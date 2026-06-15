패전 후 최대 규모 군비 증강 나선 독일·일본

미국 주도 국제 안보 질서 균열에 무기 확충 잰걸음…상호 협력까지 중·러 “군국주의 부활” 거센 비난

독일과 일본이 제2차 세계대전 이후 최대 규모의 재무장에 나서며 상호 협력까지 강화하고 있다. 미국이 제공하는 안보 우산 아래 패전국들이 군사력을 억제해온 약 80년간의 국제 안보 질서가 근본적으로 흔들리고 있다는 평가가 나온다.



뉴욕타임스(NYT)는 14일(현지시간) 독일과 일본이 무기·기술·무인기(드론)·헬기 등 분야에서 협력을 강화하고 있으며 15일부터 사흘간 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 공조를 더욱 확대할 것이라고 보도했다.



독일은 프리드리히 메르츠 총리 주도로 헌법상 국채 한도를 완화해 국방비를 대폭 늘리고 있다. 수년 내 독일의 국방비가 영국과 프랑스의 합산 규모를 넘어설 것으로 전망된다. 일본은 다카이치 사나에 총리 취임 후 올해 국방예산을 전년보다 30억달러 늘어난 약 580억달러(약 79조원)로 편성했다. 전후 금지됐던 무기 수출 제한도 해제했으며, 중국을 사정권에 두는 장거리 미사일을 남부에 배치하는 등 군사력 강화에 속도를 내고 있다. 보리스 피스토리우스 독일 국방장관은 지난 3월 일본 해군기지를 방문한 자리에서 “규칙 기반 국제질서를 지지하는 나라들이 더 가까이 뭉쳐야 한다”고 강조했다.



이들의 군비 증강 배경에는 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 군사적 팽창, 도널드 트럼프 미국 대통령의 동맹 경시 기조가 복합적으로 작용하고 있다. 토머스 버거 보스턴대 교수는 NYT에 “독일과 일본은 2차 대전 패전 이후 제국주의와 군사주의를 경계해왔지만, 최근 안보 환경 변화와 미국의 불확실성으로 인해 기존 기조를 재검토하고 있다”며 “미국이 독일과 일본을 팔아넘길 수 있다는 정당한 공포가 있다”고 말했다.



중국과 러시아는 특히 독일과 일본의 재무장을 “군국주의 부활”로 규정하며 반발하고 있다. 멍샹칭 중국군 소장은 지난달 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라대화)에서 일본의 방위력 강화가 1930~1940년대를 연상시킨다고 공개 비판했다. 이에 고이즈미 신지로 일본 방위상은 “투명성 없이 군사력을 급팽창시키는 나라가 군국주의를 논할 자격이 있느냐”고 반박했다.



독일과 일본의 군비 증강은 2차 대전 이후 이어진 미국 주도의 안보 우산 속에서 군사력 강화를 자제해온 그동안의 움직임과는 다른 방향이다. NYT는 “이번 재무장은 과거 추축국의 부활이 아닌 규칙 기반 국제질서 수호를 내건 방어적 성격”이라면서도 “각국의 군비 증강이 맞물리며 2차 대전 이후 이어진 전후 안보 패러다임 자체가 재편되고 있다”고 진단했다.

