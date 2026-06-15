“호남, 소·부·장 기업 따라와야 반도체 시너지 날 것”

충청권, 산업생산지수·취업자 등 가파른 증가…반도체 호황 효과

광주 후공정 공장, 고용 창출 전망…“전공정보다 효과 작아” 지적도

전문가 “공장만 옮겨선 생태계 안 만들어져…지역 인재 육성해야”

삼성전자와 SK하이닉스가 호남지역에 ‘반도체 후공정’ 시설투자를 검토하면서 현재 충청권처럼 반도체 호황의 온기가 호남권에도 퍼질 수 있을 것이란 기대가 높아지고 있다. 지역 성장률을 비롯해 고용률도 올라갈 것이란 전망이 나온다.



다만 ‘후공정’ 투자가 성과를 내기 위해선 지역 인재 육성 등 연계 효과를 높일 방안 마련이 과제로 꼽힌다.



최근 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 광주시에 후공정 공장을 짓는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 오는 8월 시행되는 반도체특별법은 반도체 클러스터 지정 시 ‘지역균형발전’을 고려하도록 규정했는데, 기반시설 조성 비용, 취득세 감면 등 정부 혜택을 보고 지방투자를 고려하는 것이다.



‘첨단산업’ 유무에 따른 지역 간 온도차는 크다. 4월 기준 수도권의 제조업 산업생산지수(2020년=100)는 144.4를 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다. 충청권의 경우 절대적인 지수(119.2)는 수도권보다 낮지만, 전년 동월 대비 증감률이 7%로 가파른 성장세를 보였다.



반면 호남권의 제조업 산업생산지수는 전년 동월 대비 7.1% 감소한 103.8에 그쳤다. 대경권(대구·경북) 또한 105.2에 머물며 기준점인 2020년 수준을 크게 벗어나지 못했다.



이는 지리적 여건보다는 반도체 등 첨단산업 투자가 지속되는 수도권·충청권의 ‘첨단산업 벨트’와 석유화학 등 성장 정체에 직면한 ‘전통 제조 벨트’ 간의 산업구조적 차이에 따른 것으로 분석된다.



호남지역에 후공정 공장이 설립되면 반도체 생산거점 중 하나인 충청권처럼 성장의 과실을 공유할 수 있을 것이란 기대가 나온다.



반도체 호황이 본격화된 지난해 4분기 충청권의 지역내총생산 성장률은 1.2%로, 0%대에 그친 호남·대경·동남권을 압도했다. 지난 5년간 연평균 취업자 증가율은 전국 17개 시도 중 충남(1.98%)이 경기(2.42%)에 이어 두 번째로 높았다.



광주 역시 직접적 고용효과를 볼 것으로 전망된다. 후공정은 반도체 공정 중에선 상대적으로 ‘노동집약적’인 특성이 있다. 앰코테크놀로지 등 국내 후공정 공장 규모를 고려할 때 수천명 단위의 직접고용 일자리가 창출될 것이란 관측이 제기된다.



특히 광주에는 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체 패키징(포장)을 담당하는 공장이 추진되는 만큼 경제효과가 더 클 수 있다는 견해도 나온다.



이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 “예전엔 범용 메모리 위주로 패키징을 했는데 지금은 인공지능(AI) 반도체에 쓰는 HBM 패키징인 만큼 부가가치가 기존보다 더 클 것”이라며 “산학협력이 진행되고 협력사도 같이 내려가야 해 충분히 경제적 효과는 있을 것”이라고 말했다.



그렇지만 사업 규모가 크고 협력업체가 많아 경제효과도 높은 반도체 전공정 공장은 경기 용인 등 수도권에 집중돼 후공정 투자만으론 지역경기가 살아나기 어렵다는 반론도 있다.



이병훈 포스텍 전자전기공학과 교수는 “후공정은 전공정보다 당연히 (경제)효과가 낮고, 관련 협력업체도 적다”며 “공장만 옮긴다고 해서 생태계가 만들어지진 않는다”고 말했다.



이 때문에 장기적으론 소·부·장(소재·부품·장비) 기업들도 함께해야 시너지가 날 것이라는 제언이 나온다.



이종환 교수는 “소·부·장 기업들이 함께 따라가는 게 중요하고, 지역대학과 인재 육성 등 정부 지원이 많이 필요하다”고 강조했다.

