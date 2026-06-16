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본문 요약

서울을 대표하는 지역 상생 교류 플랫폼인 '서울동행상회'가 한 달여간의 재정비를 마치고 17일 다시 문을 연다.

김, 장류 등 외국인 관광객들이 많이 찾는 인기 상품을 엄선한 'K-푸드 기획전'과 함께 공항철도 배송 연계 서비스를 시범 운영한다.

서울시 관계자는 "서울동행상회가 위치한 안국동·북촌 일대는 외국인 관광객이 즐겨 찾는 대표적인 관광 명소"라며 "외국인을 대상으로 K-푸드와 한국의 식문화를 깊이 있게 전달하려고 한다"고 설명했다.

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K-푸드맛 제대로 알고 싶다면···‘서울동행상회’로

입력 2026.06.16 06:00

수정 2026.06.16 06:04

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  • 류인하 기자

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한달 정비 마치고 17일 매장 재개장

저렴한 전국 농수산 특산물 한 자리에

외국인 관광객 특화 K-푸드도 선보여

광역지자체 홍보 매장도 별도 운영

서울 종로구 안국동 ‘안국빌딩’ 1층에 마련된 ‘서울동행상회’ 매장 전경. 서울시 제공

서울 종로구 안국동 ‘안국빌딩’ 1층에 마련된 ‘서울동행상회’ 매장 전경. 서울시 제공

서울을 대표하는 지역 상생 교류 플랫폼인 ‘서울동행상회’가 한 달여간의 재정비를 마치고 17일 다시 문을 연다.

서울동행상회는 전국 각 지역의 중소 농가에서 수확한 특산물을 판매하는 곳으로, 온라인 네이버 스마트스토어(https://smartstore.naver.com/seoul_donghaengmarket)와 오프라인 매장인 안국빌딩 신관 1층 상설 판매장 2곳을 운영한다. 시민들은 합리적인 가격에 농수산물을 구입할 수 있고, 생산자는 안정적인 판로를 확보할 수 있다.

서울시는 재정비 기간 동안 다양한 기획전과 프로그램을 구상했으며, 매장 연출과 상품 진열도 전면 개선했다고 16일 밝혔다. 계절별 식재료 기획전, 쿠킹 클래스 등 다양한 체험 프로그램이 운영될 예정이며, 상품군별 안내 표지를 세분화해 원하는 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 정비했다.

서울동행상회는 재개장을 맞아 17~19일 사흘간 방문객 전원에게 떡을 증정하고, 3만원 이상 구매 고객에게는 경품 추첨을 제공한다. 농수산물을 납품하는 과일 농가가 직접 매장을 방문해 현장에서 사과, 신비 복숭아, 블루베리 등 시식 행사도 진행한다.

외국인 관광객을 대상으로 한 상품도 강화했다. 김, 장류 등 외국인 관광객들이 많이 찾는 인기 상품을 엄선한 ‘K-푸드 기획전’과 함께 공항철도 배송 연계 서비스를 시범 운영한다.

서울시 관계자는 “서울동행상회가 위치한 안국동·북촌 일대는 외국인 관광객이 즐겨 찾는 대표적인 관광 명소”라며 “외국인을 대상으로 K-푸드와 한국의 식문화를 깊이 있게 전달하려고 한다”고 설명했다.

매장 한쪽에는 광역 지자체의 홍보 기념품을 전시 및 판매하는 지자체 홍보관도 별도로 구성한다. 재개장을 맞아 8월 19일까지는 경남의 홍보 캐릭터인 ‘벼리’ 굿즈 특별전을 진행한다. 열쇠고리, 인형 등 53종의 벼리 캐릭터 상품을 선보인다. 울산시 중구, 강원도도 차례로 참여할 예정이다.

곽종빈 서울시 행정국장은 “이번 서울동행상회 재개장을 통해 지역 농가와 소비자를 잇는 판로 기능을 강화함과 동시에, 식문화 제안 및 체험형 콘텐츠를 한층 다양화했다”며 “서울동행상회가 더 건강한 서울을 위한 먹거리를 매개로 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 지역 상생 체험 공간으로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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