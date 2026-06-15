개최국 제2 도시에서, 일방적 응원 뚫고…“조 1위를 뺏어라”

19일 10시 ‘홈팀’ 멕시코와 조별리그 2차전

홈팬들 열광적 축구열기…교민들은 안전 우려에 응원단 수도 적어

홍 감독 올림픽서 개최국에 승리 경험…선수들 “물러설 생각 없다”

2002 한·일 월드컵에서 한국은 개최국 프리미엄이 얼마나 강력한 무기인지 새삼 절감했다. 홈 팬들의 열정, 개최국으로서 얻는 대진 추첨 및 일정상 이점, 그리고 때로는 보이지 않는 판정 이득까지 더해졌다. 24년이 흐른 지금, 한국 축구는 정반대 입장에 섰다.



홍명보 감독이 이끄는 한국남자 축구대표팀은 오는 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 한국 축구가 월드컵 본선에서 개최국과 맞붙는 것은 이번이 처음이다.



지난 12일 체코를 2-1로 꺾은 한국은 승점 3점을 기록하고 있다. 멕시코 역시 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 승점 3점을 확보했다. 골득실에서 앞선 멕시코가 A조 1위, 한국이 2위다. 이번 맞대결 승자는 조 1위 경쟁에서 무척 유리한 고지를 점한다. 한국은 멕시코와 역대 전적에서 4승3무8패로 열세지만, 지난해 9월 미국 평가전에서는 종료 직전 동점골을 내줘 아쉽게 2-2로 비겼다.



멕시코 축구 열기는 세계적으로 유명하다. 이번 대회는 멕시코가 40년 만에 자국에서 치르는 월드컵이다. 개막전이 열린 멕시코시티 스타디움에는 8만명이 넘는 관중이 몰렸다. 과달라하라 역시 다르지 않으리라 예상된다. 불과 며칠 전까지만 해도 “꼬레아”를 외치며 한국을 응원한 현지 팬들이 이번에는 모두 한국의 적이 된다. 과달라하라에 거주하는 한 교민은 “체코전은 교민 300여명이 함께 응원했지만, 멕시코전은 안전 문제 등을 우려해 신청자가 70명 정도에 그쳤다”며 “경기 당일 가게 문을 닫겠다는 교민들도 있다”고 전했다. 이영표 KBS 해설위원은 “심판의 휘슬이 우리 기대만큼 불어주지 않을 수 있다”며 “개최국의 홈 이점은 현실”이라고 말했다. 다만 과거와 달리 비디오판독(VAR)과 반자동 오프사이드 시스템이 도입돼 오심 가능성은 크게 줄었다.



한국은 차분하게 준비를 이어가고 있다. 한국은 체코전 승리 이후 하루 동안 휴식을 취한 뒤 15일 훈련을 재개했다. 대한축구협회 관계자는 “선수들이 경기 감각을 유지하는 데 초점을 맞췄다”며 “16일부터는 멕시코를 겨냥한 본격적인 전술 훈련에 들어간다”고 설명했다.



멕시코도 한국전에 앞서 긴장하는 눈치다. 멕시코는 남아공전 승리 후 휴식 대신 훈련을 선택했다. 멕시코는 미니 허들과 더미, 짐볼 등을 활용한 고강도 훈련을 실시하며 몸싸움과 압박 상황을 집중적으로 점검했다. 멕시코는 16일 전면 비공개 훈련을 진행한다.



홍 감독은 개최국에서 개최국과 맞붙어 승리한 경험이 있다. 홍 감독은 2012 런던 올림픽 8강에서 개최국 영국을 상대로 승부차기 끝에 승리하며 한국 축구 사상 첫 올림픽 메달의 발판을 마련했다. 만약 이번 월드컵에서 개최국 멕시코를 꺾는다면 한국은 월드컵 조별리그 2차전 잔혹사(4무7패)를 끊어내는 동시에 A조 1위 확정에 성큼 다가선다. 설영우는 “상대가 엄청난 홈 이점을 누리겠지만 물러설 생각은 없다”며 “우리 목표는 조 1위 또는 2위가 아니라 3전 전승”이라고 말했다.

