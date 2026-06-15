김민석, 전대 앞 광폭 행보…송영길과 연합설도

사의 표명 후 전국으로 외연 넓혀 16일부터 3일간 호남 지역 방문 ‘출마 고심’ 송 의원, 봉하 등 PK로

더불어민주당 8·17 전당대회 출마가 유력한 김민석 국무총리와 송영길 의원이 광폭 행보를 예고하며 본격적인 몸풀기에 들어갔다. 정청래 대표의 연임 도전이 예상되는 가운데 이에 맞선 ‘김·송 연합’이 가시화하고 있다는 평가도 나온다.



김 총리는 15일 6·3 지방선거 광역단체장 당선인들을 총리 서울공관에 초청해 국토대전환 간담회를 진행했다. 국민의힘 당선인들이 모두 불참하면서 간담회는 김 총리와 민주당 소속 당선인 9명의 회동이 됐다.



지난 7일 사의를 표명한 김 총리는 다음 임무를 “강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라며 당대표 출마를 시사한 이후 당과의 접촉면을 넓히고 있다.



김 총리는 지난 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 뉴호남포럼에서 6·3 지방선거 결과를 언급하며 “지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때”라고 말했다. 지난 11일엔 대구를 찾았고, 지난 12일엔 경남 남해에서 농어촌 기본소득 시범사업을 점검하며 이재명 대통령 관심 사업을 뒷받침하는 모습을 보였다. 김 총리는 지난 10일과 11일 경기도당, 지난 14일엔 충북도당 당선인 워크숍에 참석해 당원들과의 스킨십을 강화했다.



김 총리는 16일부터 사흘 동안 호남을 찾는다. 전남광주통합특별시 출범을 준비하는 관계기관 간담회 등을 하고, 민주당 전남광주 당선인 워크숍에 참석할 예정으로 알려졌다. 민주당 권리당원의 약 33%가 포진해 있는 호남을 훑으며 당원 표심을 확보하려는 행보라는 해석이 나온다.



송 의원도 출마를 고심하고 있다. 당초 여권에선 송 의원이 전당대회에서 김 총리를 지원할 것이란 관측이 많았으나 현재는 출마를 배제하지 않는 것으로 알려졌다. 최근 송 의원은 정 대표를 겨냥해왔다. 그는 지난 7일 “정 대표의 거취와 호남의 민심을 보고 (전당대회 출마 여부를) 결정하겠다”고 말했다.



송 의원은 지난 9일에는 “평택을 국회의원 재선거 결과를 바라보는 대통령의 시각이 당 지도부와 달랐다”고 했다. 지난 13일엔 낙선한 김용남 전 의원을 만나 격려했다고 페이스북에 밝혔다.



송 의원도 16일 전남광주 당선인 워크숍에 참석할 예정으로 알려졌다. 18일엔 영남을 훑는다. 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방한다. 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령도 예방한다. 이후 창원에서 경남지사 선거에서 낙선한 김경수 전 지사를 만나고, 저녁에는 부산을 찾아 전재수 부산시장 당선인과 만찬을 한다.



여권에선 김 총리와 송 의원이 전당대회에서 연합할 경우 파급력에 대한 전망이 분분하다. 한 중진 의원은 “호남 여론이 전당대회 향방을 좌우하는데, 호남 출신인 송 의원은 호남에서 기본 표가 있다. 호남 지지 기반이 취약한 김 총리로선 상당히 도움될 것”이라며 “정 대표가 호남 지지 기반이 두꺼웠지만 지방선거 (격전지) 패배 이후 상당히 흔들리는 양상”이라고 말했다. 반면 또 다른 중진 의원은 “김 총리와 송 의원의 지지 세력이 겹칠 것”이라고 말했다.

