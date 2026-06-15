노동 현장부터 덮친 때 이른 폭염 “이젠 더워서 방진복도 못 입어요”

작년 동기보다 온열질환자 80%↑ “사업장별 맞춤형 폭염 대책 필요”

지난 12일 오후 1시 서울 노원구 상계동의 한 아파트 단지 앞. 김문형씨(55)가 택배트럭에서 쉴 새 없이 택배 박스들을 꺼내 손수레에 옮겨 담았다.



이날 배달할 물량은 총 215개. 손수레를 끌고 엘리베이터에 오른 김씨가 거친 숨을 몰아쉬었다. “그래도 오늘은 바람이 불어 시원한 편이에요. 진짜 더울 때는 감당이 안 돼요.”



올해로 24년째 택배 배달을 해온 김씨는 갈수록 더위가 찾아오는 시기가 빨라진다고 했다. 그는 “원래 이맘때 땀을 잘 안 흘렸는데 올해는 지난달 말부터 땀도 나고 살이 타기 시작했다”며 “예전엔 안 쓰던 모자나 마스크같이 살을 가릴 수 있는 건 다 쓰고 일한다”고 말했다.



기후변화 영향이 노동 현장으로 고스란히 밀려들고 있다. 더위를 견디며 일해야 하는 노동자들에게는 해가 갈수록 ‘고통의 시간’이 길어지는 셈이다.



30년째 건설 현장에서 형틀 목수로 일하는 임모씨(61)는 “최근 5~7년 사이 온도가 급격히 오른 걸 체감한다”며 “5월부터 더워지기 시작해 6월부터 9월까지는 더위로 너무 힘들다”고 말했다. 고독사 현장과 쓰레기집을 주로 청소하는 9년 차 특수청소업자 고성진씨(43)도 “현장 냄새가 몸에 배는 것을 막기 위해 입는 방진복도 더워서 5월까지만 입는다”고 말했다.



변화는 통계로도 입증된다. 15일 수도권기상청의 집계를 보면 1973~1990년과 비교해 최근 20년(2005~2024년)은 여름이 평균 18일 더 길었다. 올해도 5월 초중순부터 최고 기온이 30도를 웃도는 등 이른 무더위가 찾아오며 지난달 15일 첫 온열질환 사망자가 발생했다. 질병관리청이 ‘온열질환 응급실 감시체계’를 가동한 2011년 이래 가장 이른 시기다.지난달 15일부터 이달 12일까지 집계된 온열질환자는 총 247명으로, 지난해 같은 기간(136명)보다 80% 넘게 증가했다.



고용노동부는 체감온도가 33도 이상이면 2시간마다 20분 이상 휴식을 부여하고, 35도 이상이면 옥외작업 중지를 권고하는 등 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’을 시행 중이다. 그러나 기습적으로 찾아오는 이른 더위에는 현장의 대응이 한 박자 늦기 일쑤다. 목수 임씨는 “현장이 너무 더우니 얼음이 나오는 제빙기나 물을 좀 빨리 비치해달라고 요구해도, 사측에서 ‘법적으로 아직 안 해도 된다’며 설치를 미루는 경우도 많다”고 말했다.



이상윤 노동건강연대 대표는 “정부가 학계·노동계 의견을 모아 기후변화에 맞춘 체계적인 기준을 수립해야 한다”고 밝혔다.

