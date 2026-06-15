트럼프 생일·이스라엘 훼방…방해물 많던 ‘1박2일’ 막판 협상

이란, ‘생일 기념 협상’ 거부감에 자국 시간 기준 자정 넘겨서 발표 이스라엘, 레바논 공습에 위기…트럼프, 네타냐후 압박 후 타결로

미국과 이란이 개전 106일 만에 발표한 양해각서(MOU) 합의를 두고 막판까지 험난한 과정이 이어졌다.



우선 합의 발표 시점을 둘러싼 신경전이 상당했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령의 80번째 생일인 14일(현지시간) 자정이 될 때까지 합의를 일부러 최종 확정하지 않고 버텼다. 트럼프 대통령의 생일과 중대한 종전 합의가 겹치는 것을 원치 않았기 때문이라고 이란 측 관계자 2명이 전했다. 앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 13일 텔레그램 채널에서 트럼프 대통령이 자신의 생일에 맞춰 종전 협상을 매듭짓기 위해 “이례적인 고집”을 부리고 있다고 주장하기도 했다.



결국 트럼프 대통령은 미 동부시간 기준 14일 오후 5시30분쯤 소셜미디어 트루스소셜을 통해 합의 타결을 발표했다. 이때 이란 시간은 이미 날짜를 넘긴 15일 오전 1시였다. 미국과 이란의 시차(7시간30분) 덕분에 양측 모두 원하는 날짜에 합의가 이뤄졌다고 주장할 수 있게 됐다고 관계자들은 덧붙였다.



더 큰 위기도 있었다. 이스라엘의 훼방이었다. 14일 아침 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 종전 합의의 핵심 쟁점 지역인 레바논 수도 베이루트를 전격 공습하면서 협상판이 엎어지는 것 아니냐는 우려가 나왔다. 이스라엘이 친이란 무장정파 헤즈볼라 소탕을 명분으로 레바논을 공격하자 이란도 강경 기류로 돌아섰다.



트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 “조심하는 게 좋을 것이다. 안 그러면 아주 곧 혼자 남게 될 것”이라고 경고한 것도 이 시점이었다. 그러나 결과적으로는 이스라엘의 공습이 오히려 합의 타결을 앞당겼다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령의 강한 의지가 이란을 다시 협상 테이블로 끌어당겼다는 것이다.



카타르의 중재 노력도 있었다. 카타르는 테헤란에 대표단을 파견해 17시간에 걸친 집중 협상을 중재했다. 카타르 중재자들은 합의를 끌어낸 뒤 15일 귀국했다.



AFP통신에 따르면 미국과 이란은 오는 19일 스위스 제네바에서 MOU 서명식을 열기에 앞서 주중에 카타르 도하에서 별도 예비 접촉을 가질 예정이다. 애초 전자서명 방식도 검토됐으나 최종적으로 스위스 제네바에서 서명식을 열기로 확정됐다. 트럼프 대통령의 서명식 직접 참석 여부도 관심사다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외교장관이 제네바로 이동할 예정이라고 NYT가 보도했다.

