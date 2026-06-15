미·이란 종전 합의에 이란 내부서 반발···“재앙적 항복”

14일(현지시간) 미국·이란 간 종전 양해각서(MOU)가 타결됐다는 소식에 미국과의 협상에 반대해 온 이란 강경파 세력은 “재앙적 항복”이라며 반발하고 나섰다.

가디언에 따르면 이란 의회 내부 강경파 세력인 ‘제브헤예 파이다리’를 중심으로 결집한 반대파 인사들은 합의안이 제재 완화와 전쟁 배상, 호르무즈 해협 통제 등을 보장하지 않는다며 협상을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장과 아바스 아라그치 외교장관을 비판했다.

파이다리 계열 강경파 인사로 분류되는 캄란 가잔파리 의원은 “우리가 승리했고 미국이 후퇴했다는 주장은 뻔뻔한 거짓말”이라고 말했다. 에브라힘 라이시 전 대통령의 처남이자 보수 매체 라자뉴스 운영 책임자인 메이삼 닐리는 이번 합의를 “재앙적 항복”으로 규정하고 국민에게 침묵하지 말 것을 촉구했다.

보수 매체 카이한의 호세인 샤리아트마다리 편집장은 공개서한에서 “갈리바프 의장과 아라그치 장관에게 묻는다. 호르무즈 해협을 봉쇄하는 것은 라마단 전쟁에서 우리나라의 주요 지렛대 중 하나였다”며 “어떤 논리적 근거와 납득할 만한 설명으로 이 운명의 지렛대를 포기하냐”고 밝혔다.

강경 시아파 성직자이자 파이다리 세력 내 외교 분야 대변인 역할을 맡고 있는 하야톨레슬람 나보얀 의원은 이번 합의안이 호르무즈 해협에서 상업 선박의 자유로운 통행을 허용하는 것처럼 보인다며 반발했다. 그는 “이스라엘 상선도 자유롭게 통행할 수 있게 되는가”라며 “앞으로 군함을 제외한 모든 이스라엘 선박과 적대국 선박의 해협 이동이 자유로워지게 됐다”고 주장했다.

반발이 커지자 이란 협상단 측은 음성 성명을 통해 해명에 나섰다. 갈리바프 의장의 고문인 마흐디 모하마디는 이번 합의가 이스라엘의 레바논 공격을 포함한 전쟁을 종식할 것이라고 말했다. 그는 이란이 핵무기를 개발·구매하지 않겠다는 문안은 “우리가 수년간 주장해온 내용”이라며 핵 프로그램과 관련해 새로운 양보를 요구받지 않았다고 밝혔다.

그는 또 ‘이란의 조치(Iranian arrangements)’라는 문안에 따라 이란과 오만이 호르무즈 해협에서 통행 수수료를 부과할 수 있으며, 이스라엘 상선의 해협 이용도 막을 수 있게 됐다고 말했다. 모하마디는 미국이 해당 표현을 합의안에서 제외하려 했지만 실패했다고도 강조했다.

다음 협상 단계로 미뤄진 이란 동결 자산 해제와 관련, 그는 “최종 합의안이 아직 나오지 않았다”면서도 “아랍 국가들은 이 돈을 제공하겠다고 약속했으며 강제로 그럴 수밖에 없는 상황”이라고 했다. 그는 “이들 국가가 역내에서 우리의 힘을 목격했고, 이미 우리의 힘을 맛보았다”며 “이번 합의가 갖는 함의 중 하나는 아랍 국가들이 이란의 주권과 우위를 인정하고 스스로 양보하는 데 동참할 수밖에 없게 되었다는 점”이라고 말했다.

종전 합의 반대 시위는 온라인으로 확산하고 있다. 강경파 인사들과 일부 시민들은 SNS에 ‘نمی‌پذیریم’(우리는 받아들이지 않는다)라는 해시태그를 게재하고 있다. 이들은 전날 수도 테헤란의 외교부 청사와 엥겔랍 광장에 모여 미국과의 종전 협상 체결 및 협상 추진에 반대하는 시위를 벌였다.