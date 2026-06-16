창간 80주년 경향신문

인천 서구 기계제조공장 불 4시간째 진화…“27개 공장 피해”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천 서구의 공장밀집지역에서 불이 나 공장 27개동이 불에 탔다.

경비업체 신고를 받고 출동한 소방당국은 연기가 분출하는 현장을 확인하고 진압을 시도했으나 불길이 계속 확산하자 오전 3시 15분쯤 관할 소방서 인력과 장비 전체를 동원하는 소방대응 1단계를 발령했다.

불길이 잡히지 않자 소방당국은 44분만인 오전 3시59분쯤 인접한 5~6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 소방대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 서구 기계제조공장 불 4시간째 진화…“27개 공장 피해”

입력 2026.06.16 06:44

수정 2026.06.16 06:46

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

소방당국, 한때 대응 2단계 발령

“다행히 아직까지 인명피해 없어”

16일 인천 서구의 한 기계제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

16일 인천 서구의 한 기계제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

인천 서구의 공장밀집지역에서 불이 나 공장 27개동이 불에 탔다. 소방당국은 한때 소방대응 2단계를 발령하고, 4시간째 진화하고 있다.

인천시 소방본부는 16일 오전 1시 49분쯤 인천 서구 원창동의 한 기계제조공장에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

불길이 확산되면서 인근에 있는 17개 업체 27개 공장이 소실됐다. 다행히 아직까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

경비업체 신고를 받고 출동한 소방당국은 연기가 분출하는 현장을 확인하고 진압을 시도했으나 불길이 계속 확산하자 오전 3시 15분쯤 관할 소방서 인력과 장비 전체를 동원하는 소방대응 1단계를 발령했다.

불길이 잡히지 않자 소방당국은 44분만인 오전 3시59분쯤 인접한 5~6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 소방대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

오전 6시5분쯤 불길이 잡혀 소방당국은 소방대응 1단계로 하향했다. 소방당국은 인력 285명과 장비 102대를 동원해 진화하고 있다.

소방당국은 불을 끈 뒤 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

16일 인천 서구의 한 기계제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

16일 인천 서구의 한 기계제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글