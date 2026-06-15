“보험금으로 치료받게 해줄게” 치과·설계사 공모 의혹, 20억대 보험사기 적발

충북경찰청, 보험설계사·환자 등 80여명 송치 허위 진단서·진료기록 이용해 보험금 청구 혐의

진료 중인 환자를 보험에 가입시킨 뒤 보험금을 청구하거나 고의로 상해를 입혀 수술을 받게 하는 수법으로 20억원대 보험금을 타낸 혐의를 받는 보험설계사와 환자 등 80여명이 검찰에 넘겨졌다.

15일 충북경찰청 등에 따르면 경찰은 최근 보험사기방지특별법 위반 혐의로 청주의 한 보험대리점 소속 설계사와 고객 등 80여명, 치과 원장 A씨와 상담실장을 불구속 송치했다.

이들은 고객들을 각종 보험에 가입시킨 뒤 허위 서류를 이용해 보험사로부터 약 20억원의 보험금을 받아낸 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이들은 치과 진료를 받고 있던 환자들에게 “보험금으로 치료를 받을 수 있다”고 권유해 보험에 가입시킨 뒤 기존 치료가 진행 중이었음에도 처음 진료를 받는 것처럼 꾸며 보험금을 청구한 것으로 드러났다.

일부는 실제 진료를 받지 않았음에도 허위 진단서를 제출해 보험금을 타낸 것으로 조사됐다.

경찰은 이 과정에서 치과 원장 A씨와 상담실장이 보험금 청구에 필요한 진료기록과 진단서 등을 허위로 발급해주며 범행에 가담한 것으로 보고 구속영장을 신청했다. 그러나 검찰은 영장을 반려한 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “자신도 속았다”며 관련 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

이와 별도로 일부 환자들은 서로의 몸을 병으로 때려 상해를 입힌 뒤 외과 의원에서 진단서를 발급받아 보험금을 청구한 것으로 조사됐다.

경찰은 추가 공범 여부와 여죄에 대해 수사를 이어가고 있다.