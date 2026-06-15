‘검은 반도체’ 김, 육상 양식 공들이는 까닭

K푸드 인기에 수출 급증…기후위기로 해수온 상승, 생산량은 감소 식품업계, 생육 조건 최적화로 지상 재배 경쟁…원가 상승은 부담

‘땅에서 자란 김’을 먹을 날이 머지않았다. 주요 식품기업들이 김 원초를 바다가 아닌 지상에서 재배하는 기술을 상용화하기 위해 치열하게 경쟁하고 있어서다. ‘K푸드’ 인기로 김 수출은 크게 늘고 있는 반면 해수 온도가 높아지면서 김 생산량은 감소하고 있기 때문인데, 다만 가격 경쟁력 확보는 아직까지 과제다.



CJ제일제당은 오는 8월 충남 천안시에 ‘육상양식 김 상업화 시설’을 착공한다고 15일 밝혔다. 내년 상반기 완공될 예정이다. 이곳에서 생산되는 김을 2028년부터 ‘비비고 김’ 제품으로 국내외에 판매하는 게 CJ제일제당의 목표다.



CJ제일제당은 2018년 국내 식품업계 최초로 김 육상양식 기술을 개발해 2021년 3t 수조 배양에 성공했고, 이듬해엔 전용품종을 확보했는데, 이제 상용화 단계에 진입한 것이다.



풀무원과 대상도 지난해 5월 해양수산부 ‘지속 가능한 우량 김 종자 생산 및 육상양식 기술 개발 사업’ 최종 사업자로 선정됐다. 이 사업엔 2029년까지 5년간 연구·개발비 총 350억원이 투입된다.



풀무원은 전북 새만금 국가산업단지에 국내 최초로 ‘김 육상양식 R&D센터’를 착공했다. 9473㎡(2865평) 부지에 양식 시설과 연구·지원 시설, 해수 전처리 시설 등을 갖추는 이 센터는 육상양식 기술의 실증과 산업화 기반 마련을 위한 핵심 테스트베드(시험장) 역할을 하게 된다. 풀무원은 내년에 육상양식 김을 시장에 내놓을 계획이다.



대상은 2016년부터 김 육상양식을 기획해 2023년 국내에서 김 생산량이 가장 많은 전남 고흥군 및 현지 수산업체와 사업화에 돌입했다. 약 20억원을 들여 2차 파일럿 연구를 위한 시설을 조성했다.



앞서 대상은 1차 파일럿 연구를 통해 육상에서 물김 엽체를 시판할 수 있는 크기인 40~50㎝로 키우는 데 성공했다. 동원F&B는 제주 용암해수를 활용한 김 육상양식 기술 개발로 차별화를 꾀하고 있다.



한국은 지난해 167개국에 김 11억3323만달러어치를 수출했다. 2022년(6억4755만달러)과 비교하면 3년 만에 수출액이 2배 가까이로 늘었다.



반면 김 생산환경은 갈수록 나빠지고 있다. 김은 해수 온도가 5~15도일 때 생산이 가능하다. 해수 온도가 높아지면서 김을 키울 수 있는 기간이 짧아지고 생산량도 들쭉날쭉해졌다.



국립수산과학원에 따르면 1968~2024년 사이 한반도 주변 바다의 연평균 표층 수온은 1.58도 상승했다. 현재는 김 생산 가능 시기가 연간 약 150일이지만, 2100년에는 100일 미만일 것으로 예상된다.



김 육상양식은 1년 내내 균일한 품질의 원초를 안정적으로 생산한다는 장점이 있다. 정밀하게 통제된 환경에서 재배되는 만큼 제품에 따라 특색 있는 맛을 낼 수도 있을 것으로 기대된다.



그러나 해결해야 할 과제는 아직 많다. 부지 확보, 시설 구축부터 냉난방과 인공 광원 가동 등 생산 비용 부담이 크다.



동원F&B 관계자는 “비용 차이 등으로 현재 김 육상양식 연구가 회사 전체 R&D 방향에서 우선순위에 있지는 않다”며 “급증하는 단백질 수요에 대응하기 위해 수산 단백질 분야에 투자를 집중하고 있다”고 밝혔다. CJ제일제당 관계자는 “초기엔 생산비용이 크게 차이 날 수밖에 없지만, 중장기적으로 대량 생산화가 되면 가격이 낮춰질 것으로 보고 있다”고 말했다.



기업들이 육상양식 김을 고가 프리미엄 상품으로 만드는 전략을 취할 거란 전망도 나온다.

