[세상 읽기]아이들의 자유놀이, 그 아름다움에 대하여

파리 아이들의 도시 탐험 그림책이 있다. <어느 도시의 일요일>. 등장인물은 초등 고학년인 듯한 여덟 아이들. 아이들은 곳곳을 다니며 친구를 놀리기도 하고, 지하철에서 키스하는 연인들을 가까이 가서 구경하고, 질문을 퍼부어 어른들을 성가시게 하고, 장난으로 친구의 발을 걸었다가 다치게 만들기도 한다. 이런! 애들이 이렇게 위험하게, 보호자도 없이 몰려다니게 둬도 되는 거야? 친구에게 상처 입히고, 어른들을 놀려가면서? 이러면서 놀라기는 이르다.



그들이 말썽만 부리는 것은 아니다. 박물관에서 작품을 감상하고, 동상의 자세를 따라 하기도 한다. 사람들을 관찰하면서 모두들 똑같기도 하고 저마다 다르기도 하다는 것, 같은 귀와 같은 눈을 갖고 있지만 똑같은 것만 보고 듣지는 않음을 깨닫는다. 아이들의 결론은 “그래서 다 아름다워”이다.



미국 사회심리학자 조너선 하이트는 <바른 마음> <나쁜 교육> 같은 책에서 인간의 본성, 아이들의 양육과 교육환경에 관한 통찰을 펼친다. 새겨들을 말이 페이지마다 넘치는데, 내게 남은 선언은 이런 것들이다. 우리 마음은 ‘집단적’ 바름을 추구하도록 만들어져 있다. 뇌가 제대로 발달하기 위해서 아이들은 어른의 지도를 받지 않는 자유놀이를 해야 한다, 그 기회를 빼앗기면 신체적, 사회적으로 온전한 능력을 갖추지 못한 성인으로 자랄 소지가 크다.



자유놀이를 통해 아이들은 협동하고 갈등을 해결하면서 작지만 탄탄한 민주주의 사회를 만들어나간다고 하이트는 말한다. 조기교육, 지나친 안전주의, 입시경쟁, 과도한 SNS 사용이 민주주의 학습능력을 저하시키는 현상은 미국도 다르지 않은 듯하다. 그런저런 현상과 진단을 보며 답답하던 마음에, 도시를 마음껏 탐험하는 아이들을 보여주는 그림책이 얼마나 시원하고 반가웠는지.



아이들은 너무나 재미있어한다. 그러면 안 되는 줄 알지만 재미있고, 그냥 모든 게 재미있다. “우리가 뛰지도 않고 장난도 치지 않으면 무슨 재미가 있겠”냔다. 이 재미는 그저 말초적, 감각적 쾌락이 아니다. 어린 존재들이 충만한 삶의 에너지를 스스로 분출하며 자신을 표현하고, 새로운 에너지를 채우는 일이다. 주머니에 지하철표뿐이라 허기를 달랠 길 없지만, 주운 돈으로 “배가 터지도록” 먹는다는 장면에서는 저절로 입이 벙싯 벌어진다. 일생에 두 번도 없을 이런 행운에 점유물이탈횡령죄라는 찬물이 끼얹어지지는 않겠지. 물론 으스스한 뒷골목도 있지만 아이들은 “함께 있으면 아무것도 무섭지 않”은 단계로 단단해진다.



어린 시절 골목의 저녁나절이 떠오른다. 원 안에 신발 한 짝씩 쌓아놓고 한 다리로 뛰면서, 지키는 술래를 피해 신발 빼내오는 놀이가 가장 앞자리로 나선다. 생각만으로도 그때 에너지가 차오르는 것 같다. 하지만 어린 시절을 그리워하고만 있을 일이 아니다. 파리 아이들 탐험을 부러워만 할 일도 아니다. 한국 치안은 거의 세계 최고 아닌가. 어른들이 뒤에서 더욱 안전한 도시를 만드는 동안 아이들이 신나게 다니는 풍경이 얼마든지 펼쳐질 수 있다. 몸으로 놀면서 우정을 쌓고, 행운을 누리고, 예술을 즐기며, 자연과 하나 되는 아이들. 모두 같지만 다르기도 해서 아름답다는 것을 깨닫는 아이들. 어른의 목표가 그 외에 무엇이 있겠는가.