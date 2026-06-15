사상 첫 본선 골을 독일 상대로…‘퀴라소를 얕보지 마소’

1 대 7 대패에도 “새 역사” 환호 아드보카트 감독 “자부심 가져”

대패 속에서도 역사는 만들어졌다.



인구 15만명의 작은 섬나라 퀴라소가 월드컵 본선 데뷔전에서 독일에 대패했지만 사상 첫 본선 득점이라는 기념비적인 장면을 만들며 자신감과 희망을 발견했다. 퀴라소는 15일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 독일과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 1차전에서 1-7로 패했다.



네 차례 월드컵 정상에 오른 독일은 전반 6분 펠릭스 은메차의 선제골을 시작으로 니코 슐로터벡, 카이 하베르츠, 저말 무시알라, 나다니엘 브라운, 데니스 운다브 등이 연달아 골을 넣으며 퀴라소를 압도했다.



퀴라소는 전반 21분 월드컵 역사에 남을 장면을 만들었다. 리바노 코메넨시아가 독일 수비진 사이에서 왼발 슈팅을 날렸고, 공은 수비를 맞고 방향이 살짝 바뀐 뒤 독일 골문 안으로 빨려 들어갔다. 독일 골키퍼 마누엘 노이어가 몸을 날렸지만 막을 수 없었다. 월드컵 본선 첫 경기에서 나온 퀴라소의 사상 첫 골이었다. AP통신은 “퀴라소가 37분 동안 네 차례 월드컵에서 우승한 독일과 맞섰고, 상상하기 어려운 이변을 꿈꾸게 했다”고 전했다.



AFP통신도 “퀴라소의 월드컵 데뷔전은 현실 확인과도 같은 1-7 대패로 끝났지만, 부끄러워할 패배는 아니었다”고 평가했다. 퀴라소 팬들도 이 순간만큼은 승자처럼 환호했다. ‘블루 웨이브’로 불리는 퀴라소 팬들은 대표팀의 첫 월드컵 골이 터지자 관중석에서 뜨겁게 환호했다. 딕 아드보카트 퀴라소 감독은 “이런 팀을 상대로 이렇게 지는 것은 창피한 일이 아니다”라며 “우리는 여전히 자부심을 가질 수 있다”고 말했다. 아드보카트 감독에게도 이날은 특별한 날이었다. 78세인 그는 월드컵 본선 최고령 감독 기록을 세웠다. 그는 경기 전 눈물을 보이기도 했다.



퀴라소는 이번 대회에 출전한 것만으로도 역사를 썼다. 퀴라소는 월드컵 본선에 오른 역대 가장 작은 나라다. 독일이라는 거대한 상대 앞에서 결국 실력 차를 절감했지만, 전반 중반까지 1-1로 맞서며 세계 축구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 독일 대표팀 율리안 나겔스만 감독은 “상대는 독일에서 많은 사람이 예상한 것보다 더 잘했다”며 “그들은 많은 용기를 갖고 경기했다”고 평가했다.



퀴라소 공격수 켄지 고레는 “한쪽으로는 우리가 월드컵에 왔다는 역사적인 사실에 놀랍고, 다른 한쪽으로는 승점을 얻고 싶었다는 아쉬움이 있다”고 말했다. 고레는 “우리가 넣은 골은 우리 모두에게, 또 나라 전체에 정말 환상적인 장면이었다”며 “세계 무대에서 넣은 첫 골이다. 또 하나의 역사가 만들어졌다”고 감격했다.



아드보카트 감독은 “누구도 고개를 떨구지 말고 나쁜 마음 상태에 머무르지 않도록 해야 한다”고 강조했다.



퀴라소는 앞으로 에콰도르, 코트디부아르와 맞붙는다. 1차전에서 대패했지만 처음 본선에 오른 작은 나라의 감격, 독일을 상대로 잠시나마 균형을 맞춘 용기, 월드컵 첫 골을 넣은 역사적인 순간은 강렬했다.

