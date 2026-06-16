도심 곳곳 다니는 배달라이더, 서울 전역서 포트홀·침수 감시한다

서울 도심 곳곳을 이동하는 배달 라이더들이 포트홀, 지반 침하 등을 감시하는 ‘안전 지킴이’가 된다.

서울시는 지난 15일 전태일기념관에서 ‘2026 서울시민 안전 지킴이’ 발대식을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 16일 밝혔다. 배달 라이더 20명으로 구성됐으며, 오는 9월까지 4개월간 활동한다.

시 관계자는 “이들은 기동성과 현장성을 활용해 도로·시설물 위험 요소를 신속히 신고하고, 응급 상황 발생 시 초기 대응을 지원하게 된다”고 설명했다.

‘서울시민 안전 지킴이’ 사업은 2023년부터 시작해 지난해까지 스마트 불편 신고 1898건을 접수받았다. 도로 파손, 시설물 이상 등 시민 안전과 직결된 위험 요소를 사전에 신고해 신속 대응하는 데 기여했다.

선발된 안전 지킴이는 안전 신고 절차와 응급 상황 대응 교육을 이수한 뒤 활동에 참여한다. 배달 업무 중 포트홀, 침수, 낙하물, 시설물 파손 등 사고 위험 요소를 발견하면 서울시 스마트불편신고 또는 행정안전부 안전신문고에 즉시 신고한다. 모든 신고는 위치 정보와 사진, 발생 시간 등 객관적 자료를 함께 제출하도록 해 신뢰성도 높였다. 응급 환자 발견 시 119 신고 및 기본 응급조치도 우선 실시한다.

서울시는 5개월간의 활동이 마무리되는 오는 10월 활동 보고회를 열어 우수 사례를 공유한다. 또 개선 과제를 발굴해 시민 참여형 안전 관리 체계를 지속적으로 확대할 계획이다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “도로와 생활공간의 작은 위험을 가장 먼저 발견하는 분들이 바로 시민과 라이더들”이라며 “시민과 행정이 함께 만드는 생활 밀착형 안전망을 통해 위험은 더 빠르게 발견하고 조치는 더 신속하게 이뤄질 수 있도록 시민 체감 안전을 높여 나가겠다”고 말했다.