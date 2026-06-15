이 대통령, 레오 14세 교황 면담…교황 방북 가능성 포함 한반도 평화 방안 논의

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) 바티칸 교황청을 찾아 레오 14세 교황과 면담했다. 이 대통령은 내년 서울에서 개최되는 가톨릭 세계청년대회를 계기로 교황에게 한국 방문을 공식 초청했다. 면담에서는 교황의 방북 가능성을 포함한 한반도 평화·화해를 위한 다양한 방안도 논의됐다.

이 대통령은 이날 오전 9시부터 약 30분 동안 바티칸 교황궁에서 교황과 면담했다. 한국 대통령과 교황의 면담은 2021년 10월 당시 문재인 대통령과 프란치스코 교황의 면담 이후 약 5년 만이다.

위성락 국가안보실장은 이날 이탈리아 로마 현지 브리핑에서 “이 대통령은 교황에게 한반도 평화 정책에 대한 우리 국민의 염원과 우리 정부의 구상에 대해 말씀을 드렸고, 교황청의 한반도 평화와 화해의 목표를 위한 변함없는 지지와 관심을 재확인했다”고 밝혔다.

이 대통령과 교황은 내년 서울에서 열리는 세계청년대회 성공적 개최를 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 아울러 이 대통령은 청년대회를 계기로 교황의 방한을 정중히 초청했다고 위 실장은 전했다.

이 대통령은 교황에게 천주교가 민주화 과정 등 한국에 기여해 온 바에 대해 평가하며 앞으로도 한반도 평화와 안정에 역할을 해달라는 기대를 표시했고, 교황도 이에 호응한 것으로 전해졌다.

관심을 모은 교황의 방북과 관련해서도 대화가 오간 것으로 보인다. 청와대 고위 관계자는 기자들과 만나 “서울 세계청년대회와 남북관계를 논의했다고 들었고, 그 과정에서 여러 방안도 거론됐을 것으로 생각한다”면서 “그 이상 세부사항을 말하기는 제한된다”고 말했다.

북한의 즉각적인 반발 등이 있을 가능성을 감안해 교황 방북 요청 등과 관련한 논의는 비공개하기로 내부적으로 방침을 정한 것으로 추정된다.

면담 후 이 대통령과 교황은 선물을 교환했다. 이 대통령은 성경 속 ‘돌아온 탕아’의 이야기를 표현한 ‘하느님의 품’ 조각상과 백자 다용도 합을 교황에게 선물했다.

이 대통령은 레오 14세 교황에 이어 피에트로 파롤린 교황청 국무원장과도 별도로 면담했다. 이 대통령은 파롤린 국무원장에게는 전통 칠화 기법을 활용해 들꽃 문양을 그린 필함·명합집·펜접시 세트와 함께 파롤린 국무원장의 건강을 기원하는 뜻에서 프리미엄 홍삼 달임액을 선물로 전달했다.