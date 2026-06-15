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이 대통령 “중동 협상 타결 환영…트럼프 리더십 높이 평가”

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본문 요약

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 15일 "중동 관련 협상이 타결된 것을 환영한다"면서 "국제사회가 오랫동안 기대해 온 사태 해결을 위한 중요한 진전"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서, 이번 합의가 중동 지역을 넘어 세계 평화와 번영에 기여할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 했다.

이 대통령은 "앞으로도 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행이 지속적으로 보장될 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀히 공조하며 필요한 역할을 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “중동 협상 타결 환영…트럼프 리더십 높이 평가”

입력 2026.06.15 23:30

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이재명 대통령이 15일(현지시간) 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황과 단독 면담을 하고 있다. 바티칸 미디어 제공

이재명 대통령이 15일(현지시간) 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황과 단독 면담을 하고 있다. 바티칸 미디어 제공

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) “중동 관련 협상이 타결된 것을 환영한다”면서 “국제사회가 오랫동안 기대해 온 사태 해결을 위한 중요한 진전”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마에서 엑스에 올린 글을 통해 이같이 밝히며 “협상 타결을 이끌어낸 트럼프 대통령의 리더십과 협상 당사국 및 관련국들의 외교적 노력을 높이 평가한다”고 했다.

이 대통령은 이번 합의와 관련해 “글로벌 에너지 수급이 안정화되고, 그간 호르무즈 해협 항행에 제약을 받아온 우리 선박과 선원들을 포함한 모든 선박이 조속히 안전한 운항을 재개할 수 있길 바란다”고 썼다.

이 대통령은 “단기간 내 변화를 체감하긴 어렵겠지만, 우리 경제의 불확실성이 점차 해소되며 회복의 계기가 마련되길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서, 이번 합의가 중동 지역을 넘어 세계 평화와 번영에 기여할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 했다.

이 대통령은 “앞으로도 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행이 지속적으로 보장될 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀히 공조하며 필요한 역할을 수행해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 바티칸 교황궁에서 교황 레오 14세와 단독 면담을 했다. 이 대통령은 16일 로마에서 프랑스 에비앙으로 이동해 주요 7개국(G7) 정상회의에 초청국 정상 자격으로 참석해 확대 정상회의와 참가국 정상들과 양자회담 등 일정을 소화할 예정이다.

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