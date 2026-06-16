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“5월 수출물가지수 11개월째 상승…반도체 수요 급증”

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본문 요약

인공지능 투자 확대에 따른 메모리 반도체와 비철금속 등 수요가 증가하면서 수출물가가 11개월 연속 올랐다.

원재료는 원유 등 광산품을 중심으로 1.0% 하락했고 중간재는 석탄 및 석유제품이 내렸지만 1차금속제품 상승 영향으로 전월 대비 보합이었다.

자본재와 소비재는 각각 전월대비 0.3% 상승했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“5월 수출물가지수 11개월째 상승…반도체 수요 급증”

입력 2026.06.16 07:00

  • 정유미 기자

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연합뉴스 제공

연합뉴스 제공

인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 반도체와 비철금속 등 수요가 증가하면서 수출물가가 11개월 연속 올랐다. 반면 수입물가는 국제유가 하락 등의 영향으로 2개월 연속 내렸다.

한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난 5월 기준 수출물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 188.58로 4월(188.02)보다 0.3% 올랐다.

전월 대비 상승률은 4월(7.5%)보다 낮았지만 전년 동월 대비 상승률은 41.3%에서 46.9%로 높아졌다.

품목별로는 농림수산품이 다랑어 등 어종 수요가 증가하면서 전월 대비 1.8% 올랐다.

공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기와 1차금속제품 등을 중심으로 0.3% 상승했다.

특히 5월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 208.98로 2010년 7월(217.32) 이후 15년 10개월 만에 최고치를 기록했다.

세부적으로는 D램(7.6%), 플래시메모리(19.5%), 동정련품(5.0%), 알루미늄판(3.5%) 등의 전월 대비 상승 폭이 컸다.

전년 동월 대비로는 D램이 259.7%, 플래시메모리가 223.0% 급등했다. 은괴(149.4%), 제트유(114.2%), 경유(105.8%) 등도 상승 폭이 컸다.

원·달러 환율 상승 역시 수출물가 상승에 영향을 줬다. 환율은 올해 4월 평균 1487.39원에서 5월 평균 1490.11원으로 0.2% 상승했다. 지난해 동월 대비로는 6.9% 올랐다.

5월 수입물가지수(원화 기준)는 168.05로 4월(168.49)보다 0.3% 내리며 2개월 연속 하락세를 보였다. 국제유가가 하락하면서 광산품, 석탄 및 석유제품 등 가격이 내려간 때문이다.

원재료는 원유 등 광산품을 중심으로 1.0% 하락했고 중간재는 석탄 및 석유제품이 내렸지만 1차금속제품 상승 영향으로 전월 대비 보합이었다.

자본재와 소비재는 각각 전월대비 0.3% 상승했다. 세부적으로는 원유(-1.9%), 나프타(-7.5%), 경유(-19.2%), 부타디엔(-27.9%) 등이 전월 대비 하락했다. 반면 동정련품(5.0%), 컴퓨터기억장치(5.6%), 2차전지(1.5%) 등은 상승했다.

국제유가는 두바이유 기준 5월 103.15달러로 4월 평균 배럴당 105.70달러에서 2.4% 하락했다. 다만지난해 동월과 비교했을 때는 61.9% 오른 수준이었다.

5월 무역지수(달러 기준)는 수출물량지수와 수입물량지수가 각각 전년 동월 대비 14.7%, 5.2% 상승했다.

수출금액지수와 수입금액지수도 각각 56.8%, 21.3% 올랐다.

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