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붕대 감긴 채 인천 재활용센터서 발견된 인체 일부···국과수 “성인 추정”

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인천의 한 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 인체 일부가 성인으로 추정된다는 국립과학수사연구원의 감정 결과가 나왔다.

15일 인천 연수경찰서 등에 따르면 국과수는 지난 10일 발견된 시신 일부를 감정한 뒤 "키 161~165㎝의 성인으로 추정된다"는 소견을 경찰에 통보했다.

경찰은 이번 감정 결과를 토대로 피해자가 어린 학생이 아닌 성인일 가능성에 무게를 두고 수사를 이어갈 방침이다.

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붕대 감긴 채 인천 재활용센터서 발견된 인체 일부···국과수 “성인 추정”

입력 2026.06.15 18:45

수정 2026.06.15 19:12

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  • 강정의 기자

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국과수, 키 161~165㎝ 성인 소견 통보

경찰, DNA·CCTV 분석하며 신원 확인 수사

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

인천의 한 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 인체 일부가 성인으로 추정된다는 국립과학수사연구원의 감정 결과가 나왔다.

15일 인천 연수경찰서 등에 따르면 국과수는 지난 10일 발견된 시신 일부를 감정한 뒤 “키 161~165㎝의 성인으로 추정된다”는 소견을 경찰에 통보했다.

경찰은 이번 감정 결과를 토대로 피해자가 어린 학생이 아닌 성인일 가능성에 무게를 두고 수사를 이어갈 방침이다.

사건은 지난 10일 오후 2시28분쯤 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 왼쪽 다리 일부가 발견되면서 알려졌다. 발견된 신체 일부는 붕대가 감긴 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰이 당시 측정한 신체 치수는 발 크기 210㎜, 무릎 아래부터 발뒤꿈치까지 길이 41㎝다.

경찰은 형사 등 64명 규모의 수사본부를 꾸려 수사를 진행하고 있다. 발견 당일 해당 시설에 재활용품을 반입한 차량 34대의 이동 경로를 추적하는 한편, 실종자 DNA 대조 작업과 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 피해자 신원 확인에 집중하고 있다.

경찰은 이번 사건과 관련해 SNS를 중심으로 확인되지 않은 각종 추측과 정보가 확산하는 데 대해 “사실로 확인되지 않은 내용”이라는 입장을 밝혔다.

경찰 관계자는 “확인되지 않은 내용이 무분별하게 확산될 경우 수사에 혼선을 초래하고 수사 진행에도 차질을 줄 수 있다”며 “게시물에 언급된 관계자에 대한 명예훼손 등 혐의로 처벌될 수 있는 만큼 사실이 확인되지 않은 내용의 유포를 자제해 달라”고 당부했다.

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