보호국은 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 창설된 교육부 장관 직속 기관으로 설정됐다. ‘전따’(전교 왕따)에 주먹질하는 학생에게 가차 없이 따귀를 날리고, 집요한 민원 전화를 하는 학부모에게는 똑같은 방식으로 되돌려주는 거울 치료를 실행한다. 넷플리스 시리즈 <참교육>에 등장하는 내용인데, 동명 웹툰이 원작이다.

드라마는 실제 사건에서 모티브를 땄다. 촉법소년 연령 하향 논의에 불을 지핀 ‘부산 여중생 집단폭행 사건’을 비롯해 ‘서이초 교사 사망 사건’ ‘숙명여고 시험지 유출 사건’ 등 학교를 둘러싼 이슈들을 소재로 한 현실감 있는 전개로 대중의 공감을 샀다. 감독관들이 폭력도 불사하며 가해자들을 응징하는 ‘사이다 결말’이 몰입감을 키웠다. 이 드라마는 국내를 넘어 해외에서도 흥행하고 있다.

드라마가 인기를 끌자 가상 조직인 ‘교권보호국’이 현실 정책 논의로 이어지고 있다. 더불어민주당 싱크탱크 민주연구원이 악성 민원 대응을 전담할 ‘교육활동보호국’ 신설 방안을 내놓자 안민석 경기도교육감 당선인은 공개 토론을 제안했다. 드라마 속에서 ‘폭력’으로 문제를 해결하는 극단적인 설정이 현실화하려는 움직임에 논란도 커지는 분위기다.

‘참교육’은 1989년 5월 창립한 전국교직원노동조합이 내건 슬로건이었다. 당시 전교조는 촌지, 체벌 등의 문제를 공론화하며 권위주의적 학교문화를 바꾸는 데 일조했다. 민주화가 이룩한 제도가 기능부전에 빠진 현실을 부인하기 어렵지만, ‘참교육’이란 이름을 걸고 폭력을 동원하는 콘텐츠가 인기를 끄는 현상은 뒷맛이 개운치 않다.

최근 최병호 산울초중학교 교장이 보낸 가정통신문에도 이런 우려가 담겼다. 그는 가해자가 용서를 빌고, 피해자는 평온을 회복하는 “훈훈하고 교육적인 장면이 드라마의 진짜 결말”이었으면 좋겠다고 했다. 그의 말대로 현실로 걸어 나온 ‘참교육’은 드라마의 방식과 결코 같을 수 없으며, 같아서도 안 된다. 여전히 교실에는 아이들을 사랑하는 진짜 선생님들이 있다.