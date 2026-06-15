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현대차 “월 최대 30만원 저렴”…전기차 ‘장기 구독 플랜’ 출시

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본문 요약

현대자동차가 자사 차량 구독 서비스 '현대 제네시스 셀렉션'에 전기차를 합리적인 조건으로 장기간 경험할 수 있는 '360일 플랜'을 새롭게 추가했다고 15일 밝혔다.

운전 데이터를 기반으로 한 맞춤형 리포트를 제공하며, 원격으로 충전 상태를 확인하고 제어할 수 있는 전기차 특화 서비스 '현대 EV 충전 솔루션'도 지원된다.

현대차 관계자는 "고객이 부담 없이 전기차를 장기간 경험하며 신뢰를 쌓은 뒤 자연스럽게 구매로 이어질 수 있도록 고안한 특화 상품"이라면서 "앞으로도 유연하고 차별화된 모빌리티 경험을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대차 “월 최대 30만원 저렴”…전기차 ‘장기 구독 플랜’ 출시

입력 2026.06.15 20:38

수정 2026.06.15 20:39

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  • 박홍두 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가

단기 구독 이용 조건 그대로 유지

아이오닉 5·6 등 주요 모델 대상

소유주 수준 디지털 환경 제공도

현대자동차가 자사 차량 구독 서비스 ‘현대 제네시스 셀렉션’에 전기차를 합리적인 조건으로 장기간 경험할 수 있는 ‘360일 플랜’을 새롭게 추가했다고 15일 밝혔다.

이번 상품은 위약금이나 약정기간, 선납금 없이 기존의 이용 조건은 그대로 유지하면서 가격 부담은 대폭 낮춘 것이 특징으로 꼽힌다. 최근 급성장하는 전기차 시장에서 소비자들이 구매 전 차량을 충분히 경험해볼 수 있게 했다.

이날 현대차에 따르면 360일 플랜은 현대차의 주요 전기차 4종인 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 N을 대상으로 운영된다.

장기 렌터카나 리스 차량과 달리 까다로운 해지 위약금 조건이 없으면서도 기존 30일 단기 구독 상품과 비교해 최대 월 30만원 저렴한 요금을 책정해 높은 가격 경쟁력을 확보했다. 소비자들이 선호하는 풀옵션급 고사양 차량으로 라인업을 구성해 일반 렌터카와도 차별화했다.

차종별로 보면 아이오닉 5와 아이오닉 6는 기존 30일 구독 대비 최대 월 14만원의 할인 혜택이 주어진다. 코나 일렉트릭은 최대 월 5만원 저렴하게 이용할 수 있다. 고성능 전기차인 아이오닉 5 N은 월 30만원의 할인 혜택이 적용돼 월 139만원에 구독이 가능하다. 차량 사양에 따라 세부 요금은 일부 다를 수 있다.

기존 구독 상품과 달리 실제 차량 소유주와 동등한 수준의 디지털 환경을 제공하는 점도 주목할 만하다. 360일 플랜 이용 고객은 ‘마이현대’ 애플리케이션(앱)을 통해 차량 원격제어와 디지털 키 등 커넥티드 서비스를 제한 없이 쓸 수 있다.

운전 데이터를 기반으로 한 맞춤형 리포트를 제공하며, 원격으로 충전 상태를 확인하고 제어할 수 있는 전기차 특화 서비스 ‘현대 EV 충전 솔루션’도 지원된다.

현대차 관계자는 “고객이 부담 없이 전기차를 장기간 경험하며 신뢰를 쌓은 뒤 자연스럽게 구매로 이어질 수 있도록 고안한 특화 상품”이라면서 “앞으로도 유연하고 차별화된 모빌리티 경험을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

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