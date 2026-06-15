호르무즈 빗장 풀렸지만…“단기 물가 안정 어렵다”

종전 MOU에 환율 1511원대 하락 고유가 여파…내수 반등 시간 필요 “에너지 공급처 다변화 계속해야”

미국과 이란의 전격적인 종전 합의로 호르무즈 해협 통항이 재개되면 그간 국내 경제를 짓눌러온 고물가·고환율 등이 일정 부분 해소 국면에 접어들 것으로 전망된다. 다만 전쟁으로 중동의 주요 원유 정제시설이 대거 파괴된 데다 정부의 값비싼 원유 수입처 다변화 기조까지 맞물리면서 물가가 단기간에 떨어지기는 어려울 것이란 신중론도 제기된다.



15일 관계부처에 따르면 정부는 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 합의하고 호르무즈 해협을 개방하기로 하자 국내 경제에 주는 영향을 면밀히 검토하고 있다. 이번 합의로 불확실성은 일정 부분 해소됐다고 보지만, 당장 물가가 안정세에 접어들기는 어렵다는 것이 정부의 판단이다.



정부가 이처럼 신중한 태도를 유지하는 배경에는 중동전쟁이 남긴 충격파가 경제 전반에 깊게 스며 있기 때문이다. 전쟁 직전인 지난 2월 배럴당 68달러 선에서 안정세를 보이던 두바이유는 4~5월에도 100달러 선을 웃돌며 고유가 상황이 장기화됐다. 유가 상승은 물류비와 생산 단가를 밀어 올리면서 서비스 품목 가격까지 동반 상승시켰다. 공급망 마비에 따른 해상 운임도 급등했다. 관세청에 따르면 중동행 해상 수출 컨테이너(2TEU 기준) 운임은 최근 681만3000원으로 전년 동월 대비 100.2% 올랐다.



종전 합의로 일단 비용 인플레이션 압력은 상당 부분 누그러질 것으로 보인다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원에 주간거래를 마쳤다. 시장에선 1400원대 후반으로 떨어질 것이란 관측도 나온다.



성장률 눈높이도 달라질 것으로 전망된다. 한국은행은 지난달 28일 수정경제전망을 발표하며 미국과 이란 협상이 타결되고 호르무즈 해협 통항이 빠르게 재개되는 경우 올해와 내년 성장률이 기본 전망보다 각각 0.1%포인트씩 높아지고 물가상승률은 올해 0.2%포인트, 내년 0.3%포인트 하락할 것으로 추정했다.



다만 이란의 핵 프로그램 처리 문제 등 휘발성 강한 변수들이 여전히 남아 있는 만큼 단기적인 낙관론은 경계해야 한다는 목소리도 나온다.



주원 현대경제연구원 연구본부장은 “종전에 따른 글로벌 투자 심리 개선으로 반도체 이외 업종의 수출도 탄력을 받고, 고유가로 억눌렸던 내수도 반등할 여지가 생겼다”면서도 “현재는 MOU 단계인 만큼 불확실성이 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다”고 진단했다.



특히 소비자가 체감하는 물가 안정까지는 상당한 시일이 필요할 것으로 보인다. 전쟁으로 주요 원유 저장·정제 시설이 대거 파괴된 데다 운송비가 상대적으로 높은 미국·호주산 원유 비중을 늘려야 하는 정부의 수급 다변화 기조까지 맞물려 국내 석유제품 가격의 인하 폭이 제한적일 수밖에 없기 때문이다.



김상봉 한성대 경제학과 교수는 “주요 석유 저장시설 복구에만 최소 6개월에서 1년이 소요될 것”이라며 “고유가 여파가 서비스·산업 전방위로 퍼진 상태라 물가 하락을 체감하기까지는 상당한 시일이 걸릴 수밖에 없다”고 내다봤다. 김 교수는 그러면서 “이번 사태를 거치며 에너지 도입 비용이 전반적으로 상향 평준화된 만큼 리스크가 큰 중동에만 의존할 이유가 없다”며 에너지 공급처 다변화 기조를 지속 추진할 필요가 있다고 제언했다.

