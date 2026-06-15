이번 6·3 지방선거에서 벌어진 투표용지 부족 사태에 대한 국민적 분노가 하늘을 찌르고 있다. 선거 때마다 국민들에게 ‘투표하세요’라고 홍보하던 선거관리위원회가 투표용지도 제대로 준비하지 않았다는 것은 너무 어이없는 일이다. 이것은 주권자들에 대한 배신이다.



중앙선관위는 일반회계 예산만 2026년에 4800억원 이상을 쓰는 조직이다. 인건비만 해도 2405억원에 달한다. 선관위 공무원들은 선거 때마다 ‘특별정려금’이라는 명목으로 별도 수당도 받는다. 2026년 예산에도 지방선거와 관련된 ‘특별정려금’ 예산이 2억원 이상 편성되어 있다. 그런데도 기본적인 선거관리에 실패했으니, 선관위라는 조직의 존재 의미를 물을 수밖에 없는 상황이다.



이번 사태에 대해 철저한 진상규명과 책임자 처벌이 필요한 것은 당연하다. 진상규명의 주체가 문제인데, 2025년 2월 헌법재판소가 ‘선관위에 대한 감사원의 직무감찰은 위헌’이라고 판단한 상황이다. 따라서 당장에는 국회의 국정조사와 검경 합동수사본부 수사를 통해 진상규명할 수밖에 없다. 그것으로도 부족하다면 특별검사 도입도 검토해야 할 것이다.



국정조사나 수사의 범위를 ‘투표용지 부족’ 사태에 국한할 필요는 없다. 이번 사태는 결국 선관위 조직 내부에 심각한 문제가 있기 때문에 발생한 것이다. 따라서 선관위가 가진 문제점 전반에 대해 성역 없는 조사와 수사가 필요하다. 그래야 다시는 이런 일이 일어나지 않는다.



그동안 선관위는 헌법상 독립기관이라는 이유로 감시의 사각지대에 놓여 있었다. 그 결과 가장 관료주의에 찌들고 무책임한 조직이 되었다. 광범위한 채용비리가 자행되기도 했다. 이번 기회에 선관위의 조직·운영, 계약, 예산 집행 등에 대해 철저한 조사와 수사가 이뤄져야 한다.



그리고 국회는 법·제도 개선을 서둘러야 한다. 선관위를 해체 수준으로 혁신하는 것이 필요하다. 중앙선관위원장과 시도 선관위원장은 상임으로 바꿔야 한다. 법관이 비상임으로 각급 선관위원장을 겸임하는 관행은 사라져야 한다. 구·시·군 선관위는 폐지를 검토해야 한다. 선거관리 업무는 자율성보다는 일관성과 책임성이 중요하다. 구·시·군 단위까지 위원회 구조를 둘 필요가 없다. 위원회 구조는 없애고, 실무 집행 단위만 두는 것이 적절하다.



그리고 직무태만과 무책임이 만연한 조직을 개혁해야 한다. 선거관리를 전담하라고 만들어진 조직이 그것도 못한다면, 그 구성원들은 국민 세금을 받을 자격이 없다. 선관위의 조직, 직무 전반에 대한 진단과 개선책 마련이 필요하다.



실효성 있는 감찰 시스템도 만들어야 한다. 헌법을 개정해서라도 중앙선관위에 대한 감사원의 직무감찰을 가능하게 해야 한다. 그 이전이라도 독립적인 감찰 시스템을 입법화하는 것도 생각해볼 수 있다. 대의제 민주주의의 기본이 흔들린 상황에서 이런 입법까지도 헌법재판소가 위헌이라고 하기는 어려울 것이다.



다른 한편으로 ‘선관위만 이럴까?’라는 생각도 할 수밖에 없다. 물론 선거관리라는 중차대한 직무와 다른 공공기관의 직무를 단순 비교할 수는 없다. 그러나 자기 조직에 맡겨진 직무를 제대로 수행하지 못하는 기관들이 수두룩한 상황이다. 인사·계약·공금 사용 등에 문제가 있는 기관도 숱하게 존재하는 것이 현실이다. ‘신이 내린 직장’ ‘신에게도 숨겨둔 직장’이라고 불리는 곳이 한둘이 아니다.



이런 기관들은 정권이 바뀌어도 변하지 않는다는 속성을 지니고 있다. 이들에 대해서는 행정부도 국회도 손을 대지 않고 있다. 이 조직 중 상당수는 행정부 관료들이 퇴직 후 낙하산으로 자리를 얻는 곳이기도 하다. 이런 기관들을 감시·감독하는 것이 국회의 역할이지만, 자신에게 주어진 직무를 제대로 수행하지 못하는 것은 국회도 마찬가지이다.



그러나 자기 역할을 제대로 하지 못하는 공공조직들이 수두룩한 나라가 제대로 돌아갈 리 없다. 따라서 이재명 정부는 이번 사태를 계기로, 공공부문에 대한 전면적인 혁신에 착수해야 한다.



감사원, 국민권익위원회를 포함한 범국가적인 공공부문 혁신 추진 틀을 만들고, 체계적인 감사와 조직 진단에 착수해야 한다. 신뢰할 수 있는 창구를 통해 익명제보도 광범위하게 접수해야 한다. 국민의 신뢰를 배신하는 부정부패, 직무유기, 직무태만, 공금낭비에 대해서는 철저하게 조사하고 근절대책을 세워야 한다. 필요한 부분에 대해서는 법·제도 개선도 해야 한다. 그래야 이번 사태와 같은 부끄러운 일이 일어나지 않는 ‘나라다운 나라’가 될 수 있다.