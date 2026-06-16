날 더워지며 떨어지는 중고차 시세…프리미엄·패밀리카 하락 두드러져, 왜?

엔카, 6월 시세 분석…국산·수입 모델 37종 하락세 K8·GV80·Q5 등 프리미엄카 큰 폭 하락 전기차는 고유가 속 상대적으로 가격 방어 선방

여름휴가철을 앞두고 중고차 가격이 전반적인 하락세를 보이고 있다. 평소 인기가 높았던 고가 프리미엄 차종과 패밀리카용 스포츠유틸리티 차량(SUV)·레저용 차량(RV)의 하락폭이 두드러진 것으로 나타났다.

15일 자동차 거래 플랫폼 ‘엔카’가 발표한 ‘6월 중고차 시세 분석결과’를 보면, 국산차와 수입차 대표 모델 37종의 평균 시세가 지난달과 비교해 3.98% 하락했다. 이번 조사는 현대자동차, 기아, 제네시스, 벤츠, BMW 등 국내외 인기 브랜드의 2023년식 차종 중 주행거리 6만㎞의 무사고 차량을 대상으로 이뤄졌다.

국산차는 평균 3.88%, 수입차는 4.12% 각각 떨어져 전반적인 시장 약세가 확인됐다. 통상 6월은 봄철 성수기가 지나고 본격적인 휴가철 수요가 유입되기 전인 과도기로 분류된다. 5월 가정의 달 지출에 따른 소비 관망세와 신차 출시 프로모션 등이 중고차 시세 하락을 이끈 것으로 풀이된다.

특히 이번 달은 고가·프리미엄 SUV와 중대형 세단의 낙폭이 컸다. 최근 물가 상승과 중동 전쟁 여파로 인한 고유가 기조가 이어지면서, 구매 비용과 유지비 부담이 큰 고가 차량에 대한 기피 현상이 심화한 것으로 추정된다.

국산 프리미엄 모델 중에서는 기아 K8 2.5 2WD 노블레스가4 지난달에 비해 5.07% 하락해 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 제네시스의 인기 SUV인 GV80 2.5T AWD도 4.85% 하락하며 약세를 면치 못했다.

수입차도 프리미엄 차종을 중심으로 하락세가 매서웠다. 아우디 Q5 45 TFSI 콰트로 프리미엄이 6.53% 떨어져 이번 조사 대상 차량 중 최대 하락폭을 기록했다. 이어 BMW 5시리즈 520i M 스포츠가 5.20%, 볼보 XC60 B5 얼티메이트 브라이트가 4.92% 하락했다.

보통 여름휴가를 앞두고 수요가 늘어나는 패밀리카 역시 이달에는 일제히 몸값을 낮췄다. 국산 SUV·RV 차종 중에서는 기아 카니발 4세대 9인승 프레스티지와 KG모빌리티 토레스 1.5 2WD T7이 각각 4.98% 하락했다. 현대 더 뉴 팰리세이드 2.2 2WD 캘리그래피는 4.52%, 기아 더 뉴 쏘렌토 4세대 하이브리드(HEV) 1.6 2WD 그래비티는 4.38% 떨어졌다.

반면 전기차는 고유가 영향으로 비교적 가격 방어에 성공했다. 가솔린 모델이 4.25%, 디젤 모델이 4.22% 급락한 것과 대조적으로 전기차는 평균 2.52% 하락에 그쳤다. 그 중에서도 테슬라 모델Y 롱 레인지 AWD는 단 0.52%만 떨어져 조사 대상 중 가장 높은 시세 방어력을 보였다. 현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지(3.12% 하락)와 기아 EV6 롱레인지 어스(3.24% 하락) 등도 전체 평균 하락률을 밑돌며 인기를 입증했다.

업계 관계자들은 7월 이후 본격적인 휴가철 수요가 시작되면 SUV와 RV 모델을 중심으로 시세가 다시 반등할 가능성이 높다고 보고 있다. 엔카 관계자는 “고가 프리미엄 차종이나 패밀리카 구매를 계획 중인 소비자라면 낙폭이 큰 이번 달 하락기를 적절한 매수 타이밍으로 활용해 볼 만하다”고 말했다.