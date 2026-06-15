3년 전, 나는 호주 멜버른에서 퀴어축제에 가보자고 결심했다. 많은 사람이 모이는 행사에 가는 것을 두려워하지만, 3주 내내 열리는 데다 땅 넓은 이곳이라면 어떻게든 될 것이라는 심산이었다.



도착한 축제장 입구에는 장애단체 부스가 있었다. 접근성 안내 표시가 선명했다. 포토존에는 경사로가 있었고, 무지개로 휠체어를 뒤덮은 동료들이 옆을 휙휙 지나갔다. 무지개 드레스를 입고 있는 내게 사람들은 멈춰 서서 손 키스를 날렸다. 그들과 서로 손을 맞잡고 너무 아름답네, 아니네 네가 더 끝내주네 하는 법석을 떨었다. 용기 내 한국에서 퍼레이드 행진에 참여했을 때도 이곳저곳에서 영상을 잘 보고 있다는 응원이 쏟아졌고 몸통만 한 인형을 덥석 안겨준 사람도 있었다.



왜 그렇게 마음이 편할 수 있을까. 여성이라는 주어진 젠더를 잘 수행하고 있음과 동시에, 이성애 관계를 맺고 있으면서 퀴어 퍼레이드를 동경하다 보면 이래도 되나 싶은 마음이 든다. 마치 장애 인권 행사에 거룩한 얼굴을 하고 축사를 하는 비장애인 엘리트 남성이 된 기분이라 드문드문 거부감이 들기도 한다.



그러다 세상은 간혹 내 위치를 일깨운다. 큰 화장실이 없어 불안한 마음에 허리를 들썩일 때마다, 그 어떤 곳에서도 나와 닮은 사람 이야기를 하지 않을 때마다 세상이 마치 착각하지 말라고, 너는 소수라고 윽박지르는 것 같다. 그럴 때마다 나는 고개를 푹 숙이지만 그 아래에는 묘한 만족감에 씩 올라가는 입꼬리가 있다. 외려 탈락해버리는 것도 좋겠다는 생각을 종종 한다. 수많은 동료의 얼굴을 알고 있으니까. 정상의 틀에 몸을 끼우는 것보다 홀가분한 곳을 나는 아니까.



사실 퀴어와 장애만큼 혈육 사이처럼 느껴지는 것도 없을 테다. 장애학은 그야말로 퀴어학에서 태어났다. 몇 세기 동안 인류는 ‘정상’과 ‘비-정상’을 나누는 데 몰두해왔고 퀴어들은 그러한 사회적 틀에 반기를 들었다. 로버트 맥루어는 ‘이성애 중심주의’가 ‘장애가 없고, 건강하고, 그러므로 정상’인 몸의 성정체성이라는 것을 꼬집으며 이성애 중심주의 이전에 비장애 중심주의가 있음을 이야기했다. ‘크립 이론’의 시작이었다. 퀴어축제가 마음의 고향처럼 느껴지는 이유가 있었다. 우리는 이탈하는 몸을 가졌고, 그것의 괴로움과 해방감을 알고 있다. 자긍심을 갖는 법을 배운다. ‘이상한(Queer)’이라는 단어를 껴안고, ‘불구’ ‘절름발이(Crip)’라는 단어를 긍정하면서.



하미나 작가의 <나를 갈라 나를 꺼내기>에 이런 대목이 있다. ‘이들은 낯선 사람들, 타자들, 그러니까 자신이 가진 앎의 체계로 해석이 되지 않는 사람들을 두려워한다.’ 공포물과 스릴러물에 귀신 아니면 시체로 등장하는 여자들, 그와 대조적으로 그려지는 남성 주인공에 관한 고찰이었지만, 며칠 전 마주친 퀴어축제 풍경을 떠올렸다. 어김없이 한쪽 편에서 ‘동성애 반대’를 외치는 세력들도. 이탈하는 즐거움을 아는 우리는 누군가에게 두려움의 대상이 된다. 누군가를 겁먹게 할 수 있는 존재라니 좀 멋지다. 서로를 두려워하지 않는 이들은 용감하게 가슴을 펴고 다른 존재도 껴안을 수 있다. 6월, 프라이드 먼스를 환영한다.