국제봅슬레이스켈레톤연맹 부회장에 전찬민씨 재선

전찬민 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹(KBSF) 회장(사진)이 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 부회장에 재선됐다.



KBSF는 전 회장이 지난 11일 오스트리아 잘츠부르크에서 열린 IBSF 총회 부회장 선거에서 총 45표 가운데 31표를 얻어 경쟁 후보 2명을 제치고 당선됐다고 15일 밝혔다.



전 회장은 2022년 처음 IBSF 부회장에 선출된 이후 회원국 확대와 종목 저변 확장, 국제 협력 강화 등에 참여해왔다.

