K-푸드맛 제대로 알고 싶다면···‘서울동행상회’로

한달 정비 마치고 17일 매장 재개장 저렴한 전국 농수산 특산물 한 자리에 외국인 관광객 특화 K-푸드도 선보여 광역지자체 홍보 매장도 별도 운영

서울을 대표하는 지역 상생 교류 플랫폼인 ‘서울동행상회’가 한 달여간의 재정비를 마치고 17일 다시 문을 연다.

서울동행상회는 전국 각 지역의 중소 농가에서 수확한 특산물을 판매하는 곳으로, 온라인 네이버 스마트스토어(https://smartstore.naver.com/seoul_donghaengmarket)와 오프라인 매장인 안국빌딩 신관 1층 상설 판매장 2곳을 운영한다. 시민들은 합리적인 가격에 농수산물을 구입할 수 있고, 생산자는 안정적인 판로를 확보할 수 있다.

서울시는 재정비 기간 동안 다양한 기획전과 프로그램을 구상했으며, 매장 연출과 상품 진열도 전면 개선했다고 16일 밝혔다. 계절별 식재료 기획전, 쿠킹 클래스 등 다양한 체험 프로그램이 운영될 예정이며, 상품군별 안내 표지를 세분화해 원하는 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 정비했다.

서울동행상회는 재개장을 맞아 17~19일 사흘간 방문객 전원에게 떡을 증정하고, 3만원 이상 구매 고객에게는 경품 추첨을 제공한다. 농수산물을 납품하는 과일 농가가 직접 매장을 방문해 현장에서 사과, 신비 복숭아, 블루베리 등 시식 행사도 진행한다.

외국인 관광객을 대상으로 한 상품도 강화했다. 김, 장류 등 외국인 관광객들이 많이 찾는 인기 상품을 엄선한 ‘K-푸드 기획전’과 함께 공항철도 배송 연계 서비스를 시범 운영한다.

서울시 관계자는 “서울동행상회가 위치한 안국동·북촌 일대는 외국인 관광객이 즐겨 찾는 대표적인 관광 명소”라며 “외국인을 대상으로 K-푸드와 한국의 식문화를 깊이 있게 전달하려고 한다”고 설명했다.

매장 한쪽에는 광역 지자체의 홍보 기념품을 전시 및 판매하는 지자체 홍보관도 별도로 구성한다. 재개장을 맞아 8월 19일까지는 경남의 홍보 캐릭터인 ‘벼리’ 굿즈 특별전을 진행한다. 열쇠고리, 인형 등 53종의 벼리 캐릭터 상품을 선보인다. 울산시 중구, 강원도도 차례로 참여할 예정이다.

곽종빈 서울시 행정국장은 “이번 서울동행상회 재개장을 통해 지역 농가와 소비자를 잇는 판로 기능을 강화함과 동시에, 식문화 제안 및 체험형 콘텐츠를 한층 다양화했다”며 “서울동행상회가 더 건강한 서울을 위한 먹거리를 매개로 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 지역 상생 체험 공간으로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.