세계문학전집 500권 돌파한 민음사, ‘변신 이야기’부터 ‘압록강은 흐른다’까지 28년여의 대장정

최다 판매 ‘데미안’, 최다 작가는 헤세

민음사 세계문학전집(사진)이 500권을 돌파했다. 이 시리즈는 1998년 오비디우스의 <변신 이야기>를 첫 권으로 시작해 약 30년간 이어져왔다. 국내에서 출판사의 단일 문학 시리즈가 500권을 넘긴 것은 이번이 처음이다.



민음사는 세계문학전집 500번째 책으로 작가 이미륵의 <압록강은 흐른다>를 펴냈다고 15일 밝혔다. <압록강은 흐른다>는 3·1운동에 가담한 뒤 일제의 수배를 피해 독일로 망명한 이미륵의 자전적 소설이다. 고향에서의 유년 시절, 식민지 조선의 현실, 망명에 이르는 과정 등을 담고 있는 작품으로 1946년 독일의 피퍼출판사에서 출간됐다. 20세기 디아스포라 문학의 고전으로 평가받으며 독일에서는 일부 교과서에도 수록됐다.



책이 한국 독자와 처음 만난 것은 1959년 독문학자이자 작가인 전혜린의 번역을 통해서였다. 이번 번역은 안삼환 서울대 독문과 명예교수가 맡았다. 독일어 원문이 지닌 결을 온전히 살려 작품이 품고 있는 디아스포라 문학으로서의 깊이와 문체적 성취에 중점을 뒀다고 민음사는 설명했다.



민음사 세계문학전집 시리즈는 1998년 오비디우스의 <변신 이야기>를 출간한 이래 지난 28년 동안 38개국, 245명 작가의 394개 작품을 펴냈다. 누적 발행 부수는 약 2300만부에 달한다.



독자들에게 가장 많은 사랑을 받은 책은 헤르만 헤세의 <데미안>이다. 2000년 12월2일 세계문학전집으로 처음 출간된 이후 약 81만3000부가 팔렸다. 2위는 J D 샐린저의 <호밀밭의 파수꾼>(66만6000부), 3위는 다자이 오사무의 <인간 실격>(60만부)으로 집계됐다. 조지 오웰의 <동물농장>(58만8000부)과 제인 오스틴의 <오만과 편견>(50만5000부)도 50만부가 넘게 팔리며 각각 4, 5위를 기록했다. 10만부 이상 판매된 작품도 50종을 넘겼다.



가장 넓은 사랑을 받은 작가는 헤세였다. 500권 중 헤세의 작품이 <데미안> <수레바퀴 아래서> <싯다르타> <나르치스와 골드문트> <황야의 이리> <크눌프> <클링조어의 마지막 여름> <유리알 유희>(전 2권) 등 8종 9권으로 가장 많았다.



노벨 문학상 수상 작가는 32명, 작품 99종이다. 언어권별로는 영어가 183권(36.6%)으로 가장 많았다. 이어 프랑스어 75권(15.0%), 독일어 57권(11.4%) 등의 순이다.



민음사 세계문학전집은 100권, 200권, 300권, 400권 등 이정표마다 한국 작품을 배치해왔다. 2022년 1월 출간된 400번째 책은 김수영의 <시여, 침을 뱉어라>였고, 300번째는 <이상 소설 전집>, 200번째는 <홍길동전>, 100번째는 <춘향전>이었다.



민음사는 500권 돌파를 기념해 브랜드북인 <세계문학전집 이야기>도 펴냈다. 전집의 첫 기획자부터 편집자, 번역가, 디자이너, 제작자, 마케터, 물류 담당자, 그리고 독자들까지 세계문학전집의 오늘을 만들어온 사람들의 이야기를 담았다. ‘세계문학기행 특강’ 시리즈도 마련했다. 7월8일부터 총 8차례에 걸쳐 김연경 번역가, 박혜진 평론가 등이 진행하는 국가별 문학 특강이 진행된다. 이달 초 세계문학전집을 소개하고 각종 정보를 제공하는 세계문학전집 앱도 정식 출시했다.

