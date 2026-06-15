프로야구장 350개 매장 중 ‘일회용품 0’ 1곳뿐

다회용기 최고 ‘인천’·최저 ‘대구’ KBO 기후협약 3년 성과 ‘낙제점’

전국 9개 프로야구장에 있는 매장 350곳 중 일회용품을 사용하지 않는 곳은 단 하나뿐이라는 조사결과가 나왔다. 한국야구위원회(KBO)와 10개 구단이 기후에너지환경부와 일회용품 감축 협약을 맺은 지 3년이 지났지만 성과는 매우 미미했다. 다회용기 도입률이 가장 높은 구장은 인천 SSG랜더스필드, 가장 낮은 구장은 대구 삼성라이온즈파크로 나타났다.



시민단체 환경운동연합은 15일 서울 강남구 KBO 앞에서 기자회견을 열고 ‘전국 프로야구장 일회용품·다회용기 사용 실태 모니터링 결과’를 발표했다. 다회용기를 아예 도입하지 않은 매장은 총 256곳으로 전체 매장의 73.1%였다. 다회용기를 도입한 매장 93곳(26.6%)도 1곳을 제외하고는 모두 일회용품을 제공하고 있었다.



KBO와 전국 10개 구단은 2023년 4월18일 기후부와 ‘야구장 내 입점 매장에서 일회용 컵·용기 등 일회용품 사용을 줄이도록 적극 노력한다’ ‘관객이 배출한 생수 또는 음료용 투명 페트병이 오염되거나 다른 폐기물과 혼합되지 않도록 별도 배출·수거 체계를 구축·운영한다’는 등 협약을 체결했다.



다회용기 도입률이 가장 높은 구장은 SSG랜더스필드(50.0%)였다. 수원 KT위즈파크(38.2%), 서울 잠실야구장(34.7%), 서울 고척스카이돔(29.3%)이 뒤를 이었다. 가장 낮은 구장은 삼성라이온즈파크(2.4%)였다. 광주 KIA 챔피언스필드(9.7%), 부산 사직야구장(13.0%)도 낮았다. 특히 사직야구장과 삼성라이온즈파크에는 구장 차원의 다회용기 회수 시스템 자체가 마련돼 있지 않았다.



환경운동연합은 “자원순환을 개별 매장과 관중에게 맡길 것이 아니라 KBO와 각 구단이 운영 기준을 마련하고 다회용기 사용부터 반납까지의 과정을 통합적으로 개선해야 한다”고 촉구했다.



2022년 진행한 전국폐기물통계조사를 보면 전국 야구장에서는 한 해 동안 쓰레기 3444t이 발생했다. 인구 1만~2만명 안팎의 서울 행정동이 연간 배출하는 생활쓰레기양과 비슷한 규모다.

