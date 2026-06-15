집 앞 공원이 너무 좋아 이 집으로 오게 되었습니다. 창문 열면 바로 앞에 오래된 나무들이 있고, 예쁜 꽃과 나뭇잎들이 색을 바꾸며 계절을 알려줍니다. 이 공원에서 아이는 처음 자전거를 배우고, 이 공원에서 우리는 나무와 같이 나이를 먹었습니다. 그러나, 이제 이곳을 떠나야 합니다. 개발로 사라지게 될 오래된 공원에서 예쁜 나뭇잎과 꽃잎을 주워 두꺼운 책 속에 깊이 넣어봅니다. 그동안 이 숲속에서 커가던 아이들과 나의 꿈도 마음속 깊이 넣어봅니다.

