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우루과이 비엘사 감독, 미 입국 발목에 ‘불편’

입력 2026.06.15 20:10

수정 2026.06.15 20:12

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항공편 바뀌며 경기 하루 전 도착

마르셀로 비엘사 우루과이 남자 축구대표팀 감독. AFP연합뉴스

마르셀로 비엘사 우루과이 남자 축구대표팀 감독. AFP연합뉴스

명장 마르셀로 비엘사 우루과이 남자 축구대표팀 감독(71)은 북중미 월드컵 첫 경기부터 마음이 불편해졌다. 우루과이가 미국 입국 과정에서 차질을 빚어 하루 전 도착했기 때문이다.

우루과이는 16일 오전 7시 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 사우디아라비아와 조별리그 H조 1차전을 치른다. 우루과이는 멕시코 칸쿤에 차린 훈련 베이스캠프를 떠나 마이애미로 이동할 예정이었다. 그러나 예정된 항공편이 미국 입국 허가를 받지 못하면서 출발이 지연됐다. 다른 항공편이 급히 마련됐고, 우루과이는 경기 약 24시간 전에야 미국에 도착했다.

비엘사 감독은 경기 전날인 15일 기자회견에서 “이번 지연이 우리 팀에 특별한 문제를 일으키지는 않았다”며 상황을 크게 문제 삼지 않았다. 평소 대회 운영이나 행정 문제에 대해 거침없이 비판해온 비엘사 감독이 이번에는 논란을 확대하기보다 월드컵 첫 경기에 대한 집중력을 유지하는 데 주력하는 분위기다. 다만 우루과이축구협회(AUF)는 성명을 통해 “협회가 통제할 수 없는 문제로 멕시코 출발이 지연됐다”며 “선수단은 호텔에서 휴식하고 있다”고 밝혔다. 협회 대변인은 ‘이번 지연이 FIFA(국제축구연맹) 책임이냐’는 몇몇 언론의 질문에 “맞다”고 답했다. 반면 FIFA는 “멕시코에서 항공사 운항 허가 오류로 칸쿤 출발이 지연됐다”며 “항공사가 불편에 대해 사과했다”고 밝혔다.

우루과이는 사우디아라비아전 이후 22일 카보베르데와 마이애미에서 맞붙고, 27일에는 멕시코 과달라하라로 이동해 스페인과 조별리그 최종전을 치른다.

비엘사는 세계 축구계에서 가장 개성 강하고 원칙적인 지도자 중 한 명으로 꼽힌다. 전술가로서 명성은 물론, 잘못됐다고 판단한 문제에는 거침없이 목소리를 내는 감독이다.

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