창간 80주년 경향신문

특검, ‘김건희 주가조작 봐주기 의혹’ 이창수 첫 소환

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

권창영 2차 종합특별검사가 김건희 여사의 주가조작 사건을 '봐주기 수사'했다는 의혹과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장을 소환했다.

종합특검은 2024년 10월 서울중앙지검 반부패2부가 김 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 혐의 사건을 불기소하는 과정에서 불법이 있었는지를 수사하고 있다.

당시 서울중앙지검은 김 여사가 계좌 관리를 맡겼을 뿐 시세조종 범행을 인지하지 못했다고 보고 혐의없음 처분을 내렸다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

특검, ‘김건희 주가조작 봐주기 의혹’ 이창수 첫 소환

입력 2026.06.15 21:04

수정 2026.06.15 21:06

펼치기/접기
  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

불기소 과정서 불법 있었는지 수사

김건희 참고인 조사는 거절로 무산

특검, ‘김건희 주가조작 봐주기 의혹’ 이창수 첫 소환

권창영 2차 종합특별검사가 김건희 여사의 주가조작 사건을 ‘봐주기 수사’했다는 의혹과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장(사진)을 소환했다.

종합특검은 15일 이 전 지검장을 허위공문서 작성 등 혐의 피의자로 불러 조사했다. 오후 3시부터는 조상원 전 서울중앙지검 4차장을 참고인으로 불러 조사했다. 앞서 같은 의혹을 수사한 김건희 특검을 포함해 이들이 특검에 출석한 것은 처음이다.

종합특검은 2024년 10월 서울중앙지검 반부패2부가 김 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 혐의(자본시장법 위반) 사건을 불기소하는 과정에서 불법이 있었는지를 수사하고 있다. 당시 서울중앙지검은 김 여사가 계좌 관리를 맡겼을 뿐 시세조종 범행을 인지하지 못했다고 보고 혐의없음 처분을 내렸다. 이 전 지검장과 조 전 차장은 이 사건 지휘선상에 있었다.

종합특검은 김 여사 불기소 처분 과정에 이 전 지검장이 부당하게 관여했다고 의심한다. 종합특검은 이 전 지검장이 “무죄 나오는 판례가 많은데 그런 것을 참조하라”는 취지의 메시지를 하달하는 등 수사팀에 외압을 행사한 정황을 확인했다. 또 검찰이 수사 종료 전에 불기소 취지가 담긴 문서를 작성하고, 불기소 이후엔 수사보고서를 수정한 사실도 확인했다. 특검은 이들 문건의 사전 작성과 사후 수정이 허위공문서 작성에 해당한다고 본다.

종합특검은 최재훈 전 반부패2부장도 16일 조사할 예정이다. 최 전 부장은 앞서 두 차례 참고인 조사를 받은 뒤 허위공문서 작성 혐의 피의자로 전환됐다.

종합특검은 김 여사도 참고인으로 불러 조사하려 했으나 김 여사 측 반발로 무산됐다. 김지미 특검보는 “현재로선 추가 소환 계획이 없다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글