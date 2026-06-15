스타벅스 전 직원 ‘역사교육’ 받는다

22일 오후 3시 영업 조기 종료 후 정용진 회장·계열사 대표도 포함

‘5·18 탱크데이’ 행사로 비판받은 스타벅스코리아가 22일 전국 모든 매장 영업을 조기 종료하고 직원 역사교육을 실시한다. 정용진 신세계그룹 회장도 오는 24일 관련 교육을 받을 예정이다.



신세계그룹은 이마트 부문 계열사 임원들과 스타벅스코리아 본사 직원들을 대상으로 역사 인식 및 사회적 감수성 교육을 17일 실시한다고 15일 밝혔다. 교육은 신세계그룹 사내연수원인 신세계남산에서 진행한다.



이어 스타벅스 매장에서 근무하는 직원(파트너)들은 오는 22일 교육을 받을 예정이다. 이날 전국의 모든 스타벅스 매장은 오후 3시에 영업을 종료한다. 점포별로 17일 진행한 본사의 교육 영상을 시청할 예정이다.



스타벅스코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 한국 진출 이후 처음이다.



정 회장은 오는 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 함께 교육을 받을 예정이다. 정 회장은 이번 사태 이후 “저도 역사교육을 받겠다”고 밝혔다.



역사 인식 교육은 오제연 성균관대 사학과 교수가, 사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행한다. 오 교수는 1950년대 이후 발생한 주요 근현대사 사건을 소개하며 올바른 역사 인식을 강연할 예정이다.



스타벅스코리아는 유사 사고 재발을 막기 위해 ‘리스크 예방의 시스템화’도 추진한다. 외부 전문기관 자문을 받아 ‘사회적 민감도’ 체크리스트를 만들고, 이를 기반으로 기획 단계부터 리스크를 점검할 계획이다. 앞으로 역사, 기념일, 정치, 재난, 군사, 젠더, 폭력, 혐오표현 등 사회적으로 민감한 이슈에 대해 사전에 살피려는 목적이다.

