필수의약품 공장 튀르키예에 착공

SK플라즈마 ‘혈장분획제제’ 기술 이전·지분 15% 합작경영

SK플라즈마가 튀르키예에 혈장분획제제 공장을 짓는다. K바이오 기술로 튀르키예 필수의약품 생산 인프라를 구축한다는 의미가 있다.



혈장분획제제는 세계보건기구(WHO)가 지정한 필수의약품이다. 혈장에 있는 다양한 성분을 병합 또는 분리해 정제한 의약품으로 알부민, 면역글로불린, 혈액응고인자 등이 대표 제품이다.



SK플라즈마는 지난 11일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 혈장분획제제 공장 착공식을 열었다고 15일 밝혔다. 연간 60만ℓ의 혈장을 처리할 수 있는 규모로 2028년 하반기 완공과 2030년 상업 생산을 목표로 한다.



SK플라즈마와 튀르키예 적신월사는 지난해 11월 ‘혈장분획제제 플랜트 건설 및 합작회사 설립을 위한 주주 간 계약’을 체결하고 공정 건설을 준비해왔다. 합작법인 이름은 프로투르크다. 튀르키예는 지금까지 혈장분획제제 수급을 100% 수입에 의존해왔다. 이번 현지 생산시설 구축으로 제품 공급 안정화를 기대할 수 있게 됐다.



SK플라즈마는 혈장분획 핵심 기술을 튀르키예에 이전하고, 생산시설 구축과 품질관리, 현지 인력 교육, 상업생산 준비 전반을 지원한다. 기술료를 받고 지분 15%를 기반으로 합작법인 경영에 참여한다. 상업생산 전까지는 튀르키예 현지 혈장을 경북 안동공장에서 분획해 완제품으로 공급하는 위탁생산(CMO) 프로젝트도 병행한다.



SK플라즈마는 “‘혈장분획제제 자급화 솔루션’ 사업 모델은 완제품 수출을 넘어 기술 이전과 생산시설 구축, 운영 지원, 지분 참여를 결합한 방식”이라며 “현지 국가는 필수의약품 생산 기반과 의료 주권을 확보할 수 있고, SK플라즈마는 기술료와 지분을 기반으로 장기적인 사업 기반을 확보할 수 있다”고 설명했다.



착공식에 참석한 에르도안 대통령은 “튀르키예 필수의약품 생산 기반을 강화하고 생산 자립을 통해 대외 의존도를 낮추는 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다. 김승주 SK플라즈마 대표는 “유럽과 중동 시장까지 K바이오 사업 영역을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

