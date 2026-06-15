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“계엄 멈춰달라” 참모들 계속된 간언에도 내란 방관한 김명수

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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란 상황에서 합동참모본부의 핵심 참모들이 김명수 전 합참의장에게 "작전을 멈춰달라"고 거듭 간언한 사실을 확인했다.

강동길 당시 합참 군사지원본부장은 특검 조사에서 "계엄 선포 상황에서 육군특수전사령부 707특수임무단 요원을 실은 헬리콥터가 출동한 상황을 인지한 뒤 '뭔가 잘못됐다'고 느꼈고, 김 전 의장에게 '국회에 나가 있는 병력을 철수시키라고 장관에게 건의하라'고 조언했다"는 취지로 진술했다.

강 전 본부장은 또 "계엄 실무편람을 살펴본 뒤 김 전 의장에게 '계엄 선포 과정에 합참의 선포 건의 절차가 생략되는 등 절차상 문제가 있다'고도 조언했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

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“계엄 멈춰달라” 참모들 계속된 간언에도 내란 방관한 김명수

입력 2026.06.15 21:05

수정 2026.06.15 21:06

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  • 이창준 기자

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특검, 강동길 전 합참 군사지원본부장 등 당시 ‘핵심 참모’들 진술 확보

“병력 철수 요청을” “포고령에 법적 문제 있다” 제지 건의에도 내란 순응

박안수 “계엄 상황실 구성 도와줘” 부탁에 “알겠다”…적극 가담 단서도

“계엄 멈춰달라” 참모들 계속된 간언에도 내란 방관한 김명수

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란 상황에서 합동참모본부의 핵심 참모들이 김명수 전 합참의장(사진)에게 “작전을 멈춰달라”고 거듭 간언한 사실을 확인했다. 특검은 참모들의 지적으로 김 전 의장이 비상계엄의 문제점을 충분히 인지할 수 있었지만 이를 외면함으로써 계엄에 가담했다고 본다.

15일 경향신문 취재를 종합하면, 특검은 12·3 내란 당시 합참 전투통제실에서 김 전 의장을 보좌했던 참모들이 김 전 의장에게 “계엄이 불법적이니 의장이 나서서 제지해달라”며 여러 차례 조언한 사실을 최근 확인했다.

김용현 전 국방부 장관은 비상계엄 선포 이후 합참 전투통제실에서 계엄군의 국회 침입 등 작전을 지휘했다. 김 전 의장을 비롯한 군 간부들도 이 자리에서 김 전 장관의 지휘를 지켜본 것으로 조사됐다.

강동길 당시 합참 군사지원본부장은 특검 조사에서 “계엄 선포 상황에서 육군특수전사령부 707특수임무단 요원을 실은 헬리콥터가 출동한 상황을 인지한 뒤 ‘뭔가 잘못됐다’고 느꼈고, 김 전 의장에게 ‘국회에 나가 있는 병력을 철수시키라고 장관에게 건의하라’고 조언했다”는 취지로 진술했다.

강 전 본부장은 또 “계엄 실무편람을 살펴본 뒤 김 전 의장에게 ‘계엄 선포 과정에 합참의 선포 건의 절차가 생략되는 등 절차상 문제가 있다’고도 조언했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 김 전 의장은 “그것은 전시 계엄일 때 얘기 아니냐”며 뭉갠 것으로 조사됐다.

당시 이승오 합참 작전본부장도 안찬명 합참 작전부장의 건의를 받아 김 전 의장에게 비슷한 취지의 조언을 했다고 한다. 박명재 당시 합참 법무실장 역시 계엄 선포 이후 김 전 의장에게 “포고령이 법적으로 문제가 있다”는 취지의 조언을 전달한 것으로 조사됐다.

특검은 ‘박 전 실장이 이런 조언을 할 때 김 전 의장 옆에 있던 김용현 전 장관이 박 전 실장을 노려봤다’는 복수의 합참 관계자 진술도 확보했다.

특검은 김 전 의장이 참모들로부터 거듭 ‘계엄 제지’ 건의를 받고도 이를 모두 무시하면서 윤석열 전 대통령과 김 전 장관이 주도하는 내란에 사실상 순응했다고 본다. 군령권(병력 지휘권)을 지닌 김 전 의장이 불법 작전을 방관함으로써 계엄군이 국회 등을 침탈하는 상황이 이어졌다고 특검은 판단한다.

김 전 의장은 지난달 27일 피의자 신분으로 조사를 받으면서 이 같은 참모들의 조언에 대해 “기억나지 않는다”고 진술한 것으로 파악됐다.

특검은 김 전 의장이 계엄을 제지하지 않은 것에서 나아가 적극적으로 가담한 단서도 확보했다. 계엄사령관으로 임명됐던 박안수 전 육군참모총장은 특검 조사를 받으면서 “김 전 의장에게 연락해 ‘계엄 상황실을 구성해야 하니 합참에서 참모를 파견하는 방식으로 도와달라’고 부탁했는데 김 전 의장이 ‘알겠다’고 답했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 실제 권영환 당시 합참 계엄과장은 박 전 총장과 함께 계엄사령부 구성 등을 논의한 것으로 조사됐다.

부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다. 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장 등도 같은 혐의로 영장실질심사를 받았다.

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