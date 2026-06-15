창간 80주년 경향신문

프라이드 먼스를 환영한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

프라이드 먼스를 환영한다

입력 2026.06.15 19:59

수정 2026.06.15 22:02

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가

3년 전, 나는 호주 멜버른에서 퀴어축제에 가보자고 결심했다. 많은 사람이 모이는 행사에 가는 것을 두려워하지만, 3주 내내 열리는 데다 땅 넓은 이곳이라면 어떻게든 될 것이라는 심산이었다.

도착한 축제장 입구에는 장애단체 부스가 있었다. 접근성 안내 표시가 선명했다. 포토존에는 경사로가 있었고, 무지개로 휠체어를 뒤덮은 동료들이 옆을 휙휙 지나갔다. 무지개 드레스를 입고 있는 내게 사람들은 멈춰 서서 손 키스를 날렸다. 그들과 서로 손을 맞잡고 너무 아름답네, 아니네 네가 더 끝내주네 하는 법석을 떨었다. 용기 내 한국에서 퍼레이드 행진에 참여했을 때도 이곳저곳에서 영상을 잘 보고 있다는 응원이 쏟아졌고 몸통만 한 인형을 덥석 안겨준 사람도 있었다.

왜 그렇게 마음이 편할 수 있을까. 여성이라는 주어진 젠더를 잘 수행하고 있음과 동시에, 이성애 관계를 맺고 있으면서 퀴어 퍼레이드를 동경하다 보면 이래도 되나 싶은 마음이 든다. 마치 장애 인권 행사에 거룩한 얼굴을 하고 축사를 하는 비장애인 엘리트 남성이 된 기분이라 드문드문 거부감이 들기도 한다.

그러다 세상은 간혹 내 위치를 일깨운다. 큰 화장실이 없어 불안한 마음에 허리를 들썩일 때마다, 그 어떤 곳에서도 나와 닮은 사람 이야기를 하지 않을 때마다 세상이 마치 착각하지 말라고, 너는 소수라고 윽박지르는 것 같다. 그럴 때마다 나는 고개를 푹 숙이지만 그 아래에는 묘한 만족감에 씩 올라가는 입꼬리가 있다. 외려 탈락해버리는 것도 좋겠다는 생각을 종종 한다. 수많은 동료의 얼굴을 알고 있으니까. 정상의 틀에 몸을 끼우는 것보다 홀가분한 곳을 나는 아니까.

사실 퀴어와 장애만큼 혈육 사이처럼 느껴지는 것도 없을 테다. 장애학은 그야말로 퀴어학에서 태어났다. 몇 세기 동안 인류는 ‘정상’과 ‘비-정상’을 나누는 데 몰두해왔고 퀴어들은 그러한 사회적 틀에 반기를 들었다. 로버트 맥루어는 ‘이성애 중심주의’가 ‘장애가 없고, 건강하고, 그러므로 정상’인 몸의 성정체성이라는 것을 꼬집으며 이성애 중심주의 이전에 비장애 중심주의가 있음을 이야기했다. ‘크립 이론’의 시작이었다. 퀴어축제가 마음의 고향처럼 느껴지는 이유가 있었다. 우리는 이탈하는 몸을 가졌고, 그것의 괴로움과 해방감을 알고 있다. 자긍심을 갖는 법을 배운다. ‘이상한(Queer)’이라는 단어를 껴안고, ‘불구’ ‘절름발이(Crip)’라는 단어를 긍정하면서.

하미나 작가의 <나를 갈라 나를 꺼내기>에 이런 대목이 있다. ‘이들은 낯선 사람들, 타자들, 그러니까 자신이 가진 앎의 체계로 해석이 되지 않는 사람들을 두려워한다.’ 공포물과 스릴러물에 귀신 아니면 시체로 등장하는 여자들, 그와 대조적으로 그려지는 남성 주인공에 관한 고찰이었지만, 며칠 전 마주친 퀴어축제 풍경을 떠올렸다. 어김없이 한쪽 편에서 ‘동성애 반대’를 외치는 세력들도. 이탈하는 즐거움을 아는 우리는 누군가에게 두려움의 대상이 된다. 누군가를 겁먹게 할 수 있는 존재라니 좀 멋지다. 서로를 두려워하지 않는 이들은 용감하게 가슴을 펴고 다른 존재도 껴안을 수 있다. 6월, 프라이드 먼스를 환영한다.

김지우 작가·‘굴러라 구르님’ 대표

김지우 작가·‘굴러라 구르님’ 대표

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글