미 “이란과 이미 MOU 전자서명 마쳐···MOU, 48시간 내 공개”

미국과 이란이 이미 종전 양해각서(MOU)에 전자서명을 마친 것으로 전해졌다. 양측은 오는 19일 스위스 제네바에서 서명식을 개최한 후 바로 본협상에 돌입할 것으로 보인다.

미국의 협상팀 수석대표인 J D 밴스 미국 부통령은 15일(현지시간) 언론 인터뷰에서 미국과 이란이 전날 MOU 타결 소식을 발표한 후 바로 전자 방식으로 서명을 했다고 밝혔다. 미국 측에서는 도널드 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 이란 측에서는 협상팀 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 전자 서명에 참여했다.

미 고위 당국자는 기자들과의 브리핑에서 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 서명하지 않은 것을 두고 이례적인 일이 아니라고 전했다. 버락 오바마 행정부의 이란 핵 합의 당시에도 최고지도자가 서명하지 않았다는 것이다.

전자 서명과는 별도로 오는 19일 스위스 제네바에서 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 서명 행사가 열릴 예정이다. 이날 행사에는 스티브 윗코프 특사, 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너도 참석한다. 이들은 서명식이 끝나면 곧바로 1차 실무협상에 돌입할 것으로 전망된다고 미 온라인매체 액시오스는 전했다.

미국에서 MOU 타결이 발표되고도 합의문이 공개되지 않는 데 대한 의구심이 제기되는 가운데 트럼프 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 양자 회담에서 “곧 공개될 것 같다. 매우 중요한 문서이기 때문에 공개되기를 바란다”고 말했다. 미 고위 당국자는 24∼48시간 내에 공개될 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 마크롱 대통령과의 회담에서 “이미 발견된 몇몇 기뢰를 제거하기 위해 수색 작업이 진행 중이지만, 선박들이 출항하기 시작했다”며 “(서명식이 열리는) 금요일에는 모든 해상 활동이 완전히 재개될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 해협 통행료가 영구 면제된다고 주장했지만, 미 고위 당국자들의 말을 종합하면 호르무즈 해협이 무료 개방되는 기간은 일단 60일 동안만인 것으로 보인다. 미 고위 당국자는 “MOU가 유효한 기간 동안에는 통행료나 별도의 요금이 부과되지 않는다”면서 “우리의 목표는 해협이 다시는 폐쇄될 일이 없도록 하는 체계를 마련하는 것이며, 동시에 지역 내 다양한 이해관계를 보호하는 방식으로 이를 추진하는 것”이라고 말했다.

그러나 이란은 해상 서비스 제공 명목으로 수수료를 걷겠다는 계획이어서 향후 본 협상 단계에서 첨예한 쟁점이 될 것으로 보인다. 앞서 에스마일 바게이 이란 외교부 대변인은 전날 “우리는 통행료를 징수하려는 것이 아니라 항해 서비스, 환경 보호, 선박 보험 및 기타 필수 서비스에 대한 수수료를 부과할 것이라는 입장을 항상 유지해 왔다”고 말했다.

미국과 이란은 동결자금 해제 등을 둘러싸고도 다른 해석을 내놓고 있다. 이란은 MOU를 체결하는 즉시 미국이 이란의 해외 동결자금 240억달러 중 절반인 120억달러를 해제하고, 추후 협상 진전에 따라 나머지 120억을 추가로 풀어줄 것을 요구하고 있다. 그러나 미국은 MOU 서명 대가로 동결자금을 해제하는 일은 없을 것이라는 입장이다.

밴스 부통령은 “돈은 지급되지 않았고 이건 변하지 않을 것”이라면서, 이란이 고농축 우라늄을 없애는 등의 조치에 나서야 제재를 완화할 수 있다고 밝혔다. 미 고위 당국자도 “그들이 약속 이행 의지가 있다는 것을 보여주는 몇몇 작은 제스처를 취하면 우리도 초반에 몇몇 작은 제스처를 할 것”이라고 말했다.