‘청소 자영업자’ 조영주가 쓴 성공회대 시민평화대학원 석사 논문 제목은 ‘청년 여성 자영업자들의 몸 노동 경험 : 집수리·도배·청소 업종을 중심으로’다. 청소업체를 6년째 운영하면서 겪은 자기 시간과 다른 청년 여성들의 경험을 젠더 관점으로 풀어내려 한 논문이다. 지난달 27일 인천 자택에서 만나 논문과 삶 이야기를 들었다. 다음은 기사 목차와 축약본 링크다.

①누가 자영업 하라고 협박했나? ②언제부터 언제까지 내가 힘들지 선택하고, 책임지고 싶었다 ③4년제 대학 나왔는데 고작 청소일? ④감정노동, 대인 피로도 때문에 자영업을 택하다 ⑤성희롱, 권력형 희롱의 사례는 책 한 권 ⑥운전 중이니 청소 대금은 다음에 ⑦여성 작업복, 보호구 시장이 조금씩 바뀐다 ⑧데드리프트 70kg 들지만, 이것이 평등의 의미는 아니다 ⑨일 마치고 트렁크 문 닫을 때 뿌듯 ⑩그래 나 노가다다 어쩔래 ⑪‘퍼펙트 데이즈’ 배경 알고 감흥 깨졌으나…

①누가 자영업 하라고 협박했나?

- 대학 다닐 때 연극과 음악을 만들면서 마을 공동체 활동을 했다고 들었어요.

“20대 초·중반 제 정체성은 문화 기획자·예술가였어요. 대학에서 문화콘텐츠를 전공했고, 졸어 뒤 문화예술 관련 프로젝트를 해왔습니다. 인천과 서울 중랑구 등지에서 어린이·청소년 대상 예술 강사로도 일했어요. 문화 기획, 시 쓰기 같은 걸 가르쳤고요. 나고 자란 중랑구에서 프로젝트를 이어가고 싶어서 이리저리 알아보다 마을공동체 활동을 하게 됐죠. 면목역 광장에서 등록금 투쟁 1인 시위를 하는 20대 여성 분도 봤어요. 광화문에서만 시위하고, 집회하는 줄 알고 살았죠. 그때 마을활동을 좀 더 들여다본 본 거 같아요. 작은 도서관, 복지관, 인권 기관, 마을공동체, 시민단체 등을 조사하는 아르바이트도 했고요. 중랑마을지원단(현 중랑마을지원센터)에서 반상근으로 시작해 이후 상근으로 일했어요. 20대 중·후반은 마을공동체 활동에 몰입하며 산 거죠.”

- 청소일을 하면서 성공회대학교 시민평화대학원에 들어가셨는데요

“2024년 입학해 2026년 졸업했습니다. 여성학은 기회가 된다면 공부하고 싶은 분야였습니다. 세상에 품었던 질문들의 답을 찾아보고 싶었죠. 또 질문을 할 수 있는 사람이 되고 싶어서요. 중랑마을지원센터에서 일하면서 사회와 나의 연결 관계에 대하여 학습한 시간도 바탕이 되었고요.”

- 이번 주제로 논문을 쓰신 이유나 계기는요.

“청소업체를 시작하고 6년째 운영하면서 제가 겪은 시간을 이야기하고 싶었어요. 내 생애를 사회적 맥락으로 살펴보고 싶다는 생각이 들었는데, 제 이야기가 동시대의 청년 여성의 노동·건강 이야기와 만나는 지점이 있으리라 생각했어요. 자영업을 하면서 자영업자는 경제 인구지만, 노동권과 건강권에서 소외되어 있다고 느꼈어요. 건강검진만 해도 회사를 다니면 필수적으로 받아야 하는데, 자영업자들은 그렇지 않거든요. 영세 자영업자의 장시간 노동과 과로는 ‘자발적’ 선택으로 여겨지곤 해요. ‘누가 자영업 하라고, 과로하라고 칼 들고 협박했냐?’라는 혐오까지 감내해야 하는 이중의 고통을 겪어요. 건강과 안전은 제도의 사각지대에 놓여 있죠. 한국의 사회보장제도는 임금노동자 중심으로 설계되어 있어, 자영업자는 사회 안전망에 배제된 경우가 많아요.”

- 그런 인식이나 혐오는 어떻게 생각하세요.

“‘너희 돈 벌려고 자영업 하는 거잖아’라고들 워낙 많이들 말하는데, 그런 논리라면 자기 돈 벌려고 회사 다니는 노동자의 권리는 왜 필요해요? 국가가 AI 창업에 왜 지원을 해줘야 하는가라는 거죠. 자영업자들도 이 경제 세계를 받치는 한 축입니다. 회사 노동자나, 창업준비자, 1인 자영업자들이 똑같다고 생각해요. 모든 일하는 사람들에겐 노동권이 필요하잖아요. 1인 자영업자들 특히 1인 여성 자영업자들은 노동자 속성이 굉장히 강한 사람들이에요. 복지나 지원이 많이 빠져 있어요. 사회 운동으로도 누락돼 있죠. 노동 운동이란 말은 많이 듣잖아요. 자영업자 운동 들어보신 적 있으세요? 한국노동 연구원에서 낸 ‘자영업자 노조’ 같은 책자를 좀 들여다보고 있어요. 앞으로 이런 연구가 더 나와야 하죠. 그런데 이들 자신도 복지를 못 누리는 걸 또 당연히 생각해요. 이들도 ‘내가 자영업자인데 무슨 복지를…’ 하며 위축되어 있어요. 이런 인식도 바꿔 나가야 한다고 생각해요. 1인 자영업자의 노동권을 쟁취하려면 의식 변화가 필요하다고 봐요. 노동자가 드러나야 문제도 드러난다고 봐요. 전통 시장도 자영업자가 모인 공간인데, 시장에 대한 지원들은 있는 게, 상인들이 조직화됐기 때문이라고도 봐요. 이분들도 문제와 대안을 계속 제기한 거죠.”

②언제부터 언제까지 내가 힘들지 선택하고, 책임지고 싶었다

- 청소일을 하기로 결심한 이유는요.

“오전 8시에서 자정까지 일할 때가 많았어요. 공공 섹터 여러 일을 옮겨다니며 했죠. 재미도 느꼈지만 과로가 누적되니까 번아웃도 오고요. 내가 뭘 하는지 모르겠다는 지경까지 몰렸죠. 이 일이 정말 그럴 가치가 있나 하는 생각도 했죠. 내 삶도, 사회도 못 구하는데, 갈아가면서 이렇게 오래 일을 해야 되나 그런 현타가 계속 왔어요. 힘든 일을 하더라도 언제부터 언제까지 힘들지 내가 선택하고 책임지고 싶었어요. 조직생활은 노동자의 리듬보다는 조직(일)의 리듬으로 굴러가잖아요. 많이 지쳐있던 차에 유튜브로 조직 밖 사람들이 무엇을 하며 가치를 만들고, 생계를 일구는지 찾아봤어요. 그러다 김가지(김예지) 작가의 <저 청소일 하는데요?>를 읽었어요. 새로운 세상을 알게 됐죠. 개인이 청소 회사를 차릴 수 있다는 사실도요. 청소는 정직하고 투명한 일이라고 느꼈어요. A를 하면 A가 도출되는 일, 하는 만큼 눈에 보이는 일이었죠. 청소일이 사람들이 선망하는 일은 아닐 수 있지만, 이 사회가 꼭 필요로 하는 일이라고도 느꼈고요. 청소하는 분들이 하루만 청소를 하지 않아도 이 세계가 유지되기 어렵다고 생각했어요. 누구나 그렇겠지만, 생계(돈)를 유지하는 것도 큰 동기였습니다. 생활을 유지하기 어려울 정도로 박봉이었어요. 우선, 해보자 하고 청소학원에 등록해서 청소일을 배웠죠.”

- 청소학원에서 무엇을 가르치나요.

“바닥을 세척하는 마루광택기(돌돌이)같은 기계 조작법부터 청소 약품 사용법 등을 가르치죠. 산성, 중성, 알칼리성 같은 게 효능이 다르죠. 약품 성분을 구분하고, 적정 양을 안전하게 써야 하고요. 도기/자기타일, 테라조, 목재, 데코타일, 화강석, 포세린타일, 카펫 등 바닥 마감재 종류도 배웠습니다. 바닥 마감재 재질이 무엇이냐에 따라 마루 광택기 패드도 쓰는 게 다르고요.”

- 다른 자영업은 고려한 게 없나요.

“배스킨라빈스, 메가커피 같은 데도 알아봤죠. 가게 하나 내려면 수억원의 목돈이 들어서 일찌감치 포기했어요.”

③4년제 대학 나왔는데 고작 청소일?

- 청소 자영업을 한다고 했을 때 주변 반응은요.

“청소 사업 시작 전 부모님과 친척들은 ‘얘가 4년제 대학도 나왔는데 고작 청소일?’, ‘청소는 나이 더 들어서도 할 수 있는 일 아닌가?’ 같은 말씀들 하셨죠. 장례식장에서 만난 친척분들 중엔 바로 앞에서 한숨 쉬는 분도 있고요. 최근 나온 일다 인터뷰 기사에서도 ‘청소도 기술이냐? 고작 청소하는 주제에’ 같은 악플이 달렸어요. 청소는 아무나 할 수 있고, 뭐든 시켜도 되는 일이라는 인식이 큰 것 같아요. 배달노동자에게 소비자들이 담배 사다 달라고 하고, 음식물쓰레기 버려달라고 해서 문제 된 적이 있잖아요. 저희도 계약된 일을 넘어 부가적인 일을 요청받을 때가 있어요. ‘청소일을 하는 사람들에게는 귀찮은 어떤 일도 부탁해도 되겠지?’라는 분들이 아주 간혹 계셔요. 사실상 교섭권이 없는 영세한 자영업자로서 거래가 끊길 수 있다는 두려움에 어느 정도 조율을 거쳐, 해드릴 때도 있었어요. 너무 무리한 요청이 거듭되어 거절할 때는 ‘거래가 끊겨도 어쩔 수 없겠다.’라는 마음을 먹고 이야기를 드리곤 합니다.”

- 어떤 지시인지요.

“쇼핑몰 사무실인데 박스도 뜯지 않은 택배 반품 폐기 건을 모두 버려달라고 하시는데, 이게 양이 상당히 많았어요. 택배 반품 폐기 건 처리는 사무실 청소 계약에 들어가지 않은 업무인데, 막무가내로 해달라고 해서 상당히 난감했어요. 그 택배 상자 안에 뭐가 들었을지도 모르잖아요. 분리하고, 폐기하는 데 시간이 오래 걸리잖아요. 실제 열어보니 음식물도 있었거든요. 폐기에 필요한 쓰레기봉투 지급도 안 해주신다고, 비용도 주지 않으신다고, 서비스 개념으로 알아서 해달라고 하시고요. 부당한 지시지만, 거절 의사를 밝히는 건 거래 해지의 리스크를 감당해야 하는 일입니다. ‘잘리면 그만’인 거죠. 이를 계속 수용하게 되면 청소 소요 시간과 노동 강도가 점차 세져요. 한번은 추가 요금 없이 물류 반품 건을 정리해주겠다고 하면서도, 다음부터 해당 업무를 고정 업무에 추가하면 추가 견적이 발생할 수 있음을 알렸어요. 협상이 타결됐죠. 반대 경우도 있어요. 거래처의 무리한 요구에 교섭을 시도했는데, 거래 종료를 통보받았죠. 종종 경험해요. 유통기한 지난 편의점 납품용 재고 제품 처리 요청도 받아요. 재고 물품 또한 많이 쌓아두시는데 양이 상당합니다. 음료수 제품(커피, 두유 등), 과자, 라면 등인데 내용물을 비워내고 분리 배출해야 하거든요. 사실 플라스틱 컵에 담겨 있는 커피 제품, 유리병에 담긴 음료수, 팩에 담겨 있는 두유 제품 등 다 액체류 비워내고, 배출하려면 청소하는 시간보다 이걸 처리하는 시간이 더 길어요. 사무실 청소라기보다는 해당 업체 업무입니다. 부분적으로 해드리고 현재는 이 업무는 청소 계약에 포함되지 않은 업무로 진행하지 않겠다고 고지 드린 상황이죠.”

- 다른 일 겪으신 게 있다면.

“사무실 청소는 맞는데, 이제 아무리 청소업체가 온다고 해도 기본적으로 너무 더럽게 사무실을 쓰는 경우가 있어요. 예를 들면 배달 음식을 시켜서 드시고, 그냥 자리에서 일어나신 상태랄까요? 냉면에 젓가락도 그대로 꽂혀있고요. 회의실에도 마신 커피 컵과 간식 쓰레기가 테이블 위에 잔뜩 쌓여 있고요. 먹고 난 뒤 정리가 하나도 되어 있지 않아요. 돈 받고 하는 일이니까 청소하긴 하지만, 간혹 정도가 너무 지나칠 때 당혹스럽긴 해요. 식사 하신 뒤 정리를 아예 안 하고 계속 쌓아두시는 건 부당 지시는 아닌데, 쓰레기장 같은 사무실에 들어가면 당혹감이 들죠.”

④감정노동, 대인 피로도 때문에 자영업을 택하다

- 다시 논문 이야기로 돌아가서, 논문 면접 참여자가 20·30대 여성이 많은데요. 대다수가 정신 건강 문제를 토로한 이들도 있고요.

“책 <증발하고 싶은 여자들>(이소진, 2023)을 보면, 울은 개인의 정신건강 문제이기도 하지만, 사회적 고통, 사회적 구성물입니다. 현재 청년 여성들은 어떻게 살고 있고, 왜 죽고 싶은 마음이 들고, 왜 또 죽고 있나는 계속 생각하던 문제였어요. 제 친구들도 정신과 약을 먹으며 일하고 살아가는 친구들이 많고요. 저 또한 노동하는 삶 내내 너무 힘들었는데, 이게 정말 내가 나약해서, 우리가 나약해서 생긴 일일까? 사회가 청년 여성들의 죽음과 삶에 대해 얼마나 관심이 있나 하는 생각을 종종 했어요. 삶과 죽음 사이에 일과 노동도 큰 부분을 차지하는데, 청년 여성들이 어떻게 일하고 노동하고 살고 있는지 연구해 보고 싶었죠.”

- 면접자들이 ‘감정노동’ ‘대인 피로도’ 등을 전업 이유로 많이 꼽았는데요.

“어린이집 교사, 세무법인 사무직원, 로펌 사무직원, 미용실 직원 등 이 업종에 뛰어들기 전 하셨던 직업인데요. 감정노동, 정서적 소진을 많이 호소하셨고요. 어린이집은 감정노동 때문에 다른 어린이집으로 옮기기 쉽지도 않아요. 몇몇 원장들은 ‘너 어디 가면 어린이집 할 수 있을 것 같아’라고 협박도 한다고들 해요. 면접자들은 가능한 수준에서 타인과 상호작용을 최소화할 수 있는 업종을 많이 알아 보셨다고 해요. 시간과 관계의 자율성을 어느 정도 확보할 수 있는 업종을 알아보셨고요. 정서적 안정도 선택 기준 중 하나예요.”

⑤성희롱, 권력형 희롱의 사례는 책 한 권

- 논문엔 성희롱이나 여성혐오 같은 일이 비일비재하다고 적었는데요.

“도배 현장에서 2030여성 도배사를 미래의 여친이나 아내로 상정하고 추근거리는 경우는 상당히 흔해요. ‘오빠’라고 부르라고 하는 것도 다수가 지적했어요. 또 현장에서 ‘한국 여자들 된장녀라 나는 매매혼할거다’ 같은 여성혐오 발언도 듣죠. 일 알려준다고 뒤에서 허그 하고 손잡고요. 싫다고 거부하거나 싫은 티를 내면 작업에서 배제돼요. 유부남인데 계속 외곽 가서 커피 마시자고 하는 사례도 있고요. 출장 가는데 방 하나만 잡고는 ‘너는 침대서 자고 나는 바닥에서 잘게’ 하는 일도요. 제재할 방법이 없어요. 청년 여성 작업자들의 대처는 문제를 제기하기보다는 다른 일터를 찾는 방식을 주로 택해요. 집수리, 도배, 청소 자영 여성업자들 단톡방이 있어요. 이 단톡방에 오른 각종 성희롱, 권력형 희롱의 사례는 책 한 권 분량 이상 나올 수 있을 정도예요. 안전 위협에 어떻게 대응하고 있는지 여쭤봤는데, 대책이 뚜렷하지 않아요. 상시적으로 이러한 위험을 마주하고, 개인적으로 대응해 나가는 거죠. 친구나 배우자에게 자신이 방문하는 곳의 주소를 남겨두고, 예상 작업 시간을 알려주고 연락 없으면 전화해달라고 하기도 하고요. 어떤 자영업자들은 고객을 여성으로 한정하기도 해요. 젠더폭력에 대한 두려움이 크기 때문에요.”

- 여성을 향한 위계 문제도 있을 텐데요.

“작업 현장에서 여성을 계속 보조에만 머물게 하려고 해요. 청년 여성들이 도제식으로 전수되는 작업장 문화 속에서 즉 교육 체계가 존재하지 않는 곳에서 전문가로 성장하는 게 어렵다고 입 모아 이야기해요. 도배업계 등 여러 현장에서 ‘커피 타 달라고’하거나 작업자를 호명할 때 아가씨나 아줌마로 불러요. 동등한 작업자로도, 전문성도 인정하지 않는 거죠. 이런 건 너무 흔해요. 여성들은 동등한 작업자, 전문가로 성장하고 인정받으려고 위계적 배려를 거부하기도 해요. 젠더 규범 속에서 분투하는 거죠.”

- 여성 자영업자 단톡방에 오른 고충들 중 어떤 게 가장 많나요.

“현장 안전사고 내용이 많아요. ‘이런 상황에서 사고 났으니 조심해라’ 같은 것들이죠. 예를 들면 도배 현장 우마에서 추락, 각 시공 현장에서 손 베임, 히팅건에 화상, 타일 현장 그라인더 날 튐 사고 등을 공유해요.”

- 자영업자 산재 보험 가입률이 낮다고는 들었습니다.

“아예 가입이 불가능하다고 알고 있는 분들도 있어요. 가입이 가능하다는 걸 알아도 보험료 부담 때문에 가입을 주저들 하죠. 자영업자 사회안전망 강화를 위해 일시적으로 산재보험료를 지원하는 사업도 있지만, 일정 기간 이후 보험료를 전액 자신이 부담해야 해서 산재보험에 잘 들지들 못 해요.”

- 단톡방에선 또 어떤 정보들을 공유하시는지요.

”안전화, 안전 장갑(손 베임 방지 절단 방지 장갑), 보안경, 작업용 무릎 보호대 제품군을 공유도 하죠. 현장에서 하자 보수 요청 들어왔을 때 이런 상황인데, 어떻게 하면 더 효과적으로 대응할 수 있을지, 작업 노하우를 나누기도 하고요. 요즘에는 선풍기 조끼, 쿨링 패치, 이동형 에어컨, 목 선풍기 등 여름을 대비하는 이야기들이 많이 올라옵니다. 자영업자 지원사업이나 세금 절세, 청년사업 세액 감면 같은 정보도 나누고요. 영세한 자영업자들은 날일(아르바이트 개념)을 다니기도 해서, 일감 공고 정보를 나누죠. 사업자 등록하시고 처음 시작하시는 분들 서로 어떻게 영업 따냈는지, 노하우도 나누고요. 공사 대금 못 받은 경우 돈 받아낸 방법도 공유합니다.”

⑥운전 중이니 청소 대금은 다음에

- 대금 못 받거나 독촉하는 일이 잦나요.

“저희는 대부분 후불제인데요. 청소를 끝내고 나서 월말, 다음 달 초에 돈을 받아요. 매월 자동이체 걸어두시거나, 담당자님이 꼼꼼히 챙겨주시는 거래처는 정해진 입금일에 입금되는데, 들어오기로 한 날 안 들어오는 경우가 더러 있어요. 회사를 다닌다고 하면, 월급날에 월급이 안 들어오는 것은 문제잖아요. 입금일이 지나서, 입금해달라고 연락을 드리면 ‘네, 알겠습니다.’하고 답은 오는데 또 며칠 기다려야 하고. 이것을 대수롭지 않게 생각하는 경우가 많아요. 청소일과 더불어 대금 입금 확인, 독촉하는 일까지 늘어나죠.”

-계약서에 입금 관련 사항을 쓰지 않나요.

“계약서를 써도 계약은 파기되기 너무 쉬워서 큰 의미는 없어요. 이제 ‘늦어도 받기만 하면 된다’라고 이렇게 좀 내려놓은 부분도 있어요. 몇 달째 돈을 안 주는 곳이 생기면 독촉하죠. 저희가 먼저 계약을 해지하기도 해요. 청소하는 에너지보다 돈 달라고 말하는 에너지가 더 많이 들어요. 약간 추심업체가 된 듯하기도 하고요. 돈을 몇 달째 안 주는 거래처가 있었는데, 그 거래처 책임자는 돈을 달라고 할 때마다 ‘지금 운전 중이다’, ‘해외출장 다녀왔는데 OTP를 넣은 가방이 지금 다른 곳에 있어서 돈을 못 넣는다’, ‘예비군 훈련 가서 못 넣는다’ 등 매달 레퍼토리가 정말 다양했거든요. 사업을 하는 다른 파트너들에게, 저런 레퍼토리로 얘기하며 대금 지급이 지연되면 하고 계신 사업을 유지하기 어려웠을 것 같아요.”

논문엔 필름 인테리어업에 종사하며 유튜브 채널 ‘필름하는 정남이’를 운영하는 청년 여성 자영업자 정남 씨가 개설한 ‘장인의 나라’ 사례가 나온다. 소송까지 진행하여 승소했으나 거래 대금을 받지 못했다. 채권 추심 업체도 수수료는 대금의 30%다. 자영업자들은 명예훼손이 두려워 대금을 체불한 블랙리스트 업체를 공유하지도 못한다. 장인의 나라는 정직한 업체 리스트 ‘화이트리스트’를 공유하는 사이트다.

- 독한 청소 약품을 안 쓰신다고 하셨는데요.

“모든 현장에 독한 약품을 쓰지 않고, 현장의 오염도에 따라 적절한 제품군과 사용량을 정해 청소를 진행합니다. 화학력보다 몸을 더 쓰는(물리력) 방법을 선택하기도 하고요. 물리력을 더 쓰기에 손목, 발목, 관절이 아플 때도 있습니다. 독한 약품을 써야 하는 현장도 있어요. 기름때가 오래 찌든 식당을 청소한다고 했을 때 독한 청소 약품을 쓸 수밖에 없거든요. 청소 학원에 다닐 때 PB-1과 오븐크리너를 써봤는데, 살짝 묻기만 해도 피부가 타들어 가듯 아프더라고요. 제가 천식이 기저질환이라 화학물질에 더 민감해요. 짧은 시간 안에 많은 오염을 지워내야 하는 현장의 청소의뢰가 들어오면 강도가 센 독한 약품을 써야 하는 경우가 많아요. 청소 단가가 높더라도 약품 때문에 위험하다면 청소하지 않기도 해요. 매출을 포기하는 거죠. 논문을 쓰면서 조사해봤더니, 특히 급식 노동자들이 화학물질에 늘 노출되는데, 화학물질이 얼마나 위험한지, 어느 정도까지 허용해도 되는지 정확히 모르고 사용하는 경우도 많았어요.”

- 비싼 친환경 약품도 사용하시는데.

“비용을 들이는 게 저는 너무 중요하다고 생각해요. 사람 건강과 목숨보다 중요한 게 있나요? 뭐 그 돈 조금 더 쓰는 거죠. 기업 등이 모든 노동자 일터에도 그래야 한다고 생각해요. 비용 절감하려 사람이 다 죽어 나가는 세상이잖아요.”

- 여성 노동자 체형에 맞는 용품도 찾기 쉽지 않을 듯한데요. 아까 장갑 등을 예로 드셨고요.

“남성이 주로 많이 일하는 산업군이라 작업복이나 보호구 사이즈나 핏이 남성 기준으로 구성되어 있어요. 수요가 적으면 기업은 이익 문제로 제작하지 않게 되죠. 실제 수요가 없는 건 아니에요. 여성들이 해외직구를 한다든지, 아니면 수선을 하면서 ‘개인적으로 해결’하기에 수요가 없어 보이는 측면도 있습니다. 제가 손이 아주 작은 편이라서 시중에 판매하는 가장 작은 안전 장갑 사이즈도 제겐 컸어요. XS를 판매하는 브랜드를 많이 찾아봤죠. XS도 사이즈가 조금씩 달라서 계속 구매해 보면서 저에게 맞는 사이즈를 찾았어요.. 여성자영업자&예비 여성 자영업자 카톡방을 보면, 작업복의 경우 남성 사이즈 중에 제일 작은 사이즈를 구매하거나, 이를 수선해서 착용하기도 하고요. 어느 브랜드의 남성 S 사이즈가 여성들이 입기에 괜찮다고 정보 공유를 하기도 해요. 상대적으로 여성 작업자 인프라가 구축된 국가의 제품을 직구를 통해 사기도 하고요. 요새는 등산복/애슬래저 제품이 잘 나와서 작업복으로 입을만한 제품군을 공유하며 구매하기도 합니다.”

⑦여성 작업복, 보호구 시장이 조금씩 바뀐다

- 정책도 필요할 듯한데요.

“책 <일하다 아픈 여자들>을 보면, 다양한 몸에 맞는 다양한 크기의 보호구 생산은 정책적으로 개입이 필요한 사안이라고 나와요. 오스트레일리아, 캐나다, 영국 등에서는 성별을 고려한 보호 장비의 개발과 적용을 위해 노력하고 있다고 해요. 한국도 여성 작업자들이 점진적으로 가시화되면서, 발전 속도가 빠르진 않지만, 작업복, 보호구 시장이 조금씩 변화하고 있다는 생각은 듭니다. ‘표준 남성’이라고 하는 사이즈에서 점차 다양해지는 듯하고요. 작업복 구매자로 청년 여성들이 유입되면서, 워크업이라는 브랜드에서는 청년 여성 작업자를 모델로 기용하는 것을 최근 보기도 했어요. 워크업 판매 사이트에 들어가면 탭에 WOMAN이 있어서, (남성에 비해서 제품 수는 많이 부족하지만) 여성용 제품군을 따로 분류해두었습니다. 여성 뿐만 아니라 ‘작은 남성’에게도 맞는 다양한 몸을 위한 작업복이 필요하다고 생각합니다. 이제 시작 지점이고 이게 보편화되려면 시간이 더 필요할 것 같습니다. 현장마다 다르긴 하지만, 청년 여성 작업자들이 개인이 비용을 들여 체계적으로 안전 보호구를 마련해 현장에 갔을 때, ‘유난이다.’라는 식의 반응들을 마주할 때가 있다고 해요. 이럴 때 좀 위축된다고 하셨던 분도 있으셨는데, 여성 작업자들은 유난이고 뭐고, 내가 안전하게 제일 중요하다, 그런 반응들에 영향받지 말고 안전 장비 구비하고, 착용하고, 소모되면 정기적으로 업데이트하면서 작업해야 한다고 서로들 이야기를 많이 해주고 있습니다.”

- 직업병도 있을 듯한데요.

“평소에는 괜찮은데 조금 규모가 있는 현장 입주 청소를 며칠 연달아서 하고 나면, 손이 조금 저릴 때가 있어요. 찜질하고 쉬면 나아지기는 합니다. 천식이 있다가 보니 폐기능 검사 잘 받고, 흡입기 처방받아 잘 쓰고 있고요. 그 외에는 특별히 직업병이라고 할만한 건 없어요. 몸으로 하는 일이라서 근력 운동을 규칙적으로 하며 관리하고 있어요. 뼈에 좋다고 해서 비타민 D도 챙겨 먹고 있습니다. 당장 일할 수 있는 몸을 만들려고 잘 먹고, 잘 자고, 근력 운동하고 그렇게 지내고 있습니다. 데드리프트 70kg을 들 수 있습니다.(웃음) 어깨와 팔 근력을 계속 키워나가죠.”

⑧데드리프트 70kg 들지만, 이것이 평등의 의미는 아니다

- 여성학 전공자로서 일, 일터, 여성의 몸(힘)은 어떻게 보시나요.

“항상 일할 수 있도록 늘 몸을 준비한다는 것이 신자유주의 측면에서 비판적으로 볼 수 있지만. 이 바닥에서 살아남기 위해서 돌돌이를 어쨌든 번쩍번쩍 들어야 되잖아요. 현장 여러 여성도 이런 이유로 근력을 키우려고 해요. 인터뷰한 H씨는 집수리 일을 하는데, 여성 스스로 노동할 수 있는 몸으로 몸을 단련하며 젠더 규범을 넘어서려고 했죠. 지속적으로 일을 하면, 노하우가 쌓여 무거운 것을 잘 들 수 있게 되기도 해요. 숙련으로 몸을 운용하는 능력이 향상된 거죠. 저도 지금 6년차인데, 근력 운동과 숙련 덕에 창업 초기보다는 ‘힘의 문제’를 덜 겪죠. 그러나 여성들이 남성들만큼 힘을 길러야 한다는 것만을 의미하는 건 아닙니다. 성별에 따른 근력, 신체 차이를 부정할 수 없지만, ‘힘을 키우는’ 여성의 개별적인 노력에만 초점을 두는 것은 위험합니다. 여성들이 남성들만큼 무거운 것을 한 번에 드는 게 평등의 의미는 아니죠. 특정 작업에 여성 노동자를 배제하고 남성이 과도한 육체 노동하는 것을 당연하다고 보는 젠더 규범도 변해야죠. 숙련이 쌓여가는 여성의 몸, 근력을 키워 젠더 규범을 넘어서려는 시도를 하는 여성의 몸이 가시화되는 것을 포착하면서도, 일터에 여성을 맞추는 것이 아니라 ‘여성이 일할 수 있도록 일터는 어떻게 변화해야 할까’를 지속적으로 논의해야 한다고 봐요. ‘표준’ 범주에 들어가지 않는 남성 노동자들에게도 마찬가지로 적용되는 문제입니다. 일터에 노동자의 몸을 맞춰 노동자가 개별적으로 끝없이 노력하는 것이 아닌 노동자의 몸에 맞춘 일터의 변화를 끌어내야 하죠.”

- 청소도 프랜차이즈(청소플랫폼)가 있고, 또 업체간 경쟁도 심할 듯한데요.

“청소학원 원장님이 청소업은 프랜차이즈가 가장 경쟁이 치열한 업종이라고 하셨던 게 생각이 나요. 카페나 음식점 등은 계량화된 매뉴얼이 있고, 매뉴얼대로만 하면 대체로 균일한 맛을 내잖아요. 규칙적으로 본사에서 교육을 진행하기도 하고요. 청소 프랜차이즈도 당연히 매뉴얼이 있고요. 본사도 교육을 하겠지요. ‘약품을 어떤 것을 쓰느냐’보다는 ‘어떤 사람’이 하느냐가 더 중요한 업종이요. 사람에 따라 퀄리티가 달라질 확률이 높은 산업군이죠. 자신의 이름을 걸고 이 일을 업으로 삼고, 시간과 노력을 들여 책임감을 가지고 현장을 대하는 사람과 그렇지 않은 사람과는 차이가 크죠. 일하는 사람이 중요한 산업입니다. 청소 프랜차이즈를 경험한 소비자(고객)들은 서비스 편차에 당혹감을 표출하기도 하세요. 프랜차이즈는 최저 임금을 주고 단기로 일하는 사람을 고용들을 해요. 플랫폼이 광고하는대로, 고객이 상상하는 서비스를 제공하기 어려운 산업 구조입니다. 마진을 플랫폼이 먹고 있기 때문에 실제 현장에서 일하는 노동자와 고객 간 서로의 만족도가 낮은 상황이죠. 저희는 규모가 크지 않다 보니, 현재는 플랫폼보다는 개별 업체 간 경쟁이 더 체감됩니다. 개별 업체 간 경쟁도 치열하죠. 제가 주로 하는 게 사무실과 상가 정기/입주 청소인데요. 업체는 하나인데 블로그를 10~20개 운영하는 데들이 많아요. 거래처를 많이 따서, 그 거래처를 다시 하청주며 운영들을 하죠. 거래처를 판매하거나 도급 주고 관리만 하는 청소업체도 상당히 많습니다. 청소 거래처 도급 수수료, 판매 수수료만 월 1000만원 이상 버시는 분들도 많고요. 고객들 입장에선 전문 청소 인력이 온다고 생각하고 계약했는데, 초단기 아르바이트 인력이 와 청소 퀄리티가 좋지 않거나 펑크가 나거나 해서 피해를 보시기도 하죠. 청소 업체 담당자와 연락이 원활하지 않거나, 청소 펑크가 났거나, 50평 이상의 사무실을 15분 내 청소를 다 하고 떠났다거나, 이런 문제를 호소하며 저희에게 연락을 주기도 하세요.”

⑨일 마치고 트렁크 문 닫을 때 뿌듯

- 가장 힘든 점은 무엇인지요.

“ 힘든 점은 아까 이야기했는데, 이제 일을 하고 돈을 못 받을 때, 추심업체처럼 돈을 받기 위해 독촉을 할 때가 제일 좀 힘들어요.”

-보람은요.

“6년 차인데, 제가 제 손으로 회사를 만들고, 영업을 하고, 실제 땀 흘리며 일하면서 이 전 과정을 내 손으로 해내며 내 생계를 책임지고 있다는 감각을 느낄 때, 큰 보람이고요. 공간의 before&after가 명확하니까, 아무래도 눈으로 성과를 확인할 수 있다는 점이 좋아요. 견적 내기부터 청소 계획, 실행까지요. 일을 마치고 트렁크에 도구를 싣고 문을 딱 닫으면 제 자신이 너무 뿌듯하죠. ‘내가 처음부터 끝까지 해냈다.’ 또 고객님(소비자)으로부터 일에 대한 인정을 받을 때 기쁩니다. 고객님이 ‘이거 어떻게 지우셨어요’ 하고 감탄할 때요. 어떻게 하면 지우는지, 관리는 어떻게 했는지도 알려드리죠. 다른 데다가 소개 넣어줄 때도 좋고요. 이제 거래처가 이사를 가실 때도 저희 업체와 거래를 계속 이어가실 때도요. 저희 업체를 이용해 주시는 장기 거래처가 많은데, 서비스에 만족해 주실 때 보람을 느낍니다. 통장에 입금이 될 때요.(웃음)”

- 장기 거래처가 많은 비결은요.

“글쎄요. 다만, 고객이 뭘 원하는지를 빨리 파악을 하려고 엄청 애써요. 최대한 설명도 드리고요. 이런 응대는 자영업자의 기본 태도라고 봐요. 고객이 듣고 싶어 하는 말이나 비위를 맞추는 게 아니에요. 홍보도 해요. 막 전단이나 명함도 붙이고 다녀요. 블로그와 인스타도 운영하고요. 유튜브도 하려고 해요.”

- 아까 말한 보람은 자신감, 자존감과도 이어지는 듯한데요.

“제가 논문을 쓰면서 현장 여성 자영업자들을 인터뷰할 때 의미가 있던 게 ‘노동에 대한 자긍심’을 물은 거였어요. 다들 그런 질문을 처음 들으신 거예요. 노동의 보람, 노동의 동력, 노동의 지속 같은 것들을 이야기 나눴죠. 서로 이야기를 나누면 노동과 자긍심에 관한 의미화를 한 듯해요. 이들은 숙련이 쌓여가는 몸을 스스로 감각하는 과정을 통해 효능감을 많이 얻었다고들 해요. 다른 사람들의 시선보다는 ‘내가 성장하고 있구나’를 느끼고, ‘앞으로도 더 발전할 수 있겠다’라고 전망하는 것에 의의를 두고요. 그리고 ‘너는 계속 노가다-라고 욕해라. 나는 성장할 테니’, ‘그래 나 노가다야. 어쩔래?’ 이렇게 점점 변화하는 것 같아요. 이러한 여성들이 많이 나타나서 자신의 노동을, 노동에 관한 생각을 가시화하다 보니 해당 분야의 여성 자영업자분들이 자신감을 더 얻는 것 같아요. 논문에서 말하는 업종이 ‘다른 업종에 비해 특별하다, 존중받아야 한다’라는 게 절대 아니에요. 사회를 지탱하는 노동은 모두 가치가 있다고 생각해요. 스스로가 자신을 존중하고, 자신의 노동을 존중하는 과정, 가치를 느끼는 게 중요한 것 같고요. 그런 과정에서 타인의 노동, 모두의 노동을 존중할 수 있다고 생각합니다.”

⑩그래 나 노가다다 어쩔래

- 빌딩에서 하청 노동자로 청소하는 분들 중엔 여성이 많은데, 청소 자영업은 성비 비율이 어떻게 되나요.

“청소 노동자 성비는 통계로도 여성이 더 많습니다. 다만, 청소 자영업자 성비는 직접 통계는 없어서, 간접 통계로 확인할 수 있습니다. 남성 자영업자의 수가 여성보다 약 2배 가량 많은 구조입니다. 고용노동부의 ‘사업체노동실태현황 - 전국 사업체수 및 종사자수(성/산업소분류/규모별)’ 중 ‘사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스’ 하위분류에 청소 용역 업체가 있는데, 여성 자영업자보다 남성 자영업자 수가 월등히 더 많습니다. 2024년 기준 여성이 2904명, 남성이 5307명이죠. 청소 학원에 등록했을 때가 2021년인데, 당시 한반 20명 중 저만 여성이었습니다. 현재는 언론과 개인 SNS등으로 자신의 존재를 드러내는 청소업 여성 자영업자가 점진적으로 늘고 있는 것같아요.”

- 따로 조사를 하신 건가요.

“이번에 집수리·도배·청소업에 종사하는 청년 여성 자영업자 분들의 SNS(유튜브, 인스타그램)를 많이 접했는데, 이전에 비해 진입이 늘어났다는 게 체감이 돼요. 집수리·도배·청소 업종은 흔히 남성 중심적이라고 여겼던 업종이었죠. 그간 여성이 종사하지 않았던 업종은 아니었으나, 청년 여성들이 자영업이라는 형태로 많이 진입했던 업종은 아닌데요. 과거에 집수리·도배·청소업이 그간 청년 여성들에게 자영업의 업종으로 고려되지 않았었는데, ‘왜 어떤 이유로 청년 여성들이 진입하게 되었는가’ ‘진입 후 어떻게 노동하고, 버티고 있는가’를 두고 사회적 맥락에서 살펴볼 필요가 있겠다고 생각했어요. 진입은 가시화되었는데 학술적으로는 공백인 분야라고 생각해서 연구의 필요성이 느껴졌어요. 언론에서도 주목하고 있다는 게 느껴져요. 작년 11월, kbs1 다큐 인사이트에서 ‘역전의 블루칼라’라는 방송을 내보냈어요. 청년들이 블루칼라에 진입하는 이유, ‘몸으로 일하는’ 노동이 청년, 청년 여성들에게 왜 주목받고 있을까를 다룬 내용이었는데, 이를 학술 영역에서도 분석할 필요를 느꼈습니다. 여성도 이런 일을 할 수 있다는 점과 나아가 실제 여성들이 현재 변화를 만들어 내는 점을 드러내는 게 중요하다고 생각했어요. 연구로 구체적인 노동환경이 드러나야, 개선도 될 수 있다고 생각해요. 가시화되지 않으면 권리도 가시화되지 않아요. 무엇이 문제인지 드러나야 다음 스텝으로 나아갈 수 있다고 생각해요. 여성 노동 현장이 더욱더 드러나고, 또 특히 여성 노동자들의 어려움만 부각되는 것이 아니라 노동하는 여성들의 자긍심도 더 조명되어야 한다고 생각합니다.”

- 논문에서 페미니스트 기업가 정신을 강조한 게 눈에 띄는데요.

“혼자 사는 여성들은 집수리나 기술 서비스를 이용할 때 불안감을 많이 느껴요. 이 불안은 젠더 폭력이 만연한 사회적 구조와 연결되어 있는 거죠. 면접 인터뷰한 G씨는 ‘안심하고 이용할 수 있는 집수리를 구상했어요. 한국 사회에서 여성이 느끼고 있는 불안과 불편의 구조적 원인을 해소하려는 가치 지향적 창업으로 볼 수 있죠. 에어컨 청소 같은 경우는 여성 기사임을 전면에 드러내고 1인 여성 가구만 타켓으로 하는 분들이 있어요. 여성 소비자에게 안전감을 주는 서비스로 재구성된다. 집수리 하는 분 중엔 퀴어 정체성을 밝히는 분도 있고요. ‘안전한 관계망 구축과 연대 가능성‘ 같은 걸 확인한 거죠. 1인 가구의 삶을 바탕으로 젠더화된 생애 경험을 통해 여성과 소수자 안전을 우선한 서비스를 기획한 이들에게서 페미니스트 기업가 정신을 확인했고요. 성별화된 몸을 숨기지 않고 시장에 전면적으로 가시화하는 정치적 전략도 페미니스트 기업가 정신이라고 할 수 있다고 봐요. 청년 여성 자영업자들은 관계와 연대를 기반으로 함께 살아남기 위해 분투하는 거죠.”

- 같은 자영업자들을 면접하고, 논문을 쓰고 난 뒤, 그 전과 달리 청소일에 관한 생각이 많이 생기거나 바뀌었을 듯도 한데요.

“더 연구되어야 한다는 생각을 많이 했어요. 사회운동(노조 등), 정책, 학술 영역에서도 많이 배제된 청년 여성 자영업자에 관한 이야기가 더 필요하다는 생각이 들었습니다. 그리고 집수리·도배·청소하는 청년 여자 사장님을 더 알게 되어서 좋았고, 서로 잘 지내자, 살아남자 응원과 격려 나눌 수 있어 좋았습니다.”

⑪‘퍼펙트 데이즈’ 배경 알고 감흥 깨졌으나…

- 이 일을 계속하실 건지? 다른 계획이 있는지요?

“중요한 생계이기에 계속할 계획입니다. 현재 논문 내용을 바탕으로 단행본 원고를 쓰고 있는데, 책이 무사히 나온다면 잘 알리고, 이 이야기가 필요한 곳에 가 닿도록 애를 써보려고 하고요. 집수리하고, 도배하고, 청소하는 2030 청년 여자 사장님들 이야기를 더 드러내려 해요. 그래야 문제점과 대책도 나오니까요.”

- 다음 연구 준비하는 게 있다면요? 박사 과정 계획은.

“지속적으로 여성 노동 건강권 문제를 공부하려고 해요. 처ㅚ근 젠더데이터 바로가기 워크숍도 참여했고요. 현재 여성 노동권, 건강권 관련 강좌를 들어요. ‘자영업자 노동조합 연구’ 같은 책도 보고요. 다음 달엔 젠더 건강 캠프에도 참여합니다. 박사 과정은 계획이 없습니다. 학비 부담이 커서요. 학위 공부보다는 연구하고 싶은 분야를 공부하면서, 또 일하면서 노동을 기록하는 작업을 이어가려고 해요.”

-요즘 주된 관심사는요.

“이번 여름은 또 얼마나 덥고 힘들지 긴장하고 있어요. 지난여름에 열사병 직전까지 갔던 것 같아요. 중앙 냉난방 시스템이라 주말에 가동 되지 않는 사무공간들을 청소할 때가 제일 힘들어요. 이제 냉방 안되는 사무실을 한여름에 청소하고 있었는데, 어지러워서 주저 앉은 적이 있거든요. 그때 이제 실내에도 그늘진 곳 찾아서 어지러움이 가실 때까지 앉았다가 작업을 다시 시작했어요. 사실상 대비책이 없는데, 가능한 청소 시간을 새벽으로 당겨서 조금이라도 덜 더울 때 일하고, 아이스박스에 얼음물 넣어서 다니고, 물 많이 마시고, 포도당 캔디 먹고, 중간중간 많이 쉬고 하는 방법밖에는 없어요. 요새는 선풍기 조끼, 쿨링 패치, 목 선풍기도 보고 있어요. 그래도 저희는 시간에 엄청나게 쫓기진 않아요. 저희가 또 그렇게 일을 잡고 있어서, 많이 쉬어가며 해도 되거든요. 노동시간은 많이 길어지지만요. 자영업이라 가능한 부분이기도 하죠. 보통 고용되어 야외에서 일하시는 노동자 분들은 작업 중지를 스스로의 몸 상태나 의지로 결정하기 어려운 상황이라 더 많은 어려움이 있으실 것 같아요.”

-마지막으로, 사족 같은 질문입니다만, 영화 <퍼펙트 데이즈>는 보셨는지요.

“개봉하고 바로 봤습니다. 영화는 괜찮게 보았으나 이 영화가 일본(화장실) 홍보 영화라는 것과 본 극우 단체들을 지원하는 ‘일본 재단’ 후원을 받아 제작된 영화라는 것을 알게 되어서 사실 감상이 깨졌습니다. 미학적으로는 아름다운 장면도 있었죠. 청소부의 노동권을 다룬 영화는 아니었지만 그 아름다운 장면을 유지하기 위해 실제 노동권에 대한 부분은 다소 가려진 느낌이기도 했고요. 그럼에도 영화 자체로만 본다면, 누구 강요가 아닌라 자기가 책임지는 태도와 성실함으로 청소하고, 일상의 작은 즐거움들을 수집하고, 현재에 집중하는 사람의 노동 이야기가 좋았습니다. 그간 미디어에서 주목받지 못한 청소 노동자가 전면에 드러나서 좋았고요. 저희 일상과 닮은 모습도 보였고요. 저도 한 주 거래처를 모두 다녀오면 사우나를 다녀오고, 막걸리 한잔하기도 하거든요. 어떻게 보면 이렇게 화장실 홍보 영화가 아니라면 청소하는 사람이 주인공인 영화가 나오기 힘들지 않나 하는 생각도 들었어요. 영화 자체는 나쁘지 않게 보았어요. 노동과 노동자의 풍경이 담담하게 그려지는 영화가 더 많이 나왔으면 좋겠다고 생각했어요. 중년 남성 판타지가 반영되는 장면도 있는데, 이 영화 뿐만 아니라 한국의 많은 콘텐츠도 반복되고 있어서….(웃음)”