19일 호르무즈 개방 예고했지만…정상화까진 ‘최소 수주일’

이란이 설치한 기뢰 제거 우선…500여척 선박 탈출에 상당 시간 필요 선사들, 운항 재개 결정 미지수…“원유 공급 불안정 내년까지” 전망도

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 서명과 함께 호르무즈 해협 재개방에 합의했지만 전쟁 이전 수준으로 해협을 정상화하는 데엔 시간이 걸릴 것으로 보인다. 기뢰 제거 등 물리적 작업은 물론 선사가 안심하고 배를 띄우기까지 최소 수주가 소요될 수 있다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) SNS에 종전을 위한 이란과의 잠정합의에 도달했다고 밝히면서 “호르무즈 해협의 무료 개방과 함께 미 해군의 봉쇄 해제를 승인한다. 전 세계 선박들이여, 엔진을 가동하라”고 적었다. 재개방 시점은 미국과 이란이 MOU 서명을 완료하는 19일로 예고됐다.



그러나 통항을 전쟁 전으로 되돌리려면 상당한 시간이 필요하다는 의견이 지배적이다. 우선 이란이 지난 3월 해협에 설치하기 시작한 기뢰를 제거해야 한다. 정확한 수는 알려지지 않았으나 미 정보당국은 10~20개 수준일 것으로 본다. 일각에선 기뢰를 무작위로 설치해 이란이 그 위치를 정확히 알지 못할 가능성도 제기했다. 이란의 사우스파르스 가스전 등 전쟁으로 타격을 입은 에너지 인프라를 복구하고 생산 능력을 회복하는 데도 수개월이 걸릴 수 있다. 재가동에 앞서 저장시설 정비, 안전성 검증 등이 이뤄져야 한다.



100일 넘게 해협에 갇혀 있던 선박이 빠져나오는 데도 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 호르무즈 해협 통과에는 대략 8시간이 소요되는데, 많은 배들을 일정한 통제하에 순차적으로 이동시키려면 더 긴 시간이 필요할 것으로 보인다. 해협에 발이 묶인 선박 수는 2000여척으로 추산된다.



물리적 기반이 마련되더라도 선사들이 운항 재개를 신중하게 결정할 가능성도 크다. 미국과 이란의 협상이 매번 아슬아슬하게 진행돼온 데다 양국이 지난 4월 휴전 이후로도 호르무즈 해협 내에서 여러 차례 무력 충돌을 빚었기 때문이다. 핵 협상 등 복잡한 문제를 MOU 서명 이후로 미뤄놓은 만큼 양국 관계가 다시 경색돼 이란이 해협 재봉쇄에 나설 가능성도 배제할 수 없다.



금융중개회사 페퍼스톤그룹의 크리스 웨스턴 연구책임자는 “이번 합의가 정확히 무엇을 의미하는지 이해할 필요가 있다”며 “19일 해협이 재개방된다고 하더라도 기뢰가 남아 있을 수 있고 보험사들이 높은 보험료를 부과할 수 있다”고 블룸버그통신에 말했다.



리서치 업체 MST 파이낸셜의 에너지 분석가 사울 카보닉도 파이낸셜타임스에 원유 공급 불안정이 2027년까지 이어질 수 있다면서 “해협은 부분적으로만, 그리고 매우 천천히 개방될 수 있고 언제든 다시 폐쇄될 위험에 놓여 있다”고 했다.

