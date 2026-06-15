홍성 산불 피해지, 산림소득 창출 ‘모델림’으로

충남도, 지속 가능한 복원 추진

2023년 대형산불로 큰 피해를 본 충남 홍성군 산림이 탄소중립 실현과 미래 산림소득 창출, 재해 예방 기능을 갖춘 ‘모델림’으로 재탄생한다.



충남도는 단순 복구를 넘어 산림의 공익적 기능 회복과 지속 가능한 산림경영 기반 구축을 목표로 단계적인 복원사업을 추진 중이라고 15일 밝혔다.



홍성지역에서는 2023년 4월2일부터 4일까지 이어진 대형산불로 1337㏊ 규모의 산림 피해가 발생했다. 충남도는 중장기 복원계획을 수립하고 단계적인 복구 조림사업을 추진해왔다.



도는 지난해부터 총 840㏊를 대상으로 조림사업을 진행해 올해 마무리했다. 자연복구 대상지 297㏊와 관련해서는 자연 천이를 유도하고 타 용도 개발 예정지 200㏊를 제외한 복구 대상지에는 체계적인 복원을 추진하고 있다.



도는 또 산불 피해지 복원 과정에서 탄소흡수 능력이 뛰어난 편백, 소나무, 낙엽송, 상수리나무, 백합나무 등을 심어 기후변화 대응 기능을 강화했다. 헛개나무, 음나무, 두릅, 옻나무 등 경제성이 높은 수종도 함께 식재해 향후 임산물 생산을 통한 산림소득 창출 기반 마련에도 힘을 쏟고 있다.



산사태 등 2차 피해 예방을 위한 기반 구축도 병행했다. 도는 산지사방 8.5㏊, 계류보전 1.7㎞, 사방댐 1곳을 조성해 재해 대응력을 높였다.



복구 조림의 품질을 높이기 위한 실태점검도 추진 중이다. 점검 대상은 2022년 발생한 서산 산불 피해지와 2023년 보령·당진·금산·부여·홍성 산불 피해지 등 총 36곳이다.



홍성군은 지난달 산림청과 충남도, 시군이 참여한 합동점검을 실시했으며 나머지 피해지에 대해서는 시군 자체 점검 결과를 바탕으로 충남도와 시군이 합동 현장점검을 진행하고 있다.

