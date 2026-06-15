금융시장 ‘반색’…환율 1400원대 복귀·코스피 ‘9천피’ 기대감

종전 합의에 유가 80달러대로

환율 한때 1503.9원까지 내리고

주가 급등세…시총 7천조 육박

17일 미국 FOMC 회의 결과에

국내 증시 추가 상승 여부 달려

미국과 이란의 종전 합의 소식이 15일 전해지면서 국내 금융시장이 반색했다. 원·달러 환율은 8.7원 내린 1510원대로 마감했고, 코스피 지수는 5% 넘게 급등했다. 지정학적 불확실성이 완화되면서 환율은 1400원대로 내려가고, 코스피 지수가 이번주 9000선을 돌파할지 주목된다.



이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율(주간거래 종가)은 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원으로 집계됐다. 장중 한때 1503.9원까지 가파르게 내렸다가 하락분을 반납하며 1510원대 초반에 마감했다. 주간거래 종가로는 6월1일(1504.3원) 이후 가장 낮은 수준이다.



국제유가도 하락했다. 이날 7월 인도분 미 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 전장보다 배럴당 3.23% 내린 84.88달러로 마감해 4월17일 이후 최저치를 기록했다.



미·이란 양국이 전쟁 종식에 합의했다는 소식과 함께 국제유가가 급락하면서 에너지 가격 충격에 취약한 한국 경제의 부담 요소들이 완화된 모습이다.



원·달러 환율은 지난달 15일(주간거래 종가) 1500원을 돌파한 이후 이날까지 20거래일 연속 1500원선을 유지하고 있다. 야간거래에선 한때 1560원을 넘어설 정도로 고공행진을 이어왔다.



이유정 하나은행 연구원은 “미 연준이 금리 동결 기조하에 원화의 부담도 다소 완화될 것”이라며 “종전 합의 관련 세부사항에서 큰 갈등 없이 합의점을 찾으면 환율은 1400원대 중후반 수준으로 하향 안정화될 것”으로 전망했다.



문정희 KB국민은행 이코노미스트는 “유가가 점진적으로 하락하면 환율도 1400원대 중반까지 떨어질 수 있을 것으로 예상한다”고 말했다. 다만 “당분간 고유가에 따른 인플레이션 압력은 남아 있고, 외국인 투자자의 국내 주식 비중 조절 및 차익실현이 완전히 해소되었다고 보기 어렵다”고 했다.



코스피는 이날 전장 대비 422.36포인트(5.2%) 오른 8545.98에 거래를 마쳤다. 코스피는 장중 한때 8600선을 넘어서기도 했다. 코스피는 장 초반부터 급등하며 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동됐다. 매수 사이드카가 발동된 건 지난 12일에 이어 2거래일 연속이다. 올해 들어 유가증권시장에서 사이드카 발동은 26차례에 달한다.



급등세에 코스피 시가총액은 지난 4일 이후 7거래일 만에 7000조원에 육박했다. 이날 코스콤 체크에 따르면 장 마감 시점 기준 코스피 시가총액은 6992조8680억원으로 집계됐다.



특히 24거래일 연속 ‘팔자’ 행렬을 이어갔던 외국인이 2거래일째 ‘사자’로 돌아섰다. 외국인은 이날 9824억원, 기관은 55억원 순매수했다. 반면 개인은 1조4954억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.



변수는 16일 일본중앙은행 금리 결정과 17일(현지시간) 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과다. 미·이란 종전 합의로 중동의 지정학적 불확실성이 해소된 데다 미국 우주항공기업 스페이스X 상장에 따른 수급 부담 우려도 일단락된 만큼 글로벌 금리 방향성이 국내 증시 추가 상승 여부를 좌우할 것으로 보인다.



한지영 키움증권 연구원은 “6월 FOMC가 증시 분위기를 좌우하는 메인 이벤트가 될 것”이라며 “기준금리 동결은 기정사실화된 상태이기에 점도표 변화, 케빈 워시 신임 의장 기자회견이 더 중요할 것으로 전망된다”고 말했다.

