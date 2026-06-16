인천 서구 기계제조공장 불 4시간째 진화…“27개 공장 피해”

소방당국, 한때 대응 2단계 발령 “다행히 아직까지 인명피해 없어”

인천 서구의 공장밀집지역에서 불이 나 공장 27개동이 불에 탔다. 소방당국은 한때 소방대응 2단계를 발령하고, 4시간째 진화하고 있다.

인천시 소방본부는 16일 오전 1시 49분쯤 인천 서구 원창동의 한 기계제조공장에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

불길이 확산되면서 인근에 있는 17개 업체 27개 공장이 소실됐다. 다행히 아직까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

경비업체 신고를 받고 출동한 소방당국은 연기가 분출하는 현장을 확인하고 진압을 시도했으나 불길이 계속 확산하자 오전 3시 15분쯤 관할 소방서 인력과 장비 전체를 동원하는 소방대응 1단계를 발령했다.

불길이 잡히지 않자 소방당국은 44분만인 오전 3시59분쯤 인접한 5~6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 소방대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

오전 6시5분쯤 불길이 잡혀 소방당국은 소방대응 1단계로 하향했다. 소방당국은 인력 285명과 장비 102대를 동원해 진화하고 있다.

소방당국은 불을 끈 뒤 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.