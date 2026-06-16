네타냐후 “레바논 남부서 필요한 만큼 주둔할 것” MOU 비판 자제

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 타결 뒤에도 레바논 남부의 점령지에서 철수하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 이스라엘 내부의 반발을 의식한 듯 양측의 합의에 대한 비판은 자제하며 전쟁의 성과를 강조하기도 했다.

네타냐후 총리는 15일(현지시간) 예루살렘 총리실에서 기자회견을 열고 “우리는 필요한 만큼 오랫동안 레바논의 완충지대에 머물 것”이라고 말했다. 이스라엘은 현재 약 570㎢의 레바논 영토를 점령하고 있다. 레바논 내 친이란 무장 정파 헤즈볼라와 전쟁을 벌이는 과정에서 이스라엘은 기존 완충지대로 여겨진 리나티 강을 넘었다.

네타냐후 총리는 전쟁에서 주요 목표를 달성했다고 강조했다. 그는 “이란은 오늘도 내일도 결코 핵무기를 갖지 못할 것”이라며 “내가 이스라엘 총리로 있는 한 그런 일은 절대 일어나지 않을 것”이라고 말했다. 그는 이란의 핵과 미사일 관련 시설을 파괴했으며 이란 경제에 막대한 피해를 입혔다며 성과를 열거하기도 했다. 이어 “이란 경제가 입은 피해는 수천억달러에서 1조달러에 육박하는 것으로 추산한다”고 말했다.

다만 그는 미국과 이란이 체결한 MOU의 세부 내용에 대해서는 알지 못한다고 인정했다. 지난 2월 이스라엘은 미국과 함께 대이란 공격을 개시했으나 협상 과정에선 배제됐다.

도널드 트럼프 대통령과의 관계에 대해서는 “많은 경우 의견이 일치하지만 때로는 아니기도 하다. 최고의 가족 관계에서도 그런 일은 흔히 일어난다”고 강조했다.

알자지라는방송은 레바논에 철수하지 않겠다는 네타냐후 총리의 발언이 “이미 취약한 휴전 협정에 더욱 압력을 가할 것으로 보인다”고 평가했다.