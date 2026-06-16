창간 80주년 경향신문

“칭찬인데 왜 싫어하냐”···요조·오지은이 ‘홍대 여신·마녀’에서 벗어나기까지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

1981년에 태어나 2007년 데뷔한 동갑내기 가수 요조와 오지은에게는 각각 '홍대 여신'과 '홍대 마녀'라는 별명이 있었다.

지난 13일 서울 마포구 마포아트센터 아트맥홀에서 열린 '영희 페스티벌'에서 가수 요조와 오지은이 나란히 앉아 '홍대 여신과 홍대 마녀, 이면에 있던 것' 대담을 열었다.

이들은 "호칭이 주는 억압은 여성 아티스트뿐 아니라 누구에게나 있을 수 있다"며 "칭찬이라 붙인 말이 얼마나 이상한 것인지 생각해봤으면 좋겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“칭찬인데 왜 싫어하냐”···요조·오지은이 ‘홍대 여신·마녀’에서 벗어나기까지

입력 2026.06.16 06:00

수정 2026.06.16 06:36

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

‘영희 페스티벌’에서 만난 요조·오지은

원치않는 별명 탓 특정 이미지에 갇혀

요조 “‘여신’ 싫어 5년 쉬었더니 ‘원조’ 붙어”

오지은 “여성 아티스트들은 한 가지 역할만 부여”

칭찬 덧씌운 억압…“거부 자체가 상쾌”

가수 요조(왼쪽)과 오지은이 지난 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

가수 요조(왼쪽)과 오지은이 지난 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

1981년에 태어나 2007년 데뷔한 동갑내기 가수 요조와 오지은에게는 각각 ‘홍대 여신’과 ‘홍대 마녀’라는 별명이 있었다. 인디 음악을 상징하는 ‘홍대’에 부드러운 음악을 하는 요조에게는 ‘여신’, 강한 느낌을 주는 오지은에게는 ‘마녀’를 붙인 것이다. 팬과 언론이 붙인 친근한 별명이었지만, 두 사람에게 그 이름은 오랜 시간 벗어나기 어려운 프레임으로 남았다.

지난 13일 서울 마포구 마포아트센터 아트맥홀에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 가수 요조와 오지은이 나란히 앉아 ‘홍대 여신과 홍대 마녀, 이면에 있던 것’ 대담을 열었다. 이들은 “호칭이 주는 억압은 여성 아티스트뿐 아니라 누구에게나 있을 수 있다”며 “칭찬이라 붙인 말이 얼마나 이상한 것인지 생각해봤으면 좋겠다”고 말했다.

가수 요조가 지난 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

가수 요조가 지난 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

요조는 데뷔와 동시에 ‘홍대 여신’이라 회자됐다. 대중은 그의 음악보다 외모와 스타일에 주목했다. 요조는 “당시 외모 비교로만 소비되는 것이 불편했다”며 “불편하다고 말하면 ‘칭찬인데 왜 고마운 줄 모르느냐’고 많이 혼났다”고 회고했다. 그는 “호칭을 벗어나기 위해 5년 정도 활동을 쉬기도 했는데 돌아오는 건 ‘원조’라는 수식어뿐이었다”며 “이제 그 호칭이 싫다는 말을 할 수 있다는 것 자체가 상쾌한 일이다”라고 말했다.

오지은의 별명은 ‘홍대 여신’에 대한 반작용으로 생겨났다. 그는 “‘홍대 여신’에는 말랑한·상업적인·어린 여성임을 내세우는 아티스트에 대한 비난이 담겨 있었던 건데, 당시 그 말을 어물쩍 넘어간 죄책감이 있다”고 했다.

별명은 이들을 특정 이미지에 한정 짓는 구속이 되기도 했다. 요조가 <우리는 선처럼 가만히 누워>(2010)에 수록된 곡을 들고 소속사를 찾아갔을 때, 직원들은 ‘전혀 사랑스럽고 귀엽지 않다’며 반려했다. 오지은은 ‘마녀’라는 호칭 덕에 상대적으로 자유로웠지만, 새로운 도전을 할 때마다 ‘의외’라는 반응을 받았다. 오지은은 “남성 아티스트들은 다양한 면면을 주목받는 데 비해 여성 아티스트는 오직 한 가지 역할만 부여받고 있다”고 꼬집기도 했다.

하지만 당시에는 이를 문제 삼기 어려웠다. 두 사람이 호칭 문제를 처음 꺼낸 건 ‘페미니즘 리부트’ 이후인 2018년. 그해 오지은은 여성신문에 ‘홍대 여신은 혐오다’라는 칼럼을 기고하며 공개적으로 비판했고, 요조도 같은 해 인터뷰에서 ‘홍대 여신’ 호칭이 불편하다고 밝혔다. 이날 요조는 “(페미니즘을 통해) 그 단어가 나를 불편하게 했던 이유를 깨달았다”고 말했다.

더는 호칭에 얽매인 삶을 살지 않지만, 이들이 이 주제를 다시 꺼낸 건 프레임 안에 갇힌 또 다른 아티스트를 위해서였다. 요조는 “프레임에 갇혀서 소비되면서도 그걸 깨지 못하는 자신에 대해 큰 문제가 있다고 생각했었다”며 “비슷한 상황에 처했다면 그저 잘 버텨냈으면 좋겠다”고 덧붙였다.

작가 이다혜, 가수 요조·오지은(왼쪽부터)이 지는 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

작가 이다혜, 가수 요조·오지은(왼쪽부터)이 지는 13일 마포구 마포아트센터에서 열린 ‘영희 페스티벌’에서 대담을 나누고 있다. 마포문화재단 제공

지난 12~14일 사흘간 마포아트센터에서 첫선을 보인 ‘영희 페스티벌’은 여성 창작자 30팀이 함께하는 음악·문화 페스티벌로 가수 오지은이 기획을 맡았다. 가수 이상은, 김윤아, 선우정아 등이 무대를 장식했고, 3일간 3000여 명의 관객이 찾았다.

‘여자가 돈이 된다’는걸 보여주겠다···여성의, 모두를 위한 ‘영희 페스티벌’

“티켓이 하루 만에 팔렸을 때 집에서 혼자 울었어요. ‘그래, 여자가 논리적이지 않은 게 아니라니까… 김여사라는 말 차별이라니까…’ 하면서요. 안도감보다도 여성 예술가로서 살면서 삼켜낸 많은 순간에 대한 분함이었던 것 같아요.” 싱어송라이터이자 작가 오지은이 페스티벌 기획자로 등장했다. 여성 창작자만으로 무대를 채우는 ‘영희 페스티벌’을 제작하면서다....

https://www.khan.co.kr/article/202606120600071

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글